Fastweb NeXXt Mobile a 70 Giga: pochi giorni per attivare a 7,95 euro

Fastweb NeXXt Mobile 5G si rinnova con un netto miglioramento in termini di prezzo e servizi inclusi. Per pochissimi giorni è possibile ottenere 70 GB e navigazione 5G inclusa a 7,95 euro al mese . Avete tempo poco più di una settimana per attivarla a prezzo agevolato

Grandi notizie per chi cerca un’offerta di telefonia mobile di qualità top con un elevato quantitativo di traffico dati per navigare alla massima velocità. Fastweb ha modificato la sua tariffa NeXXt Mobile, che solitamente include 50 GB e accesso alla rete 5G dell’operatore a 8,95 euro al mese. Per un brevissimo lasso di tempo l’offerta prevederà 70 GB a 7,95 euro al mese. Questa particolare promozione si conferma la proposta con 5G incluso più economica attualmente sul mercato (Flash 70 di Iliad costa infatti 9,99 euro al mese). Attenzione però, avete tempo solo fino al 18 febbraio 2021 per ottenerla al prezzo scontato e con surplus di Gigabyte.

Fastweb NeXXt mobile 5G

La tariffa di Fastweb non prevede vincoli di durata né costi nascosti. Si ha quindi la possibilità di disattivare la linea in ogni momento senza penali e di usufrire di tutti i servizi di base che altri gestori propongono solo a pagamento con tariffazione a consumo. L’app MyFastweb permette di conoscere il dettaglio del credito e dei consumi di traffico voce e dati in ogni momento anche fuori casa oltre ad ottenere assistenza.

Fastweb NeXXt mobile 5G attualmente prevede:

Minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e oltre 60 destinazioni all’estero (500 minuti in roaming in Ue e Svizzera)

100 SMS

70 GB per navigare in Internet in 5G (4 GB in roaming in Ue e Svizzera)

WOW Fi incluso per connettersi gratuitamente in Wi-Fi da oltre 1 milione di Hotspot in tutta Italia

La tariffa ha un costo di 7,95 euro al mese fino al 18/2/21. L’attivazione e la spedizione della SIM sono gratuite se l’offerta viene sottoscritta online (altrimenti 10 euro di attivazione + 5 euro per la consegna della SIM). Terminati gli SMS il costo per ogni messaggio è di 5 cent mentre quando si esaurisce il traffico dati è possibile acquistare 1 GB extra a 6 euro (massimo 10 GB al mese) o l’opzione 10 GIGA per 6 euro al mese. Nel piano sono inoltre inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica

Scatto alla risposta

Ti ho chiamato gratuito

Controllo credito residuo

All’offerta è possibile aggiungere aggiungere WOW Space e ottenere così spazio d’archiviazione illimitato nel cloud al costo di 9,95 euro l’anno con primo mese gratuito.

Fastweb NeXXt mobile 5G si rinnova sempre lo stesso giorno del mese. L’utente può scegliere se attivare la Ricarica Automatica, addebitando ogni mese l’esatto importo per il piano su Conto Fastweb e pagando con carta di credito o con prelievo da conto corrente, o acquistando una ricarica anche online dall’app MyFastweb.

Una volta sottoscritta l’offerta online o in negozio, per attivare gratuitamente il 5G basta accedere all’area Clienti MyFastweb. Vi ricordiamo che la portabilità del numero di telefono dal vostro attuale gestore a Fastweb è un’operazione del tutto gratuita e che verrà completata entro 48 ore dall’attivazione della nuova SIM.

Oggi l’operatore offre copertura in 5G in alcune aree di Milano, Bologna, Roma e Napoli. L’obiettivo è quello di raggiungere il più rapidamente possibile altri Comuni fino ad arrivare a coprire il 90% del territorio entro il 2025.

