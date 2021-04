Fastweb segnalazione guasti: come avviare la procedura

Fastweb segnalazione guasti : ecco come contattare l'assistenza clienti per un problema tecnico, richiedere l'intervento a domicilio o effettuare un reclamo

Fastweb è tra i principali operatori di rete fissa italiani e attualmente l’unico a prevedere un’offerta fibra ottica fino a 2,5 Gigabit al secondo in download grazie alla tecnologia FTTH (Fiber to the Home) NGN GPON. Uno dei punti di forza di questo provider, oltre alla velocità e stabilità della rete proprietaria, è il suo servizio di assistenza al cliente. L’azienda attraverso la sua piattaforma di supporto online ha sostanzialmente azzerato i tempi di attesa telefonica.

Fastweb lavora per offrire una continuità di servizio costante ai propri clienti ma può capitare di incappare in guasti alla linea o a problemi con il router FASTGate incluso in tutte le sue offerte Internet casa. Ecco cosa fare quando risulta impossibile navigare su Internet da PC.

Fastweb segnalazione guasti: alcuni consigli per risolvere il problema

Prima di richiedere assistenza a Fastweb si possono effettuare alcune verifiche per capire qual è la natura del disservizio e come risolverlo in autonomia. A volte un rallentamento della linea o l’impossibilità a connettersi a Internet da fisso dipendono da fattori che possono essere facilmente risolti dall’utente. Semplici procedure, che non richiedono particolari competenze dal lato tecnico, permettono spesso di tornare a usufruire della connessione Internet in pochi minuti.

Problemi con il modem

Per verificare che il modem sia effettivamente difettoso la prima cosa da fare è quella di guardare il colore delle spie luminose. Se sono verdi significa che va tutto bene mentre se sono rosse è il segnale di un problema tecnico. In questo caso si può tentare di connettersi a Internet con un dispositivo diverso. Se il problema persiste significa che effettivamente potrebbe esserci un guasto al router. Per ripristinare la connessione si consiglia quindi di connettere modem e PC tramite cavo ethernet. In alternativa, si può provare a riavviare il modem tramite l’apposito tasto o scollegandolo dalla corrente. Dopo aver atteso qualche secondo si può collegarlo nuovamente alla presa.

Indirizzo IP non assegnato

L’indirizzo IP identifica in modo univoco il dispositivo collegato a Internet, chiamato anche host. Quando non viene assegnato può risultare impossibile connettersi alla rete. Per verificare di disporre di un indirizzo IP assegnato basta aprire il proprio browser e accedere al pannello di controllo all’indirizzo http://192.168.1.1. Nel caso in cui effettivamente non ci sia un indirizzo IP assegnato basta seguire la seguente procedura:

Cliccare su Stato, Connessione o Stato della rete

Se non è presente nessun indirizzo IP cliccare su Aggiorna, Ottieni indirizzo IP o simile

Cambiare DNS

I problemi di connessione potrebbero dipendere dal DNS (Domain Name System), un sistema che velocizza l’identificazione della posizione del server di riferimento traducendo le stringe numeriche in lettere. Per cambiare DNS su Windows 10 si deve:

Cliccare sull’icona delle connessioni della barra nel menu Start che si trova in basso a destra

Cliccare con il tasto destro sulla propria rete Fastweb

Scegliere Proprietà dal menu a tendina

Selezionare Impostazioni IP

Modifica

Manuale

IPV4 o IPV6 per modificare manualmente i parametri della connessione, compreso l’indirizzo predefinito del server DNS principale e alternativo

Fastweb segnalazione guasti: come avviare la procedura

Il metodo più semplice per segnalare un guasto alla linea Fastweb è quello di rivolgersi all’assistenza clienti chiamando il numero 192 193. La telefonata è gratuita sotto rete mobile e fissa dell’operatore. Dall’estero il numero è +39 3730004193. Il servizio è gratuito chiamando da mobile sotto rete Fastweb e attivo tutti i giorni dalle 8 alle 24. Per essere contattati direttamente da un operatore si consiglia invece di accedere all’Area Clienti dal sito del provider o dall’app MyFastweb.

All’interno del menu Supporto bisognerà scegliere l’argomento di proprio interesse (in questo caso Servizio Internet o Voce non funziona) e seguire le indicazioni fornite a schermo. Se il problema persiste, si può parlare con un operatore e prenotare l’intervento di un tecnico specializzato a domicilio cliccando prima su “Voglio essere contattato” e poi su “Contattatemi” dopo aver inserito il proprio numero di telefono nell’apposito campo. Si può inoltre richiedere assistenza via chat WhatsApp al numero 3756497700.

Il tecnico Fastweb controllerà il corretto funzionamento della linea fino al modem e provvederà a risolvere eventuali anomali. Se il problema è riconducibile a un non corretto collegamento dei cavi, ai dispositivi utilizzati per connettersi a Internet o ad errate configurazioni, l’uscita del tecnico ha un costo di 35 euro che verranno addebitati sul primo Conto Fastweb emesso dopo l’intervento.

Per effettuare una reclamo si deve accedere alla sezione Le mie richieste nell’Area Clienti e selezionare la richiesta di assistenza che si vuole segnalare. All’interno dell’apposito campo bisognerà poi inserire una breve descrizione del problema e cliccare su Invia. E’ possibile inviare un reclamo anche con raccomandata A/R a Fastweb Spa, c/o C.P. n. 126, 20092 Cinisello Balsamo (MI). Se si ritiene che i propri diritti non siano stati tutelati, l’utente può ricorrere alla Procedura di Conciliazione con una delle Associazioni dei Consumatori.

Nella sezione Le mie richieste potete anche visualizzare lo stato delle segnalazioni:

Richieste in corso: la segnalazione è in lavorazione. Si può richiedere un ricontatto per essere aggiornati sullo stato attuale

Richieste da confermare: la segnalazione è stata gestita. L’operatore vi richiederà di confermare che l’operazione sia andata a buon fine

Richieste completate: la segnalazione è stata gestita. Si possono consultare le richieste gestite negli ultimi 6 mesi

In alternativa si può effettuare una segnalazione a Fastweb tramite i suoi canali social e in particolare su Facebook. E’ sufficiente collegarsi al profilo ufficiale del provider sulla piattaforma di Menlo Park e avviare una chat privata tramite l’apposito tasto. Qui potete spiegare il problema riscontrato e attendere che un operatore vi ricontatti. Di solito non bisogna attendere più di qualche minuto.

Se il guasto alla linea non viene risolto da Fastweb in via definitiva o con tempistiche ritenute eccessive, l’utente ha sempre la possibilità di effettuare la richiesta di recesso e disattivazione della linea nelle seguenti modalità:

Compliando il form presente in MyFastweb

Contattato il servizi clienti telefonicamente al 192 193 o via WhastApp

Inviando una raccomanda A/R a Fastweb S.p.A. – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) con allegato il modulo presente in MyFastweb o altra comunicazione firmata e copia del documento d’identità

con allegato il modulo presente in MyFastweb o altra comunicazione firmata e copia del documento d’identità Inviando una PEC riconducibile all’intestario del contratto all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it

Recandosi in un negozio Fastweb

La richiesta di disdetta o recesso dovrà essere inviata con un preavviso di almeno 30 giorni.