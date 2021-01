Tim è tra i maggiori provider per la rete fissa in Italia e permette di scegliere tra diverse offerte fibra ottica per navigare alla massima velocità e con un segnale stabile e diffuso. La fibra ottica è infatti la migliore tecnologia di connessione Internet terrestre in termini di prestazioni, anche se ancora relativamente limitata per quanto riguarda la copertura.

Fibra ottica TIM: le offerte di Gennaio 2021

Tim dispone di diverse tariffe fibra ottica con modem e attivazione inclusa e a cui è possibile aggiungere un abbonamento a piattaforme di streaming popolari come Netflix, DAZN e Disney+. L’operatore raggiunge in fibra ottica oltre 140 comuni tra cui Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Como, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Livorno, Lucca, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Pagani, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Reggio di Calabria, Reggio nell’Emilia, Roma, Siena, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza.

A seconda della copertura disponibile (potete verificarla gratuitamente utilizzando il nostro apposito strumento) è possibile accedere alla rete FTTH fino a 1 Gigabit al secondo o FTTC con tecnologia VDSL fino a 200 Mbps.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

1. Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Google Nest Hub a 1 euro al mese per 48 mesi invece di 89 euro

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese per i nuovi clienti entro il 28/11/20. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

All’offerta è possibile aggiungere il noleggio del TIMVISION Box al costo di 3 euro al mese. Il decoder è necessario per accedere ai contenuti di TIMVISION nel caso in cui l’apposita app non sia compatibile con la smart TV. Il software è disponibile per Smart TV Samsung (modelli del 2014 e successivi), Smart TV LG con sistema operativo WEBOS, Smart TV Hisense e Smart TV Android.

Il pacchetto Mondo Intrattenimento al costo di 14 euro al mese permette di avere TIMVISION Plus, Disney+, un abbonamento standard a Netflix e gratuitamente il TIMVISION Box fino al mantenimento dell’offerta, poi 3 euro al mese.

Attiva Tim Super Fibra »

3. Tim Super Fibra Wi-Fi TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi, altrimenti 5 euro al mese

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+

Netflix piano standard (visione su 2 dispositivi in contemporanea)

TIMVISION Box incluso

Wi-Fi certificato e sicurezza

Safe Web Plus

L’offerta ha un costo di 49,90 euro al mese per i nuovi clienti entro il 27/2/21. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

Un tecnico Tim verificherà e ottimizzerà la copertura Wi-Fi in tutti gli ambienti della casa e durante la fase di installazione rilascerà il certificato digitale, che attesta la qualità della connessione wireless per la visione di contenuti in altissima qualità (Full HD).

Safe Web Plus è la piattaforma pensata per garantire una maggiore protezione durante la navigazione su Internet. Il servizio protegge tutta la famiglia dalla maggior parte delle minacce del web per tutti i dispositivi della casa, anche quando sono connessi in Wi-Fi. Il Parental Control, invece, offre un’ulteriore protezione per i minori permettendo ai genitori di monitorare le loro attività online e limitare il tempo di utilizzo di Internet.

Attiva Tim Super Wi-Fi TV »

4. Tim Super Fibra con DAZN e NOW TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi, altrimenti 5 euro al mese

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

DAZN

NOW TV – Pass Sport di Sky Italia

TIMVISION Box incluso

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese per il primo mese per i nuovi clienti entro il 27/2/21 poi 59,89 euro al mese. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

5. Tim Super Fibra con Netflix

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi, altrimenti 5 euro al mese

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Netflix piano standard (visione su 2 dispositivi in contemporanea)

TIMVISION Box incluso

L’offerta ha un costo di 42,89 euro al mese per i nuovi clienti entro il 27/2/21. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

Tim Super Fibra con Mondo Disney+

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi, altrimenti 5 euro al mese

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+

TIMVISION Box incluso

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese per il primo mese per i nuovi clienti entro il 27/2/21 poi 34,89 euro al mese. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

Dal 9 novembre 2020 è possibile richiedere il bonus PC e Internet. Si tratta di un voucher fino a 500 euro per l’acquisto di una tariffa Internet casa da almeno 30 Mbps e di un tablet o PC. L’incentivo può essere richiesto da utenti con un reddito ISEE inferiore a 20.000 euro e che già non dispongono di una linea fissa superiore ai 30 Mbps.