Per navigare in 5G serve l’opportuna copertura ma anche uno smartphone abilitato a questa tecnologia. Attualmente i modelli certificati da Fastweb, che vengono aggiornati ogni mese, sono:

Oppo Reno 4 Pro 5G

Oppo Reno 4 5G

Oppo Reno 4 Z 5G

Oppo Find X2 lite

Oppo Find X2 Neo

Oppo Find X2 Pro

Oppo A73 5G

Xiaomi Mi 10 T Pro 5G

Xiaomi Mi 10 T 5G

Xiaomi Mi 10 T Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Xiaomi Mi 10 5G

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Huawei P40 Pro+ 5G

Huawei P40 Pro 5G

Huawei P40 5G

Huawei P40 Lite 5G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate Xs

Huawei Mate 40 Pro

ZTE Axon 11 5G

Per questo motivo l’operatore permette di associare alla sua tariffa anche l’acquisto di uno smartphone 5G in uno qualsiasi dei suoi Fastweb Store abilitati. E’ possibile pagare con addebito su carta di credito o conto corrente. Per queste tariffe è previsto un vincolo di durata e se si effettua la richiesta di recesso sarà necessario corrispondere le rate rimanenti scegliendo tra la normale rateizzazione o pagando in un’unica soluzione. Gli smartphone 5G disponibili sono:

Modello Rate Anticipo Samsung Galaxy S21 5G 17 euro al mese per 30 rate 339 euro Samsung Galaxy S21+ 5G 21 euro al mese per 30 rate 399 euro iPhone 12 da 128 GB 20 euro al mese per 30 rate 339 euro iPhone 12 Pro da 128 GB 24 euro al mese per 30 rate 409 euro iPhone 12 Pro Max da 256 GB 28 euro al mese per 30 rate 499 euro iPhone 12 Mini da 128 GB 18 euro al mese per 30 rate 309 euro Huawei P40 Lite 5G 10 euro al mese per 24 rate 79 euro Oppo Reno 4 5G 8 euro al mese per 30 rate 249 euro Oppo Reno 4Z 5G 10 euro al mese per 24 rate 49 euro Xiaomi Mi 10 T Pro 5G 9 euro al mese per 30 rate 249 euro Xiaomi Mi 10 T Lite 5G 10 euro al mese per 24 rate 79 euro Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 25 euro al mese per 30 rate 349 euro

Nel listino di Fastweb figurano anche modelli di smartphone senza supporto 5G come:

Modello Rate Anticipo Oppo A53s 7 euro al mese per 24 rate 1 euro iPhone SE 9 euro al mese per 30 rate 249 euro Huawei Y6p 6 euro al mese per 24 rate 1 euro Xiaomi Redmi 9A 4 euro al mese per 24 rate 1 euro Samsung Galaxy Tab A7 8 euro al mese per 24 rate 29 euro

Coloro che non sono soddisfatti dell’offerta di Fastweb possono disdire la SIM senza cosi e vincoli direttamente dall’Area Clienti MyFastweb. La portabilità del numero di telefono deve essere richiesta al nuovo operatore. Per inviare la disdetta si può scegliere tra diverse modalità:

online, direttamente della tua Area Clienti MyFastweb

contattando il Servizio Clienti Fastweb o tramite un operatore, chiedendo dall’area clienti MyFastweb un ricontatto telefonico o utilizzando la chat whatsapp disponibile da device

raccomandata A/R indirizzata a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it

recandosi direttamente presso un negozio Fastweb, portando copia del documento di identità o eventuale altra documentazione prevista dalle disposizioni normative vigenti, con un preavviso di almeno 30 giorni

Fastweb NeXXt Mobile 5G può anche essere associata all’offerta Internet casa del provider. A seconda della copertura disponibile (potete verificarla qui gratuitamente grazie a SOStariffe.it) potete accedere a fibra ottica, FWA (Fixed Wireless Access) o ADSL. La promozione associata alla SIM mobile anche in questo caso è disponibile fino al 18/2/21.

