Fastweb NeXXt Casa Light: la proposta di Settembre 2021

Fastweb è tra i più importanti provider di rete fissa in Italia anche grazie all’ampia possibilità di personalizzazione prevista per la sue offerte Internet casa. Per chi cerca una tariffa per la connessione di casa senza troppe pretese, ma comunque con modem e attivazione inclusi, non c’è proposta migliore di Fastweb NeXXt Casa Light. La promozione non prevede costi nascosti né vincoli di durata. L’utente è libero di disattivarla in ogni momento senza penali o spese aggiuntive. Fastweb infatti consente di provare le sue tariffe per 30 giorni, conclusi i quali si può decidere di continuare o recedere dal contratto ottenendo il rimborso di tutte le spese sostenute il primo mese.

Fastweb NeXXt Casa Light

Navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con la fibra ottica

Chiamate a consumo (15 cent al minuto senza scatto alla risposta)

Attivazione inclusa (1 euro per 24 mesi)

Modem FASTGate incluso

WOW Space incluso

Discovery+ incluso per 3 mesi

L’offerta ha un costo di 27,95 euro al mese fino al 19/9/21. Dopo 30 giorni dall’attivazione il costo di dismissione o traferimento del servizio è pari a una mensilità dell’offerta.

La velocità di 2,5 Gigabit al secondo è prevista per le offerte fibra ottica che prevedono la tecnologia FTTH (Fiber to the Home) nella variante NGN GPON. Nelle aree fuori dalla rete Fastweb è possibile navigare in fibra ottica è possibile navigare fino a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload. In alternativa è disponibile la tecnologia FTTN (Fiber to the Node) fino a 100/200 Mbps in download e 20 Mbps in upload (le prestazioni dipendono dalla distanza dell’abitazione dalla centralina telefonica).

Con l’ADSL di Fastweb si può arrivare fino a 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload. Fuori rete dell’operatore la velocità massima è di 6 Mbps in download.

Per verificare la copertura al vostro indirizzo potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it, che fornisce anche un confronto imparziale con altre offerte simili per trovare quella più adatta a voi in termini di costi e connettività.

L’app MyFastweb permette di gestire diversi dettagli dell’offerta e le funzioni del modem Internet Box NeXXt anche tramite vocali grazie all’integrazione dell’assistente personale Alexa di Amazon. L’app consente poi di amministrare i diversi profili familiari e di garantire la massima protezione a tutti i membri della famiglia e anche gli ospiti.

Discovery+ offre programmi di intrattenimento, lifestyle, true crime, natura, avventura e sport da tutto il mondo senza interruzioni pubblicitarie in diretta e on-demand. L’offerta dopo il periodo promozionale si disattiva automaticamente.

WOW Space è la piattaforma di cloud storage illimitato in cui salvare foto, video e altri contenuti nel formato originale. E’ possibile accedervi da qualunque piattaforma e attivare il caricamento automatico. Il geomapping consente di cercare le foto in base luogo in cui sono state scattate e si possono anche creare profili personalizzati per ogni membro della famiglia.

Per chi desidera avere invece maggiore protezione per la propria casa è possibile scegliere tra i pacchetti:

Sempre a casa : 2 telecamere panoramiche HD EZVIZ con audio bidirezionale parla e ascolta a 4 euro al mese per 24 mesi solo online fino al 15/7/21

: 2 telecamere panoramiche HD EZVIZ con audio bidirezionale parla e ascolta a 4 euro al mese per 24 mesi solo online fino al 15/7/21 Casa smart: telecamera a 340°, sensore anti-intrusione, una presa intelligente con risparmio energetico e 2 lampadine smart a 8 euro al mese per 24 mesi

Diventando clienti Fastweb si può accedere gratuitamente al programma fedeltà FastwebUP e scegliere ogni mese tra tanti pack con vantaggi, convenzioni e offerte su prodotti e servizi. Con UPParty ogni mese si può partecipare a un concorso con in palio premi esclusivi come uno smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite Black o una bicicletta elettrica. Sono disponibili due profili per i clienti che sottoscrivono le offerte Internet casa:

Sprinter (solo fisso)

2 UPBox al mese

3 tentativi per partecipare a UPParty

Accesso ai vantaggi della sezione “Dedicati a te”

Dreamer (fisso più mobile)

3 UPBox al mese

4 tentativi per partecipare a UPParty

Accesso ai vantaggi della sezione “Dedicati a te”

Fastweb NeXXt Casa Light + Mobile

Fastweb NeXXt Casa Light è presente come offerta convergente anche in associazione alla tariffa Fastweb Mobile Light, che prevede una SIM mobile con:

Minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e 60 destinazioni all’estero

100 SMS

50 GB per navigare in Internet anche in 5G

Spedizione e SIM gratis con attivazione online

La tariffa mobile ha un costo aggiuntivo di 4,95 euro al mese invece di 10,95 euro al mese. La parte fissa è invece scontata a 24,95 euro al mese fino al 19/9/21. L’operatore oggi offre copertura in 5G nelle città di:

Agrigento

Alessandria

Andria

Aosta

Ascoli Piceno

Asti

Avellino

Bari

Barletta

Bergamo

Biella

Bologna

Cagliari

Caltanissetta

Carbonia

Caserta

Catanzaro

Como

Cosenza

Cremona

Crotone

Cuneo

Enna

Ferrara

Grosseto

Iglesias

La Spezia

Latina

Lecce

Lecco

Livorno

Lodi

Lucca

Macerata

Mantova

Massa

Messina

Milano

Modena

Monza

Napoli

Novara

Oristano

Padova

Parma

Pavia

Pescara

Piacenza

Pisa

Ragusa

Rimini

Roma

Rovigo

Siracusa

Sondrio

Terni

Trani

Treviso

Udine

Varese

Venezia

Verbania

Vercelli

Viterbo

L’obiettivo di Fastweb è quello di arrivare a coprire il 90% della popolazione italiana entro il 2025. L’offerta può essere ulteriormente personalizzata con:

Extra SMS a 5 cent

a 5 cent 1 GB extra a 6 euro

a 6 euro WOW Space – spazio illimitato nel cloud per lo storage di foto, video e documenti a 9,95 euro all’anno

Fastweb NeXXt Casa Light + Energia Eni Gas e Luce

L’offerta Internet + Energia, invece, permette di associare alla linea fissa un contratto con Eni Gas e Luce in promozione. La tariffa per la linea fissa avrebbe un costo di 24,95 euro al mese con attivazione online entro il 19/9/21 ma grazie allo sconto sulla parte energia i prezzi sono i seguenti:

Gas + Luce – 6 euro di sconto al mese per 24 mesi (144 euro di risparmio)

– 6 euro di sconto al mese per 24 mesi (144 euro di risparmio) Gas – 3 euro di sconto al mese per 24 mesi (72 euro di risparmio)

– 3 euro di sconto al mese per 24 mesi (72 euro di risparmio) Luce – 3 euro di sconto al mese per 24 mesi (72 euro di risparmio)

Con Link di Eni Gas e Luce i corrispettivi per gas e luce sono bloccati per 24 mesi e c’è uno sconto del 10% per i primi 10 mesi di fornitura. Attivando l’addebito su conto corrente o carta di credito si ottiene un ulteriore sconto del 10% per 24 mesi.