Tim Super Voucher Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione non prevista

TIMVISION incluso

L’offerta ha un costo di 19,90 euro al mese per 20 mesi con vincolo di 12 mesi. Il bonus viene erogato direttamente da Tim in fattura sotto forma di uno sconto di 10 euro per 20 mesi. Non è previsto alcun costo per la disattivazione della linea ma l’utente è tenuto alla restituzione del modem Tim HUB+. La tariffa permette di ottenere il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi a 29,90 euro o gratuitamente il tablet Lenovo Tab P11 Wi-Fi da 64 GB. In alternativa è disponibile il PC Onda Oliver Plus 15,6″ a 99,90 euro. Per il dispositivo il bonus viene erogato direttamente da Tim in fattura sotto forma di uno sconto di 300 euro.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi dispone delle seguenti caratteristiche tecniche:

Display da 10,4″

4 GB di RAM

Fotocamera principale da 8 MP

Peso: 465 g

doppio speaker AKG con audio 3D

64 GB di memoria espandibile fino a 1 TB con MicroSD

S Pen

Batteria da 7.040 mAh

Samsung Knox

fino a 13 ore di riproduzione video

Interfaccia grafica One UI 2

Lenovo Tab P11 Wi-Fi dispone delle seguenti caratteristiche tecniche:

Display IPS LCD 400nits da 11″ (2000 x 1200 pixels) certificato TUV protezione luce blu

Dimensioni: 258,4 x 163 x 7.5 mm

Peso: 490 g

Batteria da 7.500 mAh (durata fino a 15 ore)

Processore Qualcomm Snapdragon 662 Octa-Core (2GHz ,1.8 GHz)

64 GB di memoria espandibile fino a 256 GB con MicroSD

4 GB di RAM

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz

Wifi 6 Ready – Bluetooth 5.1

A-GPS Beidou e Glonass – FM radio

Sistema Operativo: Android 10

Fotocamera principale da 13 MP AF con flash

Fotocamera frontale da 8 MP

4 speakers Dolby Atmos

Face Unlock

Connettore tastiera Pogo a 4 punti

Onda Oliver Plus 15,6” dispone delle seguenti caratteristiche tecniche:

CPU : Intel N3450 ( Quad-Core ) @ 2,2GHz

GPU : Intel HD Graphics 500

RAM : 8GB Low Power DDR 4

Archiviazione : 256GB SSD

Risoluzione Display : 1920*1080 FHD,IPS

Bluetooth : 4,2

Wi-Fi : 802.11 b/g/n/ac

Connessione : USB 3.0

Camera : Camera Integrata HD 1080P + WebCam esterna HD 1080P – 8MP

Batteria : 5000mAh X 2Cells

Audio : Integrato, Microfono Integrato con supporto per riconoscimento vocale Cortana e Alexa

Prima di poter sottoscrivere Tim Super Voucher Fibra è necessario attestare di disporre dei requisiti per ottenere il bonus PC e Internet. Online basta cliccare sulla voce “Verifica e attiva” nella parte alta della scherma dedicata all’offerta. In alternativa, si può farlo telefonicamente chiamando il numero gratuito 800 125818. Dopo l’attivazione un corriere, a cui bisognerà presentare la copia di un documento d’identità e codice fiscale, vi consegnerà il tablet o il PC. L’addetto vi chiederà di firmare i moduli per il riconoscimento del bonus. Se il dispositivo prescelto eccede i 300 euro previsti dal voucher, si dovrà corrispondere al corriere l’eventuale differenza in contanti.

Attiva Tim Super Voucher Fibra »