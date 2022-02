Fastweb mobile non funziona: le alternative disponibili a Febbraio 2022

Fastweb mobile non funziona ? Ecco alcuni consigli su come risolvere il problema e in caso contrario alcuni piani alternativi altrettanto economici

Fastweb ha lanciato la sua offerta di telefonia mobile in tempi relativamente recenti ma nonostante il poco tempo è riuscita a ritagliarsi una fetta importante di mercato. E’ stato infatti tra i primi operatori a lanciare un’offerta 5G a meno di 10 euro al mese e si è posto l’obiettivo di raggiungere una copertura del 90% con questa tecnologia entro il 2025. Cosa fare però quando Fastweb Mobile non funziona. A volte basta effettuare qualche veloce verifica o piccola procedura per risolvere il problema nel caso in cui risulti impossibile chiamare o navigare su Internet. Non serve nemmeno avere particolari competenze in campo tecnologico per riprendere a utilizzare la propria offerta come sempre.

Fastweb Mobile non funziona: alcune semplici soluzioni

La prima cosa da fare se Fastweb Mobile non funziona è quella di controllare di disporre di sufficiente credito residuo o di non aver esaurito i Gigabyte inclusi nell’offerta. La verifica in entrambi i casi si può facilmente effetturare dall’app MyFastweb o sul sito accedendo all’Area Personale. Se avete consumato tutto il traffico dati potete continuare acquistare 1 GB extra a 6 euro (massimo 10 GB al mese) o l’opzione 10 GIGA per 6 euro al mese.

Se anche Fastweb Mobile non funziona potrebbe essere dovuto al fatto che la connessione dati non è attiva. In questo caso si deve accedere alle impostazioni del telefono, selezionare la voce connessioni e verificare che effettivamente sia così. L’alternativa è quello di attivare la modalità aereo, attendere qualche secondo e disattivarla in modo da forzare lo smartphone ad avviare la ricerca automatica della rete. Altre volte il problema è nella copertura. Fastweb Mobile oggi raggiunge la quasi totalità del territorio italiano in 4G e i seguenti Comuni in 5G:

Aosta

Ascoli piceno

Bari

Bologna

Cagliari

Catanzaro

La spezia

Messina

Milano

Napoli

Novara

Pescara

Prato

Roma

Terni

Udine

Venezia

Fastweb Mobile non funziona anche quando non è correttamente impostato l’APN. Solitamente la configurazione avviene in automatico ma se l’operazione non è andata a buon fine si può scegliere di inviare un SMS al numero gratuito 4040 con scritto “WEB” per ricevere l’SMS di configurazione o inserire i seguenti parametri manualmente:

Profile name – FW WEB

APN – apn.fastweb.it

Autenticazione – nessuna

Nome Utente & Password – nessuna

Home page – http://m.fastweb.it

Porta (Gateway) – nessuna

IP proxy server – nessuna

Tipo connessione – dati a pacchetto

Download – N/A

Se Fastweb Mobile non funziona perché la rete ha subito un down c’è poco che si possa fare se non attendere che l’operatore risolva il problema e riprisitini il servizio. Per controllare lo stato della situazione potete consultare i canali social di Fastweb, dove solitamente vengono forniti agli utenti aggiornamenti puntuali, o portali come downtector.

Quando Fastweb Mobile non funziona potete richiedere assistenza all’operatore tramite diversi canali:

Chiamando il numero 192.193 tutti i giorni dalle 8:00 alle 24:00 o +39 3730004193 dall’estero. La chiamata è gratuita sotto rete Fastweb Mobile

tutti i giorni dalle 8:00 alle 24:00 o dall’estero. La chiamata è gratuita sotto rete Fastweb Mobile Via chat su WhatsApp al numero 375.6497700 . Inizialmente si interagirà con l’assistente virtuale di Fastweb ma si potrà sempre richiedere di parlare con un operatore in carne ed ossa

al numero . Inizialmente si interagirà con l’assistente virtuale di Fastweb ma si potrà sempre richiedere di parlare con un operatore in carne ed ossa Collegandosi alla pagina di Supporto sul sito dell’operatore. Se non trovate la risposta ai vostri dubbi, alla fine dei percorsi Fastweb potete cliccare su “Voglio essere contattato” e scegliere di ricevere una chiamata dall’operatore nel più breve tempo possibile o fissando un ricontatto telefonico nell’orario che si preferisce

Fastweb Mobile non funziona: le alternative a febbraio

Se Fastweb Mobile non funziona ripetutamente forse è arrivato il momento di cambiare operatore. Per farlo basta richiedere la portabilità al nuovo gestore. L’operazione è gratuita e richiede un tempo massimo di 3 giorni lavorativi.

1. Spusu 50

2.000 minuti per chiamare

500 SM

50 GB (di cui 3,3 GB in roaming in Ue) per navigare in Internet in 4G+

100 GB di riserva dati

Segreteria telefonica

L’offerta Spusu ha un costo di 5,98 euro al mese fino al 28/2/22. Per la SIM tuttavia servono 9,90 euro una tantum. E’ sempre possibile passare a un piano superiore in ogni momento e gratuitamente. Riserva dati permette di trasformare i minuti, SMS e Gigabyte non utilizzati in KB da utilizzare quando si vuole e che non scadono mai.

2. Kena 7,99 Special

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet in 4G Basic fino a 30 Mbps (di cui 5,5 GB in roaming in Ue in 3G)

La tariffa Kena Mobile ha un costo di 7,99 euro al mese. L’attivazione, SIM e relativa consegna sono gratuite.

I Gigabyte inclusi nel piano si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata al 4G cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza 181 o presso i negozi autorizzati.

3. ho. 8,99

Minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 5,9 GB in roaming in Ue)

La tariffa ho. Mobile ha un costo di 8,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per l’acquisto della SIM e 9 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. Attivazione e spedizione sono gratuite. Con Soddisfatti ho. Rimborsati si può provare l’offerta per 30 giorni, scaduti i quali se non soddisfatti è possibile richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute direttamente online con due clic.

4. Creami Extra WOW 150 di PosteMobile

Minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare in Internet in 4G+ fino a 300 Mbps

L’offerta PosteMobile ha un costo di 9,99 euro al mese. La SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso attivandola online. In ufficio postale la spesa per la SIM è di 15 euro più 10 euro per una prima ricarica. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata.

5. Giga 120 di Iliad

Minuti e SMS illimitati

120 GB di traffico per navigare su Internet (7 GB in roaming in Ue)

L’offerta Iliad ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum. Nel piano sono inoltre inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Iliad garantisce copertura in 5G per navigare fino a 855 Mbps in download nelle seguenti città:

Alessandria

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Como

Ferrara

Firenze

Genova

La Spezia

Latina

Messina

Milano

Modena

Padova

Perugia

Pesaro

Pescara

Piacenza

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Torino

Verona

Vicenza

6. Very Mobile

Minuti e SMS illimitati

220 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 4,4 GB in roaming in Ue)

5 euro di ricarica omaggio

Ti ho cercato

Ring me

Hotspot

L’offerta Very Mobile ha un costo di 9,99 euro al mese ed è disponibile fino al 14/3/22. Attivazione, SIM e relativa consegna sono gratuite.

