Fibra TIM: continua a crescere la copertura in Italia, ecco le offerte

Continua il programma di espansione della copertura della fibra ottica da parte di TIM. L’operatore ha annunciato, infatti, che nel corso del mese di settembre sono stati effettuati interventi di cablaggio in ulteriori 200 comuni sparsi su tutto il territorio nazionale. I progetti completati a settembre comportano un ulteriore incremento della copertura della fibra ottica.

Nel corso degli ultimi sette mesi, infatti, TIM ha effettuato interventi di cablaggio con tecnologia FTTC in un totale di circa 2.700 comuni italiani, molti dei quali posizionati nelle cosiddette “aree bianche” del Paese. La copertura ultrabroadband di TIM registra, quindi, un ulteriore passo in avanti.

L’operatore conferma l’obiettivo di superare il digital divide in Italia entro il 2021 continuando ad estendere la copertura della banda ultra larga. Ad oggi, i servizi a banda ultra larga di TIM sono disponibili in oltre 4.700 comuni italiani ed il programma di crescita non prevede alcuna interruzione nel corso dei prossimi mesi.

L’obiettivo dichiarato dell’operatore è di portare entro dicembre la fibra al 90% delle famiglie che utilizzano la rete fissa a livello nazionale. Entro la fine del 2020, TIM supererà quota 5 mila comuni dalla banda ultra-larga. In particolare, si registrerà una sostanziale diffusione della banda ultra larga nelle “aree bianche”.

Da notare, inoltre, che TIM ha confermato anche il suo impegno nel potenziamento della tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) che utilizza un sistema ibrido via cavo e senza filo (dal punto di vista normativo si parla di “fibra mista radio” invece che “fibra mista rame” come avviene per le connessioni FTTC).

Le offerte fibra di TIM di ottobre 2020

L’espansione della copertura dalla banda ultra larga diventa l’occasione per tante famiglie di poter attivare una delle nuove offerte fibra ottica con la possibilità di navigare senza limiti sino a 1000 Mega (con tecnologia FTTH) o sino a 200 Mega (con tecnologia FTTC). Naturalmente, TIM è in prima linea anche dal punto di vista commerciale grazie alla gamma di offerte TIM Super.

In particolare, ad ottobre è possibile puntare su TIM Super Fibra. Ecco i dettagli:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto) verso tutti i fissi e mobili nazionali (promo esclusiva per chi attiva online l’offerta)

(0 centesimi al minuto) verso tutti i fissi e mobili nazionali (promo esclusiva per chi attiva online l’offerta) connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, o ADSL, sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, o ADSL, sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload Gigaillimitati senza costi aggiuntivi per i clienti TIM su mobile grazie alla promozione TIM Unica; per ottenere i Giga illimitati basta portare il costo della propria offerta mobile nel Conto TIM relativo all’abbonamento di rete fissa; è possibile abbinare sino ad un massimo di 6 SIM per linea telefonica fissa

per i grazie alla promozione TIM Unica; per ottenere i Giga illimitati basta portare il costo della propria offerta mobile nel Conto TIM relativo all’abbonamento di rete fissa; è possibile abbinare sino ad un massimo di 6 SIM per linea telefonica fissa TIM Vision incluso senza costi aggiuntivi; i clienti che attivano un’offerta TIM Super possono richiedere Disney+ e TIM Vision Plus con primo mese gratis e con un costo complessivo di 4,99 Euro al mese successivamente

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese con attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone mensile. In caso di recesso anticipato, sarà necessario pagare le rate residue non ancora saldate. Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura online accessibile cliccando sul link qui di sotto.

