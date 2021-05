Fastweb rinnova le offerte fibra con il nuovo modem NeXXt con Alexa da 27,95 euro

Fastweb rinnova la sua gamma di offerte Internet casa introducendo, per tutti i nuovi clienti, il modem Fastweb NeXXt, il primo dispositivo di questo tipo ad essere proposto da un operatore di telefonia con l’integrazione di Alexa. Si tratta di una soluzione tecnologicamente all’avanguardia, sia per quanto riguarda le prestazioni (grazie anche al supporto Wi-Fi 6, il Wi-Fi di ultima generazione) che per le funzionalità aggiuntive con la possibilità di sfruttare al massimo le potenzialità dell’assistente vocale Alexa sia per la gestione della linea che per tanti altri scenari di utilizzo.

Da notare che per tutti i clienti Fastweb c’è la possibilità di sfruttare la rete in fibra ottica FTTH dell’operatore, in grado di garantire una velocità massima di 2,5 Gbps (circa 2.500 Mega) in download e 300 Mega in upload. Per espandere la copertura della rete wireless di casa c’è Booster, il ripetitore in grado di portare il Wi-Fi anche negli angoli più lontani dal router della propria abitazione. Le nuove proposte di Fastweb conservano, inoltre, le caratteristiche contraddistinguono l’operatore come la massima trasparenza e l’assenza di vincoli.

Ecco quali sono le offerte Internet casa di Fastweb:

Fastweb NeXXt Casa Light

La prima proposta che rinnova il listino di offerte dell’operatore è Fastweb NeXXt Casa Light. L’abbonamento in questione include:

linea telefonica con chiamate a consumo (15 centesimi al minuto)

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download e 300 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

Fastweb NeXXt Casa Light presenta un costo di 27,95 euro al mese con attivazione di 1 euro al mese per 24 mesi già inclusa nel canone mensile. Scegliendo l’offerta in questione si riceverà Fastweb NeXXt, il nuovo “Internet box” con Alexa integrata per la gestione della connessione Internet di casa. Da notare, inoltre, che l’abbonamento proposto da Fastweb è anche personalizzabile con una serie di opzioni aggiuntive. Ecco i dettagli:

SIM Fastweb (anche con portabilità del numero da un altro operatore) con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB in 4G e 5G al costo aggiuntivo d i 7,95 euro al mese (invece di 10,95 euro al mese) con un contributo SIM di 10 euro

(anche con portabilità del numero da un altro operatore) con minuti illimitati, 100 SMS e in 4G e 5G al costo aggiuntivo d (invece di 10,95 euro al mese) con un contributo SIM di 10 euro 3 mesi gratis di DAZN; al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova a 8,99 euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento da parte dell’utente

Per attivare verificare la copertura, personalizzare e attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb NeXXt Casa Light »

Fastweb NeXXt Casa

La seconda proposta di Fastweb è anche la soluzione d’abbonamento più completa. Si tratta di Fastweb NeXXt Casa. Questa soluzione mette a disposizione:

linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download e 300 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

Fastweb NeXXt Casa presenta un costo periodico di 30,95 euro al mese con attivazione di 1 euro al mese per 24 mesi già inclusa nel canone mensile. A disposizione del cliente c’è Fastweb NeXXt oltre a Booster, il dispositivo che estende la copertura della rete Wi-Fi di casa. Anche in questo caso, ci sono due opzioni su cui puntare per completare l’abbonamento:

Fastweb NeXXt Casa è attivabile direttamente online:

Verifica la copertura ed attiva Fastweb NeXXt Casa »

Fastweb NeXXt: il nuovo router disponibile anche per i già clienti dell’operatore

Il nuovo Fastweb NeXXt con Alexa integrata e la possibilità di essere abbinato al Wi-Fi extender Booster è disponibile anche per i già clienti Fastweb con un abbonamento Internet attivo. In questo caso, è possibile acquistare il nuovo apparato di connessione, richiedendolo direttamente tramite l’area clienti o l’app My Fastweb. In alternativa, è possibile contattare il servizio clienti dell’operatore o recarsi in un negozio Fastweb. Il costo d’acquisto del nuovo Fastweb NeXXt è di 49 euro.

Cambia anche l’offerta per il Bonus PC e Internet

A partire da questa settimana, grazie all’introduzione del nuovo Fastweb NeXXt, cambia anche l’offerta Fastweb per il Bonus PC e Internet, l’agevolazione prevista per le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro che hanno la possibilità di ottenere un voucher da 500 euro per l’acquisto di un PC o un tablet e l’attivazione di un nuovo abbonamento Internet casa da almeno 30 Mega di velocità massima in download. La proposta di Fastweb è la seguente:

abbonamento Fastweb NeXXt Casa Light a 7,95 euro al mese per 12 mesi (poi 27,95 euro al mese)

(poi 27,95 euro al mese) tablet Huawei MatePad 10.4 Wi-Fi incluso nel prezzo senza costi aggiuntivi

L’offerta in questione è richiedibile da nuovi e già clienti Fastweb che rientrano nei requisiti previsti dall’agevolazione. Per maggiori dettagli è possibile contattare il servizio clienti del provider.

Le offerte per smartphone di Fastweb

Fastweb è presente anche nel mercato di telefonia mobile con una serie di offerte attivabili indipendentemente dall’attivazione di un abbonamento Internet casa. Le opzioni a disposizione degli utenti sono due:

Fastweb NeXXt Mobile : minuti illimitati, 100 SMS e 70 GB in 4G e 5G disponibile al costo di 7,95 euro al mese

: minuti illimitati, 100 SMS e 70 GB in 4G e 5G disponibile al costo di Fastweb NeXXt Mobile Maxi: minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB in 4G e 5G disponibile al costo di 10,95 euro al mese

Le offerte includono anche le chiamate dall’Italia verso l’estero e, in particolare, verso oltre 60 destinazioni internazionali. In roaming in UE e Svizzera, inoltre, è possibile utilizzare 500 minuti, 100 SMS e fino a 4 GB al mese senza costi aggiuntivi. Le due offerte sono attivabili da tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero di cellulare. Per i nuovi clienti è previsto un contributo di 10 euro per la SIM. Da notare che è possibile abbinare anche uno smartphone a rate, scegliendo trai modelli disponibili in listino, alla propria tariffa mobile di Fastweb.

Scopri le offerte per smartphone di Fastweb »