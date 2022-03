Fibra casa: le migliori offerte per Internet casa veloce di Marzo 2022

Le offerte fibra ottica sono sempre più convenienti e garantiscono agli utenti la possibilità di accedere ad Internet ad alta velocità (si parte da 1.000 Mega in download) con costi contenuti. Individuare un'offerta fibra economica e completa diventa, quindi, davvero semplice. Ecco quali sono le migliori offerte fibra per avere Internet veloce a casa a disposizione degli utenti nel corso del mese di marzo 2022 e come fare a scegliere l'offerta migliore per le proprie esigenze.

Una recente indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it ha confermato come le offerte fibra ottica sono diventate sempre più convenienti. In particolare, il canone mensile medio richiesto dagli operatori è diminuito arrivando fino a 25,45 euro al mese con un calo del -11% nel confronto tra febbraio 2022 e maggio 2021. Si tratta, quindi, del momento giusto per attivare una nuova offerta fibra ottica per la connessione della propria casa.

Le opzioni tra cui individuare l’offerta migliore non mancano di certo. Per un quadro completo sulle proposte disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte fibra ottica da cui si potrà attivare, facilmente, l’offerta più vantaggiosa. Di seguito, invece, andiamo a vedere quali sono le offerte più economiche e complete da attivare per la connessione di casa nel corso del mese di marzo 2022 considerando le proposte dei principali operatori di telefonia attivi in Italia:

Fibra Aruba Promo: canone scontato a 17,69 euro al mese per il primo anno

Tra le migliori offerte fibra ottica del momento troviamo Fibra Aruba Promo. Si tratta dell’offerta con cui Aruba mette a disposizione degli utenti una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega in download. La promozione include anche una linea telefonica fissa con chiamate a consumo. Il costo dell’offerta è di 17,69 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, inoltre, l’offerta si rinnoverà al costo di 26,47 euro al mese. Da notare che l’attivazione è gratuita mentre il modem è disponibile come opzione in noleggio al costo di 2 euro al mese.

Per i clienti più esigenti c’è anche Fibra Aruba Promo All-In. Questa versione dell’offerta di Aruba aggiunge le chiamate illimitate dal telefono di casa ed anche il modem Wi-Fi senza costi aggiuntivi. La seconda proposta di Aruba presenta un costo periodico di 19,89 euro al mese per 12 mesi. Una volta terminato il periodo promozionale, abbonamento si rinnoverà al costo di 29,90 euro al mese. Da notare che su entrambe le offerte è possibile richiedere l’IPv4 statico (al costo di 3 euro al mese) ed attivare la funzione Stop & Go per interrompere l’abbonamento per un mese, senza costi.

Le offerte di Aruba sono valide per tutto il mese di marzo e possono essere attivate dal link qui di sotto:

Attiva Fibra Aruba Promo »

PosteCasa Ultraveloce: Internet illimitato a 23,90 euro al mese

Tra le offerte in fibra ottica disponibili in questo momento troviamo anche PosteCasa Ultraveloce. Si tratta della proposta di Poste Italiane per la connessione Internet di casa. Con quest’offerta è possibile accedere ad una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download. In caso di indisponibilità della fibra, inoltre, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega. Non è inclusa la linea telefonica.

L’offerta proposta da Poste propone anche il modem Wi-Fi senza costi aggiuntivi ed anche una chiavetta USB con Giga illimitati (tramite rete PosteMobile) anche in questo caso senza alcun costo aggiuntivo per gli utenti. La promozione è, quindi, davvero completa ed in grado di garantire la possibilità di accedere ad Internet ad alta velocità e senza alcuna limitazione, sia in casa che fuori casa. PosteCasa Ultraveloce è attualmente in offerta.

Per tutto il mese di marzo, infatti, è possibile attivare PosteCasa Ultraveloce al costo scontato di 23,90 euro al mese. Il canone sarà scontato a tempo indeterminato. Il contributo di attivazione richiesto è di 39,90 euro una tantum. L’offerta è disponibile per tutti e può essere attivata direttamente online tramite il link riportato qui di seguito. C’è tempo fino al prossimo 2 aprile per attivare la nuova offerta dell’operatore.

