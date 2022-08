Fastweb FWA: offerte e copertura a Agosto 2022

Internet ad alta velocità a casa grazie alla rete FWA. Un'offerta per una connessione performante a barda ultra-larga di 1 Gigabit/s di velocità massima. Il comparatore di SOStariffe.it ha scoperto che l'offerta di Fastweb Casa Light FWA è una delle più convenienti di Agosto 2022 per gli utenti a caccia di una connessione senza linea fissa.

Per avere Internet ad alta velocità a casa, laddove non ci sia una copertura della fibra ottica FTTH o ADSL, una soluzione vantaggiosa è quella di dotarsi della rete FWA di Fastweb. L’offerta di quest’operatore infatti permette di avere una connessione a banda ultra-larga, con un collegamento wireless dal modem della propria abitazione di 1 Gigabit/s come velocità massima.

È possibile avere maggiori dettagli e informazioni sui costi e la copertura di questa proposta consultando il comparatore di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, in versione Android e iOS), un tool digitale e gratuito che mette a confronto le migliori offerte disponibili sul mercato ad Agosto 2022.

Ricordiamo che la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) è un collegamento misto: in parte in fibra ottica fino all’antenna dell’operatore più vicina alla propria abitazione ed in parte in modalità wireless per raggiungere il modem di casa e diffondere il segnale a tutti i dispositivi al suo interno. In quest’ultimo tratto, la rete FWA sfrutta, attraverso un ponte radio, la rete di telefonia mobile (4G e in alcuni casi 5G). Ma indispensabile per il funzionamento di questa moderna tecnologia è l’installazione da parte dei tecnici dell’operatore di un’antenna sul balcone o sul tetto di casa propria il cui scopo è di ricevere le frequenze radio. Come detto, il collegamento tra la casa dell’utente e l’antenna dell’operatore avviene in modalità wireless, senza quindi che ci sia la necessità di collegarsi alla rete telefonica fissa.

Fastweb Casa Light FWA: l’offerta ai raggi X

L’OFFERTA IN PILLOLE Velocità di navigazione: 1 Gigabit/s Tipologia connessione: illimitata tramite rete FWA Attrezzatura necessaria: modem e antenna Costo dell’offerta: 19,95 euro al mese Costo di attivazione: 40 euro (2 euro al mese per 20 mesi)

Con un modem di ultima generazione e la possibilità di navigare senza limiti di traffico, l’offerta del colosso delle Tlc include:

velocità di navigazione fino a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Megabit in upload;

in download e 200 Megabit in upload; modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata ;

; installