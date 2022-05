TIM ha rinnovato il suo listino di offerte fibra ottica mettendo a disposizione dei nuovi clienti una promozione da cogliere al volo. Per chi sceglie la fibra TIM, infatti, c'è la possibilità di attivare un nuovo abbonamento a prezzo scontato, a partire da 24,90 euro al mese. Scegliendo TIMVISION, inoltre, si hanno 6 mesi di Disney+ in regalo. Ecco tutti i dettagli:

Fibra TIM in offerta da 24,90 euro con Disney+ in regalo

Tra le offerte per la connessione Internet di casa, fino al prossimo 28 maggio, c’è la possibilità di attivare la nuova promozione proposta da TIM. L’operatore propone un pacchetto d’abbonamento completo con prezzo scontato per i clienti mobile e con la possibilità di accedere a 6 mesi di Disney+ in regalo. Ecco come sfruttare la nuova offerta:

La fibra TIM è in offerta da 24,90 euro al mese con Disney+ incluso

TIM PREMIUM FIBRA LE CARATTERISTICHE COMPLETE Linea telefonica fissa chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali Connessione connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega in download Costo 24,90 euro al mese per già clienti TIM mobile

29,90 euro al mese per i non clienti TIM mobile Bonus per clienti TIM mobile canone scontato

Giga illimitati senza costi aggiuntivi Bonus con TIMVISION 6 mesi gratis di TIMVISION con Discovery+ e Disney+ (senza vincoli di permanenza dopo 6 mesi)

Fino al prossimo 28 maggio, è possibile attivare TIM Premium Fibra. L’offerta propone:

la linea telefonica con chiamate gratuite verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi) già incluse nel canone mensile

TIM Premium Fibra presenta un costo periodico di:

24,90 euro al mese per i già clienti TIM di rete mobile ; grazie a TIM Unica, inoltre, i clienti TIM Mobile che attivano TIM Premium Fibra ottengono anche Giga illimitati senza costi aggiuntivi

; grazie a TIM Unica, inoltre, i clienti TIM Mobile che attivano TIM Premium Fibra ottengono anche Giga illimitati senza costi aggiuntivi 29,90 euro al mese per tutti i nuovi clienti che non hanno TIM su mobile

A completare l’offerta proposta da TIM c’è la promozione riservata a TIMVISION. Fino al prossimo 28 maggio, infatti, è possibile scegliere il pacchetto TIMVISION con Disney+. Tale pacchetto, che garantisce la visione di tutti i contenuti di TIMVISION (con Discovery+ incluso) oltre che l’accesso completo a Disney+, è gratis per 6 mesi. Al termine del periodo promozionale, il pacchetto si rinnova a 9,99 euro al mese ma con possibilità di disdire senza penali in qualsiasi momento. È incluso anche il decoder TIMVISION.

Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura online disponibile qui di sotto:

TIM Premium Fibra

Le alternative alla fibra Vodafone: ecco le migliori offerte Internet casa di maggio 2022

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Illumia Wifi connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1.000 Mega 19,90 euro al mese per 12 mesi, poi 26,99 euro al mese Super Fibra di WINDTRE linea telefonica e connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1.000 Mega; un anno di Amazon Prime gratis 22,99 euro al mese per clienti WINDTRE mobile o 26,99 euro al mese per chi non è cliente WINDTRE mobile Internet Unlimited di Vodafone linea telefonica con chiamate gratis e connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1000 Mega 24,90 euro al mese Fastweb Casa Light linea telefonica e connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 2.500 Mega 25,95 euro al mese

Per chi è in cerca di un nuovo abbonamento per la connessione di casa è possibile puntare su diverse offerte molto interessanti. Per un quadro completo sulle proposte degli operatori è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure all’App di SOStariffe.it.

Una delle migliori offerte fibra del momento viene proposta da Illumia con Illumia Wifi. L’offerta in questione presenta la possibilità di sfruttare la fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega. Il costo periodico è di 19,99 euro al mese per 12 mesi (poi 26,99 euro al mese). Da notare che è previsto un contributo di attivazione di 39,99 euro che viene azzerato per i già clienti luce e gas Illumia. Per maggiori dettagli è possibile consultare il link qui di sotto:

Illumia Wifi

Da segnalare anche l’ottima proposta di WINDTRE. L’operatore mette a disposizione l’offerta Super Fibra con linea telefonica e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega. Per i nuovi clienti c’è anche un anno di Amazon Prime gratis. Il costo dell’offerta è di 26,99 euro al mese ma per i clienti WINDTRE mobile scende a 22,99 euro al mese con l’aggiunta di Giga illimitati senza costi aggiuntivi. Maggiori dettagli al link qui di sotto:

Super Fibra di WINDTRE

Da valutare è anche l’offerta Internet Unlimited di Vodafone. La proposta dell’operatore include la linea telefonica con chiamate gratis ed una connessione illimitata fino a 2.500 Mega tramite rete in fibra ottica FTTH. L’abbonamento può anche essere personalizzato con la Vodafone TV. L’offerta di Vodafone presenta un costo di 24,90 euro al mese ma è scontata a 19,90 euro al mese per i già clienti mobile

Internet Unlimited di Vodafone

Fastweb, invece, propone Fastweb Casa Light. La proposta dell’operatore presenta una linea telefonica e connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 2.500 Mega. Il costo periodico è di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’abbonamento può essere arricchito con una SIM Fastweb con minuti illimitati e 150 GB a 7,95 euro in più al mese.

Fastweb Casa Light