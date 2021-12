Fibra ottica a Natale: l'offerta Vodafone è da cogliere al volo

Il periodo di Natale è il momento giusto per dare un taglio al costo dell'abbonamento per la connessione Internet di casa andando, contestualmente, a massimizzarne la velocità grazie alla fibra ottica. In questi giorni di festività, infatti, sono disponibili alcune offerte da non perdere. Tra queste troviamo la nuova offerta Vodafone che sconta l'abbonamento Internet Unlimited per tutti i nuovi clienti che attiveranno l'offerta entro il 26 dicembre . Da notare che c'è anche la possibilità di abbinare alla fibra un abbonamento a Netflix a prezzo scontato. Ecco tutti i dettagli:

L’offerta Vodafone di Natale è da non perdere. La fibra ottica dell’operatore è accessibile al prezzo più basso del mercato e con condizioni davvero agevolate. La promozione riportata di seguito terminerà il prossimo 26 di dicembre ed è, quindi, essenziale sfruttare in tempo l’offerta per tagliare il costo dell’abbonamento e massimizzare la velocità della connessione (chi è raggiunto dalla fibra FTTH potrà navigare fino a 2.500 Mega di velocità massima in download).

Ecco i dettagli:

Fibra Vodafone: canone scontato a 24,90 euro al mese con l’offerta di Natale

Con la nuova promozione Vodafone, in scadenza il 26 dicembre, è possibile attivare Internet Unlimited con canone scontato a tempo indeterminato e senza alcun costo di attivazione. L’offerta include:

la linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download e 500 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega in download

Internet Unlimited presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese a tempo indeterminato e con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’offerta è, inoltre, personalizzabile con le seguenti opzioni:

SIM dati con 150 Giga al mese al costo di 4 euro in più (+1 euro al mese per avere il modem Mobile Wi-Fi)

al costo di 4 euro in più (+1 euro al mese per avere il modem Mobile Wi-Fi) Vodafone TV Intrattenimento (TV Box 4K, catalogo di film e serie TV on demand, 100+ canali del Digitale Terrestre, NOW Entertainment e 12 mesi di Amazon Prime gratis) al costo di 12 euro al mese

(TV Box 4K, catalogo di film e serie TV on demand, 100+ canali del Digitale Terrestre, NOW Entertainment e 12 mesi di Amazon Prime gratis) al costo di 12 euro al mese Vodafone TV Sport Plus (con NOW Sport) al costo di 12 euro al mese

(con NOW Sport) al costo di 12 euro al mese Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento (unisce i due pacchetti precedenti) a 20 euro al mese

Per poter attivare l’abbonamento, entro il 26 dicembre, è possibile seguire il link qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Tra le offerte di Natale di Vodafone c’è anche Internet Unlimited Netflix Edition. Si tratta di un pacchetto che include:

Internet Unlimited , con tutte le condizioni viste in precedenza e con le stesse opzioni per personalizzare l’abbonamento

, con tutte le condizioni viste in precedenza e con le stesse opzioni per personalizzare l’abbonamento abbonamento a Netflix con piano Standard (2 accessi per account, contenuti in Full HD)

Internet Unlimited Netflix Edition presenta un costo di 34,90 euro al mese garantendo uno sconto sia sulla fibra ottica che sull’abbonamento a Netflix (l’offerta è attivabile anche da chi ha già un abbonamento Netflix). Per attivare l’offerta è possibile sfruttare il link di seguito:

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited Netflix Edition »

Le altre offerte di Natale per la fibra ottica

Le promozioni di Natale per un nuovo abbonamento fibra per la casa non mancano di certo. Un quadro completo è disponibile consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it. In questi giorni di festività è possibile sfruttare al volo l’occasione ed attivare un nuovo abbonamento con condizioni agevolate.

Tra le offerte da tenere d’occhio c’è Sky WiFi. L’offerta include la linea telefonica con chiamate a consumo ed una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega al costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi (poi 29,90 euro) con attivazione di 29 euro.

Attiva una delle offerte Sky WiFi »

Da segnalare anche la possibilità di attivare Fastweb Casa Light. L’offerta di Fastweb include la linea telefonica con chiamate a consumo ed una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2.500 Mega al costo di 25,95 euro al mese. Per i clienti che scelgono Fastweb c’è la possibilità di abbinare una SIM con minuti illimitati e 150 GB in 4G e 5G al costo di 7,95 euro al mese in più.

Attiva Fastweb Casa Light »

Un’ottima offerta viene proposta anche da Tiscali che mette a disposizione Ultrainternet Fibra. L’offerta ha un costo di 25,95 euro al mese ed include la linea telefonica con chiamate a consumo ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega.

Attiva Ultrainternet Fibra di Tiscali »

Anche WINDTRE propone un’ottima offerta. Super Fibra, infatti, include la linea telefonica con chiamate a consumo, una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega e 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime gratis. Il costo dell’offerta è di 26,99 euro al mese che scendono a 22,99 euro al mese per i già clienti WINDTRE di rete mobile.

Attiva Super Fibra di WINDTRE »

