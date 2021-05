Fastweb Internet Illimitato: le nuove promozioni di Maggio 2021

Il mese di maggio 2021 è il momento giusto per scegliere le offerte Internet illimitato per la casa di Fastweb . L'operatore, infatti, ha recentemente rinnovato il suo listino di offerte includendo, per tutti i nuovi clienti, il nuovo Fastweb NeXXt. Si tratta del nuovo modem router Wi-Fi dell'operatore che, oltre ad offrire l'accesso ad Internet, permette di utilizzare l'assistente virtuale Alexa di Amazon, per rendere ancora più smart la propria casa. A maggio 2021, le offerte Internet casa di Fastweb sono disponibili a partire da 27,95 euro al mese. Ecco tutti i dettagli.

È il momento giusto per scegliere una delle offerte Fastweb per avere Internet illimitato a casa. A partire dal mese di maggio 2021, infatti, le proposte dell’operatore presentano svariate novità e garantiscono la possibilità di poter sfruttare una connessione illimitata tramite fibra ottica a partire da appena 27,95 euro al mese. Ecco quali sono i principali vantaggi a disposizione dei clienti che scelgono una delle offerte Fastweb a maggio 2021:

tutte le proposte Internet casa di Fastweb non presentano vincoli di permanenza e costi nascosti

di permanenza e costi nascosti da maggio 2021 è incluso gratuitamente il modem Fastweb NeXXt con supporto Wi-Fi 6 e con Alexa integrata

con supporto Wi-Fi 6 e con integrata Fastweb è, al momento, l’unico operatore che mette a disposizione la fibra ottica FTTH fino a 2.5 Giga in download (pari a circa 2,500 Mega)

(pari a circa 2,500 Mega) è possibile puntare su di un’ offerta convergente fisso + mobile che garantisce vantaggi aggiuntivi per i clienti

che garantisce vantaggi aggiuntivi per i clienti le offerte includono un periodo di prova di 30 giorni durante il quale è possibile richiedere la disdetta senza costi

Vediamo, quindi, quali sono le offerte Fastweb su cui puntare.

Fastweb NeXXt Casa Light

La prima opzione a disposizione dei clienti Fastweb è Fastweb NeXXt Casa Light. L’offerta in questione include:

una linea telefonica fissa con chiamate a consumo (15 centesimi al minuto verso fissi e mobili nazionali, senza scatto alla risposta)

una connessione Internet illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download e 300 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista rame FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload; attivando un’offerta tramite FTTC o ADSL sarà possibile, quando la fibra FTTH sarà disponibile al proprio indirizzo, effettuare l’upgrade della tecnologia della connessione senza costi

Fastweb NeXXt Casa Light presenta un costo periodico di 27,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi Fastweb NeXXt inclusi senza costi aggiuntivi. Da notare che l’offerta può beneficia di un periodo di prova di 30 giorni. Durante questo periodo, il cliente potrà chiedere la disdetta dell’abbonamento nel caso in cui non fosse soddisfatto senza alcun costo. Terminato questo periodo, in caso di disdetta è previsto esclusivamente il pagamento del contributo di disattivazione (previsto dalla normativa vigente, non è una penale aggiuntiva) di importo pari ad un canone mensile.

Da notare che è possibile arricchire Fastweb NeXXt Casa Light con l’aggiunta di 3 mesi di DAZN gratis. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 8,99 euro al mese con possibilità per il cliente di interrompere il rinnovo mensile in qualsiasi momento e senza alcun vincolo. L’abbonamento può, inoltre, essere personalizzato con l’aggiunta di una SIM Fastweb (anche con portabilità del numero da un altro provider) con l’attivazione della tariffa Fastweb NeXXt Mobile Maxi al costo di 7,95 euro al mese invece che 10,95 euro al mese.

L’offerta mobile abbinata all’abbonamento Internet casa includerà minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e ben 100 GB in 4G e 5G ogni mese. In roaming in UE e Svizzera sarà possibile utilizzare 500 minuti, 100 SMS e fino a 4 GB ogni mese. Da notare che in caso di attivazione dell’offerta mobile è previsto un contributo iniziale di 10 euro con la SIM che sarà spedita gratuitamente all’indirizzo fornito dal cliente.

Per attivare Fastweb NeXXt Casa Light è necessario effettuare la verifica della copertura tramite il sito dell’operatore, raggiungibile dal link qui di sotto:

Fastweb NeXXt Casa

A disposizione dei nuovi clienti che vogliono attivare un abbonamento con Internet illimitato per la casa c’è un’altra opzione su cui puntare. Si tratta di Fastweb NeXXt Casa. L’offerta in questione arricchisce quanto visto con Fastweb NeXXt Casa Light mettendo a disposizione del cliente:

una linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali

una connessione Internet illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download e 300 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista rame FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

Da notare, inoltre, che l’offerta include il modem Fastweb NeXXt a cui si affianca Booster, il dispositivo che consente di estendere la copertura della rete Wi-Fi di casa. Utilizzando Booster sarà possibile garantire una copertura ottimale della rete Wi-Fi in tutti i punti della casa, aggirando eventuali ostacoli che potrebbero comportare un calo delle prestazioni della rete. Sia il modem Fastweb NeXXt che Booster vengono forniti senza costi aggiuntivi.

Fastweb NeXXt Casa presenta un costo di 30,95 euro al mese con attivazione gratuita. Anche in questo caso, il cliente potrà beneficiare di un periodo di prova di 30 giorni durante il quale sarà possibile disdire l’abbonamento senza costi di alcun tipo. Restano, inoltre, disponibili le due due opzioni viste in precedenza:

3 mesi gratis di DAZN ; terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnova a 8,99 euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento

; terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnova a 8,99 euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento SIM Fastweb con il piano Fastweb NeXXt Mobile Maxi con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB in 4G e 5G a 7,95 euro al mese in più; è previsto un contributo iniziale di 10 euro

Per attivare Fastweb NeXXt Casa è possibile seguire la procedura online qui di sotto.

Conviene, quindi, scegliere una delle offerte Internet casa di Fastweb? Le promozioni disponibili a maggio sono quanto mai complete e garantiscono diversi vantaggi per i clienti. Ricordiamo che è possibile confrontare le tariffe di Fastweb con le altre promozioni disponibili sul mercato di telefonia fissa tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure tramite l’App di SOStariffe.it, disponibile su Android ed iOS.

La tabella qui di seguito riassume quelle che sono le migliori soluzioni disponibili a maggio 2021 da confrontare con le proposte di Fastweb:

Offerta Linea telefonica ed Internet Costi Note Sky WiFi linea telefonica con chiamate gratis ed Internet illimitato fino a 1.000 Mega 24,90 euro al mese con modem Wi-Fi incluso e attivazione di 29 euro Attivabile solo da clienti Sky TV TIM Super Base linea telefonica con chiamate a consumo ed Internet illimitato fino a 1.000 Mega 24,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) inclusa Modem non incluso; Giga illimitati per già clienti TIM su mobile; Opzione Mondo Intrattenimento con Netflix, Disney+ e TIM VISION a 14 euro al mese Super Fibra Unlimited di WINDTRE linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 26,99 euro al mese con attivazione gratis e modem Wi-Fi (5,99 euro al mese per 48 mesi) incluso un anno di Amazon Prime gratis; Giga illimitati per i già clienti WINDTRE Internet Unlimited di Vodafone linea telefonica con chiamate a consumo ed Internet illimitato fino a 1.000 Mega 27,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis fino a 100 GB gratis al mese per i già clienti Vodafone TIM Super Fibra linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 29,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi) inclusi Giga illimitati per già clienti TIM su mobile; Opzione Mondo Intrattenimento con Netflix, Disney+ e TIM VISION a 14 euro al mese

Le offerte Fastweb per i clienti business

Fastweb mette a disposizione della clientela business (professioni, PMI) diverse soluzioni per avere Internet illimitato ad alta velocità in negozio o in ufficio. In questo caso, è possibile fare riferimento alla gamma Fastweb NeXXt Business che permette di attivare un abbonamento con Internet illimitato a partire da 29,95 euro al mese.

Le proposte NeXXt Business, come le soluzioni per la casa, consentono di sfruttare l’accesso ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2,5 Gigabit in download e 300 Megabit in upload. In caso di indisponibilità della FTTH, la connessione avverrà tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega oppure tramite ADSL fino a 20 Mega.

A disposizione dei clienti ci sarà la linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali oltre a 1000 minuti di chiamate internazionali. Da notare che sono inclusi anche i servizi Disabilitazione chiamate, Nascondi numero, Chi chiama, Avviso di chiamata e Trasferimento chiamate..

A disposizione della clientela business troviamo il servizio d’assistenza Business Assist che permette di ottenere supporto tecnico dedicato in meno di 1 minuto ed un affiancamento completo sin dall’attivazione del servizio. A disposizione dei clienti, inoltre, viene incluso nelle offerte il modem Wi-Fi FASTGate.

Scopri le offerte Fastweb NeXXt Business »