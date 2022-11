Fastweb problemi di connessione: le soluzioni di Novembre 2022

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 29,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super Fibra 26,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Fastweb è un operatore di rete fissa particolarmente affidabile per quanto riguarda copertura, velocità di navigazione e stabilità del segnale. Detto questo può capitare che ci siano dei Fastweb problemi di connessione e non sempre la colpa è nell’operatore. A volte basta infatti effettuare qualche piccola verifica sul modem o sul dispositivo utilizzato per navigare per ripristinare il corretto collegamento e tornare alla normalità. Non serve nemmeno avere particolari conoscente dal punto di vista informatico per risolvere il problema in totale autonomia e in tempi anche rapidissimi.

Fastweb problemi di connessione: come risolverli a novembre 2022

I più comuni problemi di connessione Soluzioni Collegamento scorretto dei cavi o problemi con il modem Verificare il corretto collegamento dei cavi tra PC e modem o se non sono danneggiati

Controllare le spie sul modem per verificarne il corretto funzionamento

Riavviare il modem premendo l’apposito tasto sul dispositivo Nessuna connessione Internet Provare a connettersi in Wi-Fi con un altro dispositivo. Se funziona, aggiornare il sistema operativo del primo terminale e la scheda di rete del PC. Inoltre, disattivare eventuali programmi di protezione Non corretto posizionamento del modem o errore nella configurazione

Porre il modem su un ripiano a un’altezza di circa un metro da terra

Non chiudere i modem o coprirlo con mobili, TV, oggetti di metallo ed acquari

Tenere il modem lontano da fonti di calore o freddo eccessivo

Tenere il modem lontano da muri spessi o finestre che possono attenuare il segnale

Nella maggior parte dei casi quando si hanno problemi con la connessione la causa è da ricercare nel modem. Innanzitutto bisogna controllare che i cavi siano correttamente collegati e nel caso siano deteriorati provvedere a sostituirli. Le spie luminose sul router vi aiuteranno a capire se il segnale è assente o il problema è qualcos’altro. Se sono verdi significa che sta funzionamento correttamente. Per ogni evenienza è bene spegnere e riaccendere il modem NeXXt o se il problema persiste riavviarlo premendo l’apposito tasto che trovate sul retro.

Non dimenticate poi di controllare che la causa del disservizio non sia invece il terminale che state utilizzando per la navigazione. Se riuscite a collegarvi in Wi-Fi con un altro dispositivo (smartphone, tablet, etc.) è molto probabile che sia così. In questo caso provate a riavviarlo o ad aggiornarne il sistema operativo. Anche la presenza di programmi di sicurezza come gli antivirus possono in qualche modo entrare in contrasto con l’accesso alla rete Internet. Allo stesso modo si consiglia di aggiornare le impostazioni della scheda di rete del PC. Non si può nemmeno escludere che il terminale sia stato infettato da qualche tipo di virus o malware che, ad esempio, ha modificato i DNS. Il modem NeXXt comunque effettua una diagnosi del Wi-Fi nelle 48 ore precedenti e se qualcosa non va fornisce suggerimenti su come sfruttare al meglio la connessione.

Le tariffe includono poi l’assicurazione assistenza Casa di Quixa per un anno e richiedere assistenza informatica per i dispositivi fissi (massimo 2 interventi l’anno con massimale di 500 euro).

Altro aspetto molto importante è dove avete posizionato il modem. Per evitare interferenze vi consigliamo di tenerlo sollevato da terra e non chiuso all’interno di mobili. Se il segnale risulta attenuato perché la casa è molto grande potete valutare l’idea di acquistare un sistema Mesh o per il potenziamento del segnale in modo da garantire una copertura omogenea che raggiunga tutte le stanze dell’abitazione. L’amplificatore Wi-Fi booster può essere abbinato alla propria offerta fissa al costo di 4 euro al mese.

Fastweb problemi di connessione causa down della rete

Può capitare raramente che non sia possibile navigare sulla rete di Fastweb a causa di un down. Si parla di un guasto talmente pesante all’infrastruttura da impedire all’operatore di garantire i suoi servizi voce e Internet per il fisso. La cause del disservizio possono essere molteplici, da precipitazioni particolarmente intense a un attacco hacker. Solitamente il problema di connessione è comunque a un’area del territorio molto limitata, come un quartiere o parte di una città, e ha una breve durata.

In caso di down l’unica che cosa che l’utente può fare è segnalare il problema a Fastweb tramite i classici canali di assistenza e attendere che i tecnici dell’operatore lo risolvano. Solitamente non serve più di qualche ora. Il consiglio è quello di monitore la situazioni controllando a cadenza regolare i canali social del gestore, con particolare attenzione a Facebook e Twitter. E’ qui infatti che l’azienda pubblica aggiornamenti sullo stato della risoluzione dei problemi di connessione.

In alternativa potete collegarvi a siti come downdetector.it, che oltre a fornire informazioni sul disservizio (località, data di inizio, etc.) permette di confrontare la propria esperienza con quella di altri utenti.

Fastweb problemi di connessione: come richiedere assistenza

Se avete ancora problemi di connessione con Fastweb non vi resta che richiedere assistenza direttamente all’operatore. In questo caso avete diverse modalità per ottenere il supporto che vi serve. Il primo è inviare la propria richiesta via chat su WhatsApp al numero 375.6497700. Inizialmente si interagirà con l’assistente digitale dell’operatore ma in ogni momento gli si potrà chiedere di interagire con un esperto in carne ed ossa.

In alternativa potete consultare in autonomia le pagine del Supporto Fastweb sul sito e app e consultare le apposite guide e FAQ dedicate a come risolvere i problemi alla rete fissa. Ad ogni modo potete sempre richiedere l’intervento di un operatore al termine del percorso guidato cliccando sul tasto VOGLIO ESSERE CONTATTATO. Fatto questo potete scegliere se essere richiamati entro pochi minuti dall’operatore o prenotare un ricontatto fissando l’appuntamento nell’orario che si preferisce. Potete poi chiamare direttamente l’assistenza clienti al numero 192.193 o +39 3730004193 quando si è all’estero. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 24:00.​ Le chiamate sono gratuite sotto rete Fastweb.

Vi ricordiamo poi che se siete nuovi clienti dell’operatore potete recedere gratuitamente dalle sue offerte Internet casa entro 30 giorni dall’attivazione della linea. L’operatore vi rimborserà tutti i costi sostenuti nel primo mese.