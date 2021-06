Fastweb offerte cellulari: i modelli a rate a Giugno 2021

Lo smartphone è uno dei dispositivi elettronici più diffusi e utilizzati al mondo. Per mettersi in tasca un cellulare con caratteristiche tecniche di fascia alta però spesso è necessario spendere cifre molte alte e non alla portata di tutti i portafogli. Per questo motivo affidarsi a un operatore di telefonia mobile per l’acquisto di un telefono si rivela nella maggior parte dei casi la scelta migliore. Fastweb permette di associare ai suoi piani mobili anche l’acquisto a rate di uno smartphone top di gamma. In questo modo si può dilazionare la spesa e ridurre anche il costo finale. Ecco tutti i dettagli sulle Fastweb offerte cellulari.

Fastweb offerte cellulari: i modelli a rate a giugno

Le Fastweb offerte cellulari permettono di scegliere tra i migliori modelli di smartphone di produttori come Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi e Huawei. Tra questi sono disponibili anche i dispositivi con supporto 5G per navigare alla massima velocità sulla rete del provider. Il pagamento avviene a rate e con un anticipo differente a seconda del dispositivo desiderato. Le tariffe inoltre prevedono un vincolo di durata da 20 a 30 mesi. L’utente ha comunque sempre la possibilità di recedere dalle Fastweb offerte cellulari in ogni momento senza il pagamento di costi di disattivazione o penali.

A listino quindi si possono trovare telefoni come iPhone di Apple, dotato di schermo OLED, processore proprietario A14 Bionic supportato dall’intelligenza artificiale, Face ID migliorato per una maggiore protezione e sicurezza e ben tre fotocamere (solo modello Pro) che comprendono ultra-grandangolo, teleobiettivo e sensore LiDAR per foto ancora più belle grazie alla scansione digitale dello spazio circostante. Chi preferisce i modelli Android, invece, può acquistare prodotti di punta come Galaxy S21 di Samsung e Galaxy Fold, il primo telefono con schermo pieghevole dell’azienda coreana. Fastweb permette di scegliere anche i migliori terminali di produttori in ascesa come Oppo Find X3, Huawei P40 e Xiaomi Mi 11. Molti di questi dispositivi sono abilitati alla navigazione 5G sulla rete dell’operatore italiano.

Scegliere le Fastweb offerte cellulari oggi è ancora più conveniente in quanto l’operatore ha aumentato la quantità di Gigabyte disponibili mantenendo lo stesso prezzo. La promozione però ha una durata di tempo limitata, quindi bisogna affrettarsi. Le offerte disponibili sono:

NeXXt Mobile

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e 60 destinazioni all’estero

100 SMS

140 GB per 3 mesi per navigare su Internet alla massima velocità anche in 5G, poi 70 GB

App MyFastweb inclusa

Segreteria telefonica

Avviso di chiamata

Ti ho chiamato

L’offerta ha un costo di 7,95 euro al mese fino al 15/6/20. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite sottoscrivendola online.

Confronta le offerte di Fastweb Mobile »

Chi diventa cliente dell’operatore può inoltre accedere gratuitamente a FastwebUP, il programma fedeltà personalizzato e gratuito con sconti, promozioni e vantaggi. Per i clienti mobili è disponibile il pacchetto Jumper con un da scegliere UpBox con offerte sui prodotti e servizi dei partner di Fastweb. Con UPParty poi in palio ogni giorno un paio di occhiali Bose Frames Alto Black e in più si può partecipare all’estrazione di un vaggio esclusivo (2 tentativi al mese). Infine, si ha accesso ai vantaggi della sezione Dedicati a te.

NeXXt Mobile Maxi

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e 60 destinazioni all’estero

100 SMS

200 GB per 3 mesi per navigare su Internet alla massima velocità anche in 5G, poi 100 GB

App MyFastweb inclusa

Segreteria telefonica

Avviso di chiamata

Ti ho chiamato

L’offerta ha un costo di 10,95 euro al mese fino al 15/6/20. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite sottoscrivendola online.

Ad oggi Fastweb offre copertura in 5G in alcune aree dei Comuni di:

Agrigento

Alessandria

Andria

Aosta

Ascoli Piceno

Asti

Avellino

Bari

Barletta

Bergamo

Biella

Bologna

Cagliari

Caltanissetta

Carbonia

Caserta

Catanzaro

Como

Cosenza

Cremona

Crotone

Cuneo

Enna

Ferrara

Grosseto

Iglesias

La Spezia

Latina

Lecce

Lecco

Livorno

Lodi

Lucca

Macerata

Mantova

Massa

Messina

Milano

Modena

Monza

Napoli

Novara

Oristano

Padova

Parma

Pavia

Pescara

Piacenza

Pisa

Ragusa

Rimini

Roma

Rovigo

Siracusa

Sondrio

Terni

Trani

Treviso

Udine

Varese

Venezia

Verbania

Vercelli

Viterbo

Annunci Google

L’obiettivo dell’operatore è raggiungere il 90% della copertura entro il 2025.

I dispositivi compatibili con la rete di Fastweb, che vengono aggiornati a cadenza regolare, attualmente sono i seguenti:

Oppo

Reno 4 Pro 5G

Reno 4 5G

Reno 4 Z 5G

Find X2 lite

Find X2 Neo

Find X2 Pro

Find X3 Pro

Find X3 Neo

Find X3 Lite

A54 5G

A73 5G

A74 5G

A94 5G

Xiaomi

Mi 10 T Pro 5G

Mi 10 T 5G

Mi 10 T Lite 5G

Mi 10 5G

Mi 10 Pro 5G

Mi 10 lite 5G

Mi 11 5G

Huawei

P40 Pro+ 5G

P40 Pro 5G

P40 5G

P40 Lite 5G

Mate 20 X 5G

Mate Xs

Mate 40 Pro

ZTE

Axon 11 5G

Ad entrambe le offerte è possibile aggiungere:

WOW Space a 9,95 euro l’anno con primo mese incluso. La piattaforma offre spazio illimitato nel cloud per l’archiviazione per file, foto, video e documenti nel formato originale. E’ possibile attivare il caricamento automatico dei contenuti e tramite il geomapping si possono cercare le foto anche in base a dove sono state scattate.

a 9,95 euro l’anno con primo mese incluso. La piattaforma offre spazio illimitato nel cloud per l’archiviazione per file, foto, video e documenti nel formato originale. E’ possibile attivare il caricamento automatico dei contenuti e tramite il geomapping si possono cercare le foto anche in base a dove sono state scattate. Extra SMS a 5 cent per ogni messaggio

a 5 cent per ogni messaggio 1 GB Extra a 6 euro (massimo 10 volte al mese)

a 6 euro (massimo 10 volte al mese) 10 Giga+ per avere 10 GB aggiuntivi al mese a 6 euro

I modelli acquistabili a rate con le Fastweb offerte cellulari sono i seguenti:

Huawei P40 5G – 8 euro al mese per 24 rate più 79 euro di anticipo

– 8 euro al mese per 24 rate più 79 euro di anticipo Oppo Reno 4 5G – 14 euro al mese per 24 rate più 79 euro di anticipo

– 14 euro al mese per 24 rate più 79 euro di anticipo Oppo Reno 4 5G – 10 euro al mese per 24 rate più 49 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 24 rate più 49 euro di anticipo Oppo Reno A94 5G da 128 GB – 17,45 euro al mese per 20 rate

da 128 GB – 17,45 euro al mese per 20 rate Oppo Find X3 Lite 5G – 23,95 euro al mese per 20 rate

– 23,95 euro al mese per 20 rate Oppo Find X3 Neo 5G da 256 GB – 37,45 euro al mese per 20 rate

da – 37,45 euro al mese per 20 rate Xiaomi Mi 10T Pro 5G – 12 euro al mese per 30 rate più 99 euro di anticipo

– 12 euro al mese per 30 rate più 99 euro di anticipo Xiamo Mi 10T Lite 5G – 10 euro al mese per 24 rate più 79 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 24 rate più 79 euro di anticipo Xiaomi Mi 10T 5G da 128 GB – 22,45 euro al mese per 20 rate

da – 22,45 euro al mese per 20 rate iPhone 12 da 128 GB – 46,95 euro al mese per 20 rate

da – 46,95 euro al mese per 20 rate iPhone 12 da 64 GB – 45,45 euro al mese per 20 rate

da – 45,45 euro al mese per 20 rate iPhone 12 Mini da 128 GB – 42,45 euro al mese per 20 rate

da – 42,45 euro al mese per 20 rate iPhone 12 Mini da 64 GB – 40,70 euro al mese per 20 rate

da – 40,70 euro al mese per 20 rate iPhone 12 Pro Max da 128 GB – 62,45 euro al mese per 20 rate

da – 62,45 euro al mese per 20 rate iPhone 12 Pro Max da 512 GB – 79,45 euro al mese per 20 rate

da – 79,45 euro al mese per 20 rate iPhone 12 Pro da 128 GB – 56,45 euro al mese per 20 rate

da – 56,45 euro al mese per 20 rate iPhone 12 Pro da 256 GB – 63,95 euro al mese per 20 rate

da – 63,95 euro al mese per 20 rate Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G – 29 euro al mese per 30 rate più 229 euro di anticipo

– 29 euro al mese per 30 rate più 229 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Fold2 5G da 256 GB – 92,45 euro al mese per 20 rate

da – 92,45 euro al mese per 20 rate Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB – 40,95 euro al mese per 20 rate

da – 40,95 euro al mese per 20 rate Samsung Galaxy S21 5G da 256 GB – 42,45 euro al mese per 20 rate

da – 42,45 euro al mese per 20 rate Samsung Galaxy S21+ 5G da 128 GB – 49,95 euro al mese per 20 rate

da – 49,95 euro al mese per 20 rate Samsung Galaxy S21+ 5G da 256 GB – 51,45 euro al mese per 20 rate

da – 51,45 euro al mese per 20 rate Samsung Galaxy S21 Ultra 5G da 128 GB – 60,95 euro al mese per 20 rate

da – 60,95 euro al mese per 20 rate Samsung Galaxy S21 Ultra 5G da 256 GB – 63,45 euro al mese per 20 rate

Le offerte smartphone incluso con pagamento a rate possono essere sottoscritte in qualsiasi Fastweb Store. Le tariffe senza anticipo possono essere attivate anche online. In caso di recesso prima dei 24 0 30 mesi a seconda del dispositivo scelto, l’utente sarà ritenuto al pagamento delle rate residue in un’unica soluzione o preseguendo con la rateizzazione.