Fastweb NeXXt Casa + Mobile 5G

Navigazione illimitata in fibra ottica (FTTH e FTTN) fino a 1 Gigabit al secondo (2,5 Gigabit al secondo in alcune città)

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

Attivazione inclusa

DAZN incluso per 3 mesi (poi 8,99 euro al mese)

WOW Fi

WOW Space

SIM mobile

Assistenza MyFastweb

L’offerta di Fastweb ha un 25,95 euro al mese per 12 mesi più 7,95 euro al mese per l’offerta mobile. L’attivazione e la spedizione della SIM sono gratuite se l’offerta viene sottoscritta online (altrimenti 10 euro di attivazione + 5 euro per la consegna della SIM). L’operatore permette però di provare il suo servizio per 30 giorni, al termine dei quali si può decidere di disattivare la linea. L’operatore vi rimborserà tutti i costi sostenuti nel primo mese. Decorso tale termine il costo di disattivazione è di 29,95 euro una tantum per il ristoro delle spese sostenute dal provider per la dismissione o trasferimento della linea.

Attivando ora l’offerta si prenota automaticamente il passaggio alla fibra ottica FTTH NGN GPON fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload. La migrazione alla nuova tecnologia avverrà gratuitamente e in automatico a partire da questo mese. Attualmente la copertura per questa tecnologia è disponibile a:

Milano

Roma

Torino

Napoli

Genova

Palermo

Bari

Bologna

Firenze

Verona

Parma

Pescara

Modena

Bergamo

Brescia

Venezia

Catania

Messina

Padova

Trieste

Reggio di Calabria

Monza

Salerno

Trento

Perugia

Prato

Casalecchio di Reno

Ancona

Reggio nell’Emilia

San Lazzaro di Savena

All’offerta è poi possibile aggiungere:

1.000 minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

NOW TV Intrattenimento + NOW TV Smart Stick gratis per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese)

Kit Sempre a Casa: per rimanere connessi con la propria casa a 4 euro per 24 rate

Kit Casa Smart: per rendere smart l’abitazione e il risparmio energetico a 8 euro per 24 rate

L’offerta può essere ulteriormente personalizzata aggiungendo uno dei seguenti pacchetti per il lavoro da casa, didattica a distanza e gli anziani:

Smartworking pack

consulenza per la configurazione del PC e la sicurezza dai tecnici AnyTech365

modem FastGate

sconto del 15% sull’acquisto di prodotti selezionati su FASTshop tra PC, stampanti, tablet e altro per lavorare in remoto

Senior Pack

assistenza clienti in un click

consulenza per la configurazione del PC e la sicurezza dai tecnici AnyTech365

sconto del 15% sull’acquisto di prodotti selezionati su FASTshop tra PC, stampanti, tablet per una vita attiva e mantenersi al passo con i tempi

E-Learning Kit

consulenza per la configurazione del PC e la sicurezza dai tecnici AnyTech365

modem FastGate

sconto del 15% sull’acquisto di prodotti selezionati su FASTshop tra PC, cuffie, tablet e tanto per la didattica a distanza e lo smart learning

Fastweb insieme alla tariffa per la linea fissa permette di sottoscrivere anche un piano energia con Eni Gas e Luce. L’offerta ha un costo di partenza 20,95 euro al mese per 24 mesi, poi 29,95 euro al mese. Per chi è già cliente Eni Gas e Luce il prezzo è di 25,95 euro al mese.

Gas e Luce – sconto 5 euro per 24 mesi – 20,95 euro al mese

Gas – sconto 2,5 euro per 24 mesi – 23,45 euro al mese

Luce – sconto 2,5 euro per 24 mesi – 23,45 euro al mese

Con addebito su conto corrente e bolletta digitale è disponibile un ulteriore sconto del 10% sui corrispettivi per 24 mesi. Tutta l ‘energia è prodotto da impianti green alimentati da fonti rinnovabili.

