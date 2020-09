Fastweb lancia una nuova offerta con 100 GB in 4G ogni mese

Fastweb rinnova il suo listino di offerte lanciando una nuova tariffa con 100 GB di traffico dati, pensata per gli utenti che hanno bisogno di traffico dati aggiuntivo per navigare in mobilità. Ecco tutti i dettagli relativi alla nuova offerta Fastweb da 100 GB al mese e come fare per attivarla direttamente online.

Tra le novità della settimana del mercato di telefonia mobile troviamo la nuova offerta Fastweb Mobile Dati. Si tratta di una nuova offerta Internet mobile pensata per tutti gli utenti che hanno bisogno di un ricco bundle dati mensile per navigare in mobilità. L’offerta in questione è attivabile da tutti, con la sottoscrizione di un nuovo numero. Per sottoscrivere quest’offerta è possibile affidarsi ad una procedura online, con spedizione gratuita della SIM a casa.

La nuova Fastweb Mobile Dati include:

100 GB in 4G ogni mese (in caso di esaurimento del bundle dati, 1 GB extra costa 6 Euro)

(in caso di esaurimento del bundle dati, 1 GB extra costa 6 Euro) chiamate a 5 centesimi al minuto verso tutti in Italia

SMS a 5 centesimi cadauno

in roaming in UE e in Svizzera è possibile utilizzare sino a 4 GB al mese senza alcun costo aggiuntivo oltre al solo canone mensile

Fastweb Mobile Dati presenta un costo periodico di 14,95 Euro al mese. L’offerta include il Huawei Router Wi-Fi E5576, in cui inserire la SIM ed a cui collegare tutti i propri dispositivi tramite Wi-Fi. Il dispositivo ha un costo una tantum di 35 Euro. Non sono previsti costi aggiuntivi per quanto riguarda l’attivazione e la spedizione della SIM che verrà effettuata, tramite corriere, all’indirizzo fornito dall’utente.

Scopri le offerte Fastweb per Internet mobile»

Rinnovata l’offerta Fastweb da 50 GB

Il listino di offerte Fastweb continua a poter contare su Fastweb Mobile. La tariffa è una delle soluzioni del mercato di telefonia mobile per chi è in cerca di un’offerta completa per il proprio smartphone con un costo inferiore ai 10 Euro al mese. Ecco i dettagli dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti in Italia e dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

100 SMS ogni mese in Italia

50 GB di traffico dati in 4G (in caso di esaurimento del bundle, 1 GB extra ha un costo di 6 Euro)

di traffico dati in 4G (in caso di esaurimento del bundle, 1 GB extra ha un costo di 6 Euro) in roaming in UE e in Svizzera: sino a 500 minuti, 100 SMS e 4 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile

L’offerta di Fastweb presenta un costo periodico di 8,95 Euro al mese. Non sono previsti costi di attivazione e la spedizione della SIM all’indirizzo fornito dall’utente è gratis. Per attivare Fastweb Mobile è possibile seguire la procedura disponibile cliccando sul link qui di sotto.

Attiva online Fastweb Mobile »

Continua anche l’offerta combinata che unisce a Fastweb Mobile anche Fastweb Casa. Ecco i dettagli:

abbonamento a Fastweb Casa con linea telefonica fissa con chiamate gratis e connessione illimitata tramite fibra ottica sino a 1000 Mega in download

con linea telefonica fissa con chiamate gratis e connessione illimitata tramite fibra ottica sino a 1000 Mega in download SIM Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4G

L’offerta in questione, attivabile direttamente online, presenta un costo complessivo di 34,90 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi per la connessione di casa inclusi gratuitamente.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa+ Mobile »

