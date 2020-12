Fibra Fastweb: la nuova offerta NEXXT Casa include l'upgrade gratuito alla fibra 2.5 Gb/s

Pochi giorni fa, Fastweb ha presentato il programma NEXXT Generation 2025 . Si tratta di un ambizioso programma di crescita che punta ad agevolare l'accesso alla banda ultra larga per gli italiani. Con NEXXT Generation 2025 è previsto il lancio della tecnologia Ultra FWA e del 5G. Da notare, inoltre, che è in programma l'aggiornamento della fibra FTTH che passerà da 1 a 2,5 Gb/s di velocità massima. Le nuove offerte fibra di Fastweb garantiranno l'aggiornamento gratuito della velocità di connessione.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Una delle principali novità del programma NEXXT Generation 2025 di Fastweb è rappresentato dall’upgrade della fibra ottica FTTH dell’operatore. A partire dal prossimo mese di febbraio 2021, infatti, inizierà un graduale aggiornamento della rete che sarà in grado di garantire una velocità massima di 2,5 Gb/s in download registrando, quindi, un netto passo in avanti rispetto all’attuale valore massimo, pari a 1 Gb/s.

L’aggiornamento alla rete FTTH di nuova generazione sarà gratuito per i clienti Fastweb. L’operatore, in questa settimana, ha iniziato a commercializzare la nuova offerta Fastweb NEXXT Casa che risulta essere già pronta per il prossimo upgrade della velocità di connessione della rete FTTH. I clienti che attiveranno oggi la nuova rete potranno beneficiare dell’aggiornamento automatico e senza costi a partire dal prossimo mese di febbraio 2021. L’aggiornamento sarà graduale e dipenderà dalla copertura della nuova fibra FTTH.

Ecco le caratteristiche dell’offerta Fastweb NEXXT Casa.

Fastweb NEXXT Casa: Internet illimitato a 29,95 euro

La nuova Fastweb NEXXT Casa è un’evoluzione diretta della precedente Fastweb Casa. Ecco i dettagli:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, per ora sino a 1 Gb/s e in futuro sino a 2,5 Gb/s; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avverrà tramite fibra mista FTTC, sino a 200 Mega in download, oppure tramite ADSL, sino a 20 Mega in download

Fastweb NEXXT Casa presenta un costo periodico di 29,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Da notare che per i già clienti Eni gas e luce, l’abbonamento a Fastweb presenta un costo ridotto a 25,95 euro al mese.

L’offerta è, inoltre, personalizzabile con le seguenti opzioni:

SIM Fastweb (anche con portabilità del numero da qualsiasi operatore) con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4G e, da fine dicembre, anche in 5G (per ora solo a Milano, Bologna, Roma e Napoli); il costo dell’abbonamento fisso + mobile è di 34,90 euro al mese

(anche con portabilità del numero da qualsiasi operatore) con in 4G e, da fine dicembre, anche in 5G (per ora solo a Milano, Bologna, Roma e Napoli); il costo dell’abbonamento fisso + mobile è di 3 mesi gratis di DAZN ; poi l’offerta si rinnova a 8,99 euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento

; poi l’offerta si rinnova a 8,99 euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento 3 mesi gratis di NOW TV Enteratainment con NOW TV Smart Stick inclusa; poi l’offerta si rinnova a 9,99 euro al mese con 24 mesi di periodo di permanenza minimo

Per attivare e personalizzare Fastweb NEXXT Casa è possibile cliccare sul link qui di sotto per verificare la copertura:

Verifica la copertura ed attiva Fastweb NEXXT Casa »

Ricordimo che è possibile confrontare i vantaggi di Fastweb NEXXT Casa con tutte le altre tariffe presenti sul mercato consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile gratuitamente sul Google Play Store e sull’Apple App Store.