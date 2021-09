Fibra TIM: in arrivo un importante incremento della velocità di connessione

TIM continua a rinnovare la sua offerta per l'accesso ad Internet tramite rete in fibra ottica . Nel corso dei prossimi mesi, infatti, l'operatore introdurrà ufficialmente un nuovo profilo di navigazione per le connessioni FTTH (Fiber to the Home) che garantirà un notevole incremento delle prestazioni per i clienti sfruttano la rete in fibra di TIM. Grazie al nuovo aggiornamento, sarà possibile navigare fino a 2.500 Mega in download e 1.000 Mega in upload. Ecco i dettagli sulle novità in arrivo:

Una nuova comunicazione di AGCOM datata 22 settembre 2021 conferma l’arrivo di un’importante novità per la fibra ottica FTTH di TIM. L’operatore, infatti, si appresta ad introdurre un nuovo profilo di navigazione per le connessioni in fibra. Grazie al nuovo profilo, che sarà disponibile per i clienti nel corso dei prossimi mesi, la velocità di connessione tramite rete FTTH TIM sarà più che raddoppiatala, con notevoli vantaggi per la clientela.

Fibra ottica di TIM: con il nuovo profilo di navigazione si navigherà fino a 2.500 Mega

La nuova evoluzione della fibra ottica FTTH di TIM garantirà una connessione illimitata fino ad una velocità massima di 2.500 Mega in download e 1.000 Mega in upload. Si tratta di un notevole aggiornamento della rete che permetterà agli utenti di navigare a velocità nettamente superiore. Attualmente, infatti, TIM mette a disposizione la fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload (nei mesi scorsi c’è stato l’upgrade dalla velocità di upload che ha raggiunto il livello attuale).

Il nuovo profilo di navigazione tramite rete FTTH sarà accessibile anche agli operatori di telefonia che sfruttando la rete TIM per l’erogazione dei propri servizi di connettività. Modalità e tempistiche di accesso, in questo caso, verranno divulgate dai vari provider successivamente. Per quanto riguarda TIM, la commercializzazione delle offerte con il nuovo profilo di navigazione dovrebbe iniziare entro tre mesi. Sul finire del 2021, quindi, la nuova fibra da 2.500 Mega di TIM dovrebbe essere accessibile agli utenti.

La novità potrebbe rappresentare un’ottima notizia anche per i già clienti TIM. Chi ha un abbonamento potrà, se disponibile la copertura, effettuare l’upgrade della tecnologia di connessione passando alla nuova fibra ottica FTTH fino a 2.500/1.000 Mega. Gli eventuali costi del passaggio verranno chiariti dall’operatore solo successivamente. In ogni caso, si tratta di una notizia molto importante per tutti gli utenti alla ricerca di una connessione sempre più performante e veloce.

Sottolineiamo, inoltre, che il nuovo profilo di connessione per la fibra ottica FTTH di TIM introdurrà un’importante novità nel panorama di offerte fibra italiano. Se alcuni operatori già propongono la fibra fino a 2.500 Mega in download, la possibilità di beneficare di un upload da ben 1.000 Mega rappresenta una novità assoluta per il mercato italiano che porterà notevoli vantaggi ai clienti.

Le offerte fibra ottica di TIM da attivare oggi

In attesa del debutto del nuovo profilo di navigazione, è già possibile passare a TIM ed attivare una nuova offerta per la connessione di casa con condizioni particolarmente vantaggiose. La promozione su cui puntare è TIM Super Fibra. L’offerta in questione include:

la linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali una connessione illimitata ad Internet tramite fibra FTTH (fino a 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload); in caso di indisponibilità della fibra, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista FTTC, fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure ADSL, fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

ad Internet tramite fibra FTTH (fino a 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload); in caso di indisponibilità della fibra, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista FTTC, fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure ADSL, fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload per i già clienti TIM su mobile: Giga illimitati per la propria offerta senza costi aggiuntivi con la promozione TIM Unica (attivabile su 6 SIM per linea fissa)

TIM Super Fibra presenta un costo di 29,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi) incluse.

Richiedi TIM Super Fibra »

Da notare che l’offerta può essere abbinata a TIMVISION Calcio e Sport. Il pacchetto comprende:

TIMVISION con film e serie TV da guardare in streaming

con film e serie TV da guardare in streaming accesso senza costi aggiuntivi a DAZN (anche sul digitale terrestre tramite il TIMVISION Box) per seguire le partite di Serie A e le altre competizioni sportive trasmesse dalla piattaforma

(anche sul digitale terrestre tramite il TIMVISION Box) per seguire le partite di Serie A e le altre competizioni sportive trasmesse dalla piattaforma 12 mesi di Infinity con film e serie TV da guardare in streaming e le partite di Champions League e Coppa Italia

con film e serie TV da guardare in streaming e le partite di Champions League e Coppa Italia TIMVISION Box

TIMVISION Calcio e Sport presenta un costo di 29,99 euro al mese con contributo iniziale di 19,99 euro.

Scori qui le offerte TIM Fibra con TIMVISION Calcioe Sport »

