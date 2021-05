Fibra TIM: è in arrivo un nuovo profilo FTTH con velocità aumentata per le offerte da 24,90 euro al mese

AGCOM ha approvato l’introduzione di un nuovo profilo di accesso alla rete FTTH GPON di TIM. A partire dal prossimo mese di agosto 2021, dopo i consueti tre mesi di test, sarà disponibile per gli utenti un nuovo profilo di connessione per chi è raggiunto dalla fibra ottica di TIM. Grazie a questo aggiornamento, che non comporterà modifiche dal punto di vista commerciale rispetto al precedente profilo, la velocità massima di upload triplicherà rispetto al profilo attuale con un notevole miglioramento delle prestazioni per i clienti finali.

Fino a 300 Mega in upload con la nuova fibra TIM

Con l’ok da parte di AGCOM arrivato nei giorni scorsi, prende il via l’iter che porterà all’avvio della commercializzazione delle nuove offerte fibra ottica di TIM con un nuovo profilo di connessione per gli accessi su rete FTTH GPON. A partire dal prossimo mese di agosto 2021, infatti, sarà disponibile per i clienti dell’operatore (già clienti e nuovi clienti) il nuovo profilo di navigazione che prevede una velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload.

La velocità massima in download è la stessa dell’attuale profilo di navigazione. A cambiare, però, sarà la velocità di upload che potrà arrivare fino a 300 Mega, un valore tre volte superiore rispetto al profilo attuale. Per gli utenti che potranno sfruttare quest’accesso FTTH GPON ci sarà la possibilità di sfruttare una banda in upload nettamente superiore con notevoli benefici in tutti quei contesti in cui è necessario avere a disposizione una velocità di caricamento molto elevata.

Il nuovo profilo di connessione verrà commercializzato con le stesse condizioni economiche dell’attuale profilo FTTH GPON. Maggiori dettagli ufficiali sulla questione arriveranno, molto probabilmente, a partire dal prossimo mese di agosto quando dovrebbe partire la commercializzazione per i clienti finali.

Le offerte fibra di TIM da 24,90 euro

Le offerte fibra ottica di TIM partono, attualmente, da 24,90 euro al mese. La soluzione più economica è TIM Super Fibra Base. L’offerta in questione include la linea telefonica fissa ed una connessione illimitata tramite rete FTTH fino a 1.000 Mega in download e 100 Mega in upload. Quando la fibra non è disponibile, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega oppure ADSL fino a 20 Mega.

Per i già clienti TIM di rete mobile c’è la possibilità di attivare l’opzione TIM Unica che consente di avere Giga illimitati senza costi aggiuntivi. Per ogni linea telefonica è possibile abbinare fino ad un massimo di 6 SIM. Da notare la possibilità di attivare l’opzione Mondo Intrattenimento a 14 euro al mese per accedere a Netflix, con piano Standard, Disney+ e TIMVISION ottenendo un netto risparmio sui costi.

TIM Super Fibra Base presenta un costo di 24,90 euro al mese con attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi). Il modem Wi-Fi non è incluso. Il cliente può acquistarlo direttamente da TIM oppure può utilizzarne uno di terze parti (procedendo in autonomia alla configurazione). L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al prossimo 25 maggio.

A completare la gamma di offerte fibra di TIM troviamo la più completa TIM Super Fibra. L’offerta in questione presenta una linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTI fino a 1.000 Mega in download e 100 Mega in upload. Anche in questo caso, se la fibra non dovesse essere disponibile sarà possibile utilizzare la rete FTTC fino a 200 Mega oppure l’ADSL fino a 20 Mega.

A completare i vantaggi dell’offerta ci sono Giga illimitati con TIM Unica per i già clienti di rete mobile. TIM Super Fibra presenta un costo di 29,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi) inclusi nel prezzo. Anche per quest’offerta c’è l’opzione Mondo Intrattenimento a 14 euro al mese.

