Negli ultimi anni, la diffusione della fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) in Italia ha registrato una decisa accelerazione. Con la recente assegnazione dei fondi del bando Italia a 1 Giga è ora prevista una decisa accelerazione della copertura della fibra ottica in Italia . Nel giro di pochi anni, infatti, milioni di famiglie registreranno la possibilità di sfruttare la banda ultra-larga. Ecco i dettagli:

Fibra ottica: copertura in arrivo per milioni di famiglie con Italia a 1 Giga

La copertura della fibra ottica FTTH continua a crescere e, per sostenere tale crescita, si registra oggi un importante passo in avanti per l’Italia. Sono stati assegnati, infatti, i 3,4 miliardi di euro del bando Italia a 1 Giga, necessari per finanziarie la diffusione della rete FTTH nel nostro Paese. Nel giro di pochi anni, questi fondi garantiranno la rapida crescita della copertura, con un numero sempre maggiore di utenti che potrà accedere ad Internet tramite la rete in fibra da almeno 1 Giga in download.

Italia a 1 Giga: assegnati i fondi per l’espansione della copertura della fibra FTTH in Italia

I FONDI DISPONIBILI GLI OBIETTIVI 3,4 miliardi di euro portare la fibra FTTH in 7 milioni di indirizzi oggi non raggiunti entro il 2026

Grazie ai 3,4 miliardi di euro di fondi del bando Italia a 1 Giga, in arrivo dal Pnrr, è prevista una decisa estensione della copertura della fibra ottica in Italia. La rete FTTH sarà presto disponibile in circa 7 milioni di indirizzi civici in tutto il Paese, raggiungendo zone che, ad oggi, non hanno la possibilità di accedere ad Internet tramite la fibra ottica ma devono accontentarsi di soluzioni meno performanti come la fibra mista FTTC, la rete FWA oppure l’obsoleta ADSL.

Il bando prevede la divisione del Paese in 14 aeree geografiche. Per ogni area è stata effettuata un’asta. Ad aggiudicarsi i progetti sono stati TIM e Open Fiber, secondo il seguente schema:

Sardegna – TIM

Puglia – Open Fiber

Abruzzo, Molise, Marche, Umbria – TIM

Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria – TIM

Calabria Sud – TIM

Toscana – Open Fiber

Lazio – Open Fiber

Sicilia – Open Fiber

Emilia Romagna – Open Fiber

Campania – Open Fiber

Calabria Nord – TIM

Friuli Venezia Giulia, Veneto – Open Fiber

Lombardia – Open Fiber

Basilicata – TIM

Gli investimenti previsti andranno a coprire fino al 70% degli investimenti previsti per la realizzazione della rete in fibra ottica FTTH. I lavori, sostenuti da fondi pubblici, dovranno essere realizzati entro il 30 giugno del 2026. Per i vincitori della gara è previsto un investimento stimato, con propri fondi, di circa 1,5 miliardi di euro per il completamento dei lavori.

Vittorio Colao, Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, ha così commentato l’assegnazione dei fondi: “Siamo molti soddisfatti delle azioni che abbiamo intrapreso per portare Internet veloce a tutto il Paese e ringraziamo a Open Fiber e Tim per l’impegno operativo e finanziario che hanno messo in questo progetto. Con i fondi del PNRR stiamo procedendo a passo spedito per consentire a tutti, nessuno escluso, di avere una connessione veloce e moderna”

Per il futuro, Colao sottolinea: “Dopo i 45 milioni per il collegamento delle isole minori, ora assegniamo circa 3,4 miliardi a tutti quei territori dove portare la fibra è più difficile, e presto concluderemo anche i bandi per connettere i presidi strategici del Paese, come scuole e strutture sanitarie e per favorire lo sviluppo del 5G”

La fibra ottica in Italia: copertura in crescita e offerte da meno di 20 euro al mese

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Fibra Aruba connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1 Giga 17,69 euro al mese per 12 mesi, poi 26,47 euro al mese PosteCasa Ultraveloce connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1 Giga 19,90 euro al mese Super Fibra di WINDTRE linea telefonica e connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1 Giga; un anno di Amazon Prime gratis 22,99 euro al mese per clienti WINDTRE mobile o 26,99 euro al mese per chi non è cliente WINDTRE mobile Internet Unlimited di Vodafone linea telefonica con chiamate gratis e connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 2,5 Giga 24,90 euro al mese oppure 22,90 euro per i clienti Vodafone mobile Fastweb Casa Light linea telefonica e connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 2,5 Giga 25,95 euro al mese

Negli ultimi anni, la fibra ottica ha registrato una notevole crescita della copertura in Italia. Il numero di utenti che hanno la possibilità di accedere alla banda ultra-larga da almeno 1 Giga è in costante crescita. Anche le offerte disponibili, riepilogate tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte fibra ottica, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, sono sempre più complete.

Una delle offerte più economiche per sfruttare la fibra ottica FTTH in Italia viene oggi proposta da Aruba con l’offerta Fibra Aruba Promo. Tale soluzione include una connessione illimitata fino a 1 Giga al costo di 17,69 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnova al costo di 26,47 euro al mese.

Scopri Fibra Aruba »

Da segnalare anche PosteCasa Ultraveloce. L’offerta proposta da Poste Italiane presenta una connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1 Giga in download. Il costo è di 19,90 euro al mese con attivazione di 19 euro. L’offerta include anche una chiavetta USB con Giga illimitati per navigare anche fuori casa senza alcun costo aggiuntivo.

Scopri PosteCasa Ultraveloce a 19,90 euro al mese»

C’è poi l’offerta di WINDTRE che propone Super Fibra. In questo caso, la tariffa include la linea telefonica ed una connessione illimitata fino a 1 Giga. Per i nuovi clienti c’è anche un anno di Amazon Prime gratis. Super Fibra di WINDTRE presenta un costo di 22,99 euro al mese (per i già clienti WINDTRE mobile) oppure di 26,99 euro al mese.

Scopri Super Fibra di WINDTRE »

Da tenere d’occhio c’è anche Internet Unlimited di Vodafone. Con quest’offerta, è possibile attivare un abbonamento con linea telefonica e chiamate gratis ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Giga. L’offerta presenta un costo di 24,90 euro al mese ma è scontata a 22,90 euro al mese per i clienti Vodafone di rete mobile.

Scopri qui Internet Unlimited di Vodafone »

Tra le migliori opzioni per la connessione Internet casa c’è anche Fastweb Casa Light. La proposta dell’operatore include la linea telefonica ed una connessione illimitata tramite rete FTTH fino a 2,5 Giga. Il costo dell’offerta è di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis.

Scopri Fastweb Casa Light »

