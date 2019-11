Fibra ottica Fastweb: opinioni, caratteristiche, copertura

Se sei alla ricerca di una connessione domestica veloce e di un’offerta Internet casa economica ma altamente personalizzabile non puoi fare a meno di rivolgerti a Fastweb. Scopri tutti i vantaggi di passare all’operatore italiano, le principali caratteristiche delle sua offerta e la copertura in fibra ottica disponibile

Fastweb è uno degli operatori di rete fissa storici nel panorama italiano e uno dei primi a fornire una connessione in fibra ottica. Questa tecnologia offre prestazioni superiori alla tradizionale ADSL, che utilizza i doppini in rame della rete telefonica per la trasmissione dei dati, ma è anche meno diffusa sul territorio. Proprio per questo motivo è importante verificare la copertura offerta dal provider. La FTTH (Fiber to the Home) prevede che i cavi in fibra ottica raggiungano direttamente il domicilio dell’utente. Con la FTTC (Fiber to the Cabinet), invece, la fibra ottica arriva fino alla cabina stradale e il segnale viene poi re-instradato verso le singole abitazioni tramite la rete telefonica o onde radio. Di seguito sono descritte nel dettaglio le principali caratteristiche delle offerte Internet casa di Fastweb e la copertura disponibile:

Fastweb Casa

Navigazione illimitata fino a 20 Megabit al secondo in download e 1 Megabit al secondo in upload

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

WOW Fi: servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia.

Assistenza MyFastweb

L’offerta ha un costo in promozione di 29,95 euro al mese invece di 34,95 euro se la sottoscrizione avviene online entro il 26/11/19.

All’offerta è possibile aggiungere:

Minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

WOW Space: cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio ha un costo di 9,95 euro all’anno ma il primo mese è gratis

Prodotti smart home per la sicurezza domestica come le telecamere Ezviz C6T RF EDITION (9 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo) o Ezviz Mini O Plus (4 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo)

1. Fastweb Casa + Energia

L’opzione Fastweb Casa + Energia al costo di 24,95 euro al mese in promozione solo online per 24 mesi (29,95 euro a partire dal secondo anno) fino al 26/11/19 permette di associare alla navigazione illimitata su fibra ottica una delle tariffe di Eni gas e luce:

Gas (0,279 euro/Smc) e luce (0,0765 euro/kWh)

Gas: 0,279 euro/Smc

Luce: 0,0765 euro/kWh

Linkbasic

Importo per gas e luce fisso per un anno

Disponibile solo con domiciliazione e bolletta digitale

Linkplus

Importo per gas e luce fisso per 2 anni

Possibilità di scegliere come ricevere e pagare la bolletta

100% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili inclusa nel prezzo

Scontocerto

Importo per gas e luce fisso per 2 anni

Possibilità di scegliere come ricevere e pagare la bolletta

100% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili inclusa nel prezzo

In omaggio assicurazione Multi Assistenza Casa di Axa

2. Fastweb Casa e DAZN

L’opzione Fastweb Casa e DAZN al costo di 35,95 euro al mese unisce alla tariffa Internet casa anche i contenuti in streaming e on demand della piattaforma di proprietà di Perform:

3 partite di Serie A per giornata e gli highlights di tutti gli incontri

Serie BKT – 9 partite su 10 in esclusiva assoluta

Eurosport HD 1

Eurosport HD 2

Liga

Ligue 1

Eredivise

MLS

Chinese Super League

JLeague

FA Cup

Carabao Cup

Copa Libertadores

Copa Sudamericana

US Open

Roland Garros

Australian Open

La Vuelta

Giro d’Italia

Tour de France

Lega Basket

Eurolega

Sci alpino

Sci nordico

Superbike

Volley CEV

NFL

MLB

Indycar

Nascar

UFC

Boxe

Rugby

3. Sky Fastweb

Navigazione illimitata fino a 20 Megabit al secondo in download e 1 Megabit al secondo in upload

Chiamate illimitate verso numeri fissi nazionali. Chiamate verso mobili nazionali ed internazionali verso 60 destinazioni a 5 cent al minuto

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

WOW Fi: servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia.

Iscrizione a LiveFAST

L’offerta ha un costo di partenza di 20,90 euro al mese per un anno invece di 67,35 euro se la sottoscrizione avviene online entro il 11/11/19. Nelle aree coperte da ADSL rame fuori rete Fastweb la velocità massima è di 6 Megabit al secondo in download e il costo mensile sale a 32,90 euro. La spesa per l’installazione dei servizi è di 93,60 euro (3,90 euro x 24 rate) a cui si aggiunge il costo per il decoder Sky Q Black e la sua installazione pari a 49 euro.

Nel pacchetto sono inoltre compresi:

Sky TV – 43 canali anche in HD con show di successo come X Factor e MasterChef

Sky Box Set – stagioni complete delle migliori serie TV

Sky Famiglia in promozione per 12 mesi (poi 5,40 euro) – 39 canali anche in HD con programmi per i più piccoli

Sky HD e 4K HDR in promozione per 12 mesi (poi 6,40 euro)

Sky Q Black

Sky On Demand

Sky Go Plus in promozione per 12 mesi

All’offerta è possibile aggiungere:

Sky Cinema – 12 canali dedicati in HD

Sky Sport – Champions League, Europa League, Premier League, Formula 1, Moto GP, NBA, ATP Masters 1000, nazionale di basket, rugby, Wrestling WWE, golf e Sky Sport 24

Sky Calcio – 7 partite di Serie A su 10 a giornata

Installazione della parabola

La copertura in fibra ottica di Fastweb

Fastweb con la sua tecnologia GPON, che permette di navigare fino a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Megabit al secondo in upload, offre copertura nei Comuni di:

Ancona

Bari

Bergamo

Bologna

Brescia

Casalecchio di Reno

Catania

Firenze

Genova

Martellago (VE)

Messina

Milano

Modena

Monza

Napoli

Padova

Palermo

Parma

Perugia

Pescara

Prato

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Salerno

San Lazzaro di Savena (BO)

Torino

Trento

Trieste

Venezia

Verona

Nelle altre città è possibile navigare in FTTH fino a 100 Megabit al secondo in download e fino a 50 Megabit al secondo in upload. La rete FTTN (Fiber to the Node) di Fastweb, che include le tecnologie VULA e BS-NGA, consente invece di navigare fino a 100 o 200 Megabit al secondo in download a seconda della copertura e 20 Megabit al secondo in upload. Grazie all’apposito strumento fornito da SosTariffe.it è possibile verificare la copertura disponibile nel proprio Comune per avere la certezza di scegliere la migliore tecnologia di connessione disponibile.

I vantaggi di passare a Fastweb

Fastweb è tra gli operatori di rete fissa più convenienti sul mercato. La sua tariffa Internet casa in fibra ottica principale è Internet casa, che include numerosi servizi di base richiesti dalla maggior parte degli utenti. Passare a Fastweb significa quindi ottenere una connessione Internet stabile, veloce e un servizio di assistenza dedicato ed efficiente.

Fastweb Casa è una tariffa tutto incluso con chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia ma non solo. Il provider consente di esercitare il diritto di recesso in ogni momento senza penali o costi aggiuntivi. Il cliente ha piena libertà di lasciarlo e disattivare l’offerta senza vincoli di durata. Anche la spesa per l’attivazione è inclusa nel prezzo. In caso di dismissione del servizio, però, è comunque richiesto un contributo per il ristoro dei costi sostenuti dall’azienda di 29,95 euro una tantum.

Fastweb Casa include anche il modem FastGate, il servizio di assistenza MyFastweb e WOW Fi. I router fornito dal provider è dotato della tecnologia super Wi-Fi 11ac 4×4 ed è in grado di garantire un segnale ottimale in ogni angolo della casa, anche con numerosi dispositivi connessi alla rete. FastGate oggi inoltre supporta i comandi vocali tramite Google Assistant e Alexa di Amazon. Molte delle funzioni del modem possono essere quindi gestite solo usando la voce.

L’utente ha la possibilità di programmare l’accensione e lo spegnimento del Wi-Fi di casa e di realizzare una rete ospite con password dedicata. Inoltre, si può anche a quale dispositivo si può dare priorità alla navigazione. Fastweb comunque consente di utilizzare anche un modem proprio come previsto dalla direttiva dell’AGCOM. Le caratteristiche tecniche minime per navigare al meglio sulla rete di Fastweb sono disponibili sul sito dell’operatore.

MyFastweb è un servizio di assistenza rapido e veloce. Ogni aspetto della propria offerta può essere gestito dalla piattaforma dedicata disponibile su qualsiasi tipologia di device (PC, smartphone, tablet, etc.). Il servizio fornito da Fastweb permette di dimenticare le lunghe attese telefoniche per mettersi in contatto con un operatore e ottenere una risposta definitiva ai propri dubbi o problemi sia dal lato amministrativo che da quello tecnico. In alternativa, si può richiedere che siano gli esperti di Fastweb a contattarvi per la risoluzione delle vostre difficoltà.

WOW FI è invece una piattaforma condivisa che permette di navigare fuori casa gratuitamente e in totale sicurezza collegandosi agli oltre 1 milioni di hotspot sparsi per l’Italia.

Il vero punto di forza dell’offerta Internet casa di Fastweb è però il suo essere molto variegata. Alla connessione in fibra ottica è infatti possibile associare anche altre offerte per l’intrattenimento o per risparmiare sul costo della bolletta per luce e gas. L’azienda ha infatti realizzato tariffe ad hoc grazie alle partnership con DAZN, Sky e Enel Gas e Luce.

L’offerta Fastweb Casa e DAZN permette di accedere a tutto il ricco palinsesto sportivo della piattaforma di streaming e on demand con tre partite di Serie A per turno e tutti gli highlight della giornata, calcio internazionale e tantissimi altri sport. Sky Fastweb invece permette di costruire il proprio abbonamento alla pay TV secondo i propri gusti e di godersi programmi di successo come X Factor e Masterchef e serie TV come Gomorra e Watchmen. In più, oggi al pacchetto è possibile anche associare o creare anche un profilo di Netflix. Con Fastweb Casa + Energia si può infine ridurre al mimino la spesa per luce e gas grazie ai pacchetti di Enel Gas e Luce che si adattano alle esigenze delle più disparate categorie di utenti.