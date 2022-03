Fibra Illumia: Internet illimitato fino a 1.000 Mega a meno di 20 euro al mese

Illumia è uno dei fornitori di riferimento del Mercato Libero di luce e gas ma da alcuni mesi è attivo anche sul mercato di telefonia con alcune offerte fibra ottica che consentono di sfruttare la rete FTTH per navigare fino a 1.000 Mega. Questa settimana, la fibra Illumia viene proposta a prezzo scontato permettendo agli utenti di accedere ad un abbonamento completo con un costo inferiore ai 20 euro al mese . Vediamo i dettagli dell'offerta proposta da Illumia e come fare per attivarla.

Fino alla fine del mese di marzo è possibile sfruttare l’offerta dedicata alla fibra ottica di Illumia, disponibile per i nuovi clienti al prezzo scontato per il primo anno. L’abbonamento Illumia WiFi, infatti, è attivabile a meno di 20 euro per i primi 12 mesi consentendo agli utenti di poter sfruttare la fibra ottica FTTH (Fiber to the Home). L’offerta è disponibile solo online, per tutti i nuovi clienti, indipendentemente dall’attivazione di una delle offerte luce e gas di Illumia. Ecco i dettagli completi sulla promozione:

Illumia Wifi: in sconto a 19,9 euro al mese per i nuovi clienti

Fino al prossimo 31 marzo è possibile attivare Illumia Wifi al prezzo scontato di 19,99 euro al mese per 12 mesi. L’offerta in questione include la possibilità di sfruttare una connessione illimitata tramite rete in fibra ottic FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload. L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti raggiunti dalla tecnologia FTTH proposta da Illumia.

Il canone, come detto, è di 19,99 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, invece, l’offerta si rinnoverà al costo di 26,99 euro al mese. Da notare, però, che non ci sono vincoli per il rinnovo. L’utente è libero di recedere dall’offerta in qualsiasi momento a fronte del pagamento del corrispettivo di disattivazione pari all’importo del canone mensile. Il pagamento dell’offerta avviene tramite addebito diretto su conto corrente.

Illumia propone anche il modem FRITZ!BOX 7530 fornito in locazione al costo di 2,99 euro al mese ma con canone azzerato per il primo anno. In ogni caso, il cliente è libero di utilizzare un modem alternativo di sua proprietà. La promozione lanciata da Illumia presenta un contributo di attivazione scontato a 39,90 euro una tantum invece di 69,90 euro una tantum. Da notare, però, che in caso di contratto di energia elettrica o gas già attivo è prevista l’attivazione gratuita.

Per attivare la promozione esclusiva di Illumia per i nuovi clienti è possibile seguire il link qui di sotto. L’offerta può essere attivata sia in autonomia che con il supporto di un consulente via telefono. Ecco il link per la verifica della copertura della fibra FTTH e la successiva attivazione dell’offerta:

Le alternative all’offerta Illumia per la fibra ottica a casa

Il mercato di telefonia propone diverse alternative alla fibra ottica Illumia per navigare ad alta velocità da casa. Per un quadro completo sulle opzioni disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte fibra ottica, disponibile anche tramite l‘App di SOStariffe.it per Android e iOS. A disposizione degli utenti ci sono svariate soluzioni che consentono di attivare un abbonamento fibra completo a meno di 25 euro al mese.

Tra le offerte migliori segnaliamo Fibra Aruba Promo che mette a disposizione un abbonamento tramite fibra ottica FTTH con velocità fino a 1.000 Mega. L’offerta proposta da Aruba presenta un costo periodico di 17,69 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, invece, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 26 euro al mese.

Da segnalare anche PosteCasa Ultraveloce. L’offerta proposta da Poste include una connessione illimitata tramite fibra FTTH con velocità massima di 1.000 Mega. Il costo è di 23,90 euro al mese a tempo indeterminato con un contributo di attivazione di 39,90 euro una tantum. Il modem Wi-Fi è incluso nel prezzo.

C’è da considerare anche Internet Unlimited di Vodafone. La proposta dell’operatore presenta una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2,500 Mega (oppure FTTC fino a 200 Mega) ed una linea telefonica con chiamate gratis. Il costo dell’abbonamento proposto da Vodafone è di 24,90 euro al mese. Sia l’attivazione che il modem Wi-Fi sono gratis.

Un’altra ottima offerta da tenere in considerazione è Super Fibra di WINDTRE. L’operatore propone un abbonamento con linea telefonica fissa e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download (oppure FTTC fino a 200 Mega). Per i nuovi clienti c’è anche un anno di Amazon Prime gratis. Il costo dell’abbonamento è di 26,99 euro al mese ma scende a 22,99 euro al mese per i già clienti WINDTRE di rete mobile.