Attiva PosteCasa Ultraveloce »

Internet Unlimited di Vodafone: prezzo fisso e tante opzioni per personalizzare l’offerta

Un’altra ottima offerta fibra ottica da sfruttare in questo momento viene proposta da Vodafone. L’operatore mette a disposizione Internet Unlimited, uno dei piani tariffari più completi disponibili sul mercato di telefonia anche grazie a tante opzioni con cui è possibile arricchire l’offerta. Partiamo dal punto di riferimento dell’abbonamento. Con Internet Unlimited è possibile accedere ad una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download e 500 Mega in upload.

In caso di indisponibilità della fibra, inoltre, la connessione avverrà tramite fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite ADSL fino a 20 Mega. Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese, a tempo indeterminato e senza alcun costo nascosto. Sia l’attivazione che il modem Wi-Fi sono disponibili gratuitamente. Per arricchire l’offerta è possibile optare per la versione Netflix Edition che aggiunge, al costo di 10 euro in più al mese, un abbonamento Netflix con Piano Standard (contenuti in Full HD e 2 accessi contemporanei alla piattaforma).

Da notare che è possibile aggiungere la Vodafone TV attivando l’opzione Intrattenimento (con NOW Entertainment e 12 mesi di Amazon Prime gratis) oppure l’opzione Sport (con NOW Sport) al costo di 12 euro al mese in più per opzione. Richiedendo entrambi i pacchetti, invece, il costo aggiuntivo sarà di 20 euro al mese. Con la Vodafone TV è incluso anche il Box TV da collegare al televisore di casa e l’accesso ad un catalogo di film e serie TV on demand. Per arricchire l’offerta è possibile aggiungere anche una SIM dati con 150 GB in 4G al costo di 4 euro in più al mese.

Per attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Il primo step prevede la verifica della copertura. Successivamente, è possibile scegliere le opzioni da aggiungere cliccando su AGGIUNGI/RIMUOVI per personalizzare l’abbonamento:

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Super Fibra di WINDTRE: per i clienti mobile costa solo 22,99 euro al mese

Tra le migliori offerte fibra ottica disponibili sul mercato per il mese di marzo segnaliamo anche Super Fibra di WINDTRE. La promozione proposta dall’operatore di telefonia include la linea telefonica con chiamate gratis ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download. Da notare che in caso di indisponibilità della fibra, la connessione potrà avvenire tramite rete FTTC fino a 200 Mega oppure ADSL fino a 20 Mega. Per tutti i nuovi clienti che scelgono Super Fibra di WINDTRE c’è, come bonus di benvenuto, un anno di Amazon Prime gratis (valido anche per i già clienti Amazon Prime che potranno contare su un prolungamento del proprio abbonamento).

Super Fibra di WINDTRE presenta un costo periodico di 26,99 euro al mese con attivazione gratuita e modem Wi-Fi incluso nel canone (il costo del modem è di 5,99 euro al mese per i primi 48 mesi da pagare solo in caso di recesso anticipato). L’offerta di WINDTRE diventa molto più conveniente per i già clienti WINDTRE di rete mobile. Abbinando all’offerta mobile anche l’abbonamento di rete fissa, infatti, sarà possibile moltiplicare i vantaggi ottenendo uno sconto sul canone, che scenderà a 22,99 euro al mese, e, se non già disponibili, anche Giga illimitati gratis per la propria SIM. Da notare, inoltre, che è possibile richiedere una SIM con Giga e minuti illimitati a 9,99 euro al mese. Per attivare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Attiva Super Fibra di WINDTRE »

Sky WiFi: in abbinamento alle offerte Sky TV diventa ancora più vantaggiosa

Da tenere d’occhio è anche la gamma di offerte Sky WiFi. L’operatore mette a disposizione un abbonamento con linea telefonica con chiamate a consumo ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega. Nelle aree in cui la fibra ottica non è disponibile, l’abbonamento sarà attivabile tramite fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e senza alcun’altra differenza in termini di costi o vantaggi.

Sky WiFi presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi (poi 29,90 euro al mese) con attivazione di 29 euro. Da notare, inoltre, che l’offerta può essere abbinata anche agli abbonamenti Sky TV (anche con Netflix incluso). Le opzioni, in questo caso, non mancano di certo. Si parte da 39,80 euro al mese con la possibilità di aggiungere ulteriori pacchetti in base alle proprie esigenze. Per attivare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Attiva Sky WiFi »