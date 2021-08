Da questa settimana, il listino di offerte Fastweb si arricchisce con la nuova Fastweb Mobile Light. Si tratta di un'offerta di telefonia mobile tra le più convenienti del momento che potrà essere attivata dai già clienti Fastweb di rete fissa o da chi sceglie di attivare un nuovo abbonamento Fastweb NeXXt Casa. La nuova tariffa di Fastweb presenta un costo inferiore ai 5 euro al mese mettendo a disposizione ben 50 GB in 4G e 5G ad ogni rinnovo. Ecco i dettagli dell'offerta:

Fastweb Mobile Light: 50 GB in 5G a meno di 5 euro al mese per i clienti Casa

La gamma di offerte Fastweb si rinnova. Da questa settimana, infatti, l’operatore mette a disposizione dei suoi clienti la nuova tariffa Fastweb Mobile Light. L’offerta in questione è una tariffa di telefonia mobile con condizioni particolarmente agevolate che può essere attivata dai clienti “Casa”, ovvero da chi ha già un abbonamento di rete fissa con l’operatore. Grazie alla nuova proposta, scegliere Fastweb come operatore di rete fissa e mobile diventa ancora più conveniente. Ecco i dettagli della nuova offerta:

Fastweb Mobile Light: 50 GB in 5G al prezzo più basso di sempre

La nuova tariffa Fastweb Mobile Light include:

minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso l’estero (sono incluse oltre 50 destinazioni internazionali)

50 GB in 4G e 5G ogni mese

3 mesi gratis di Discovery+

Fastweb Mobile Light presenta un costo periodico di 4,95 euro al mese con attivazione gratuita. La tariffa è attivabile direttamente online con spedizione gratuita all’indirizzo fornito dall’utente. È possibile attivare l’offerta sia con portabilità del numero, da qualsiasi operatore di telefonia mobile, che richiedendo l’attivazione di un nuovo numero di cellulare. Costi e vantaggi dell’offerta non cambiano in base alla modalità di attivazione.

Per poter sottoscrivere Fastweb Mobile Light è necessario attivare un nuovo abbonamento Fastweb Casa. L’operatore mette a disposizione la seguente offerta:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.5 Giga (pari a circa 2.500 Mega); in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega

attivazione e modem Fastweb NeXXt gratis

Il costo complessivo dell’offerta fisso + mobile che include sia Fastweb Mobile Light che Fastweb Casa è di 32,90 euro al mese a tempo indeterminato. Per attivare l’offerta è sufficiente effettuare la verifica della copertura dal link qui di sotto (basta cliccare sul tasto “Abbonati online” per avviare la procedura) e aggiungere la tariffa Fastweb Mobile Light all’abbonamento di rete fissa in fase di sottoscrizione dell’offerta. La SIM sarà spedita all’indirizzo di casa dell’utente nel giro di pochi giorni.

Attiva Fastweb NeXXt Casa

Fastweb NeXXt Mobile: 90 GB in 5G ad un prezzo super conveniente

Oltre alla nuova tariffa Fastweb Mobile Light, a disposizione degli utenti interessati all’attivazione di una SIM Fastweb con un piano tariffario completo c’è Fastweb Mobile. L’offerta in questione presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso l’estero (sono incluse oltre 50 destinazioni internazionali)

90 GB in 4G e 5G ogni mese

3 mesi gratis di Discovery+

Fastweb Mobile presenta un costo di soli 7,95 euro al mese con attivazione e SIM gratis. Anche in questo caso, l’offerta è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore di telefonia mobile. Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura online disponibile qui di sotto:

Attiva Fastweb Mobile

Ricordiamo che è possibile confrontare le soluzioni proposte da Fastweb con tutte le altre tariffe disponibili sul mercato consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure scaricando l’App di SOStariffe.it, disponibile su dispositivi Android ed iOS. L’offerta di Fastweb è, attualmente, la tariffa 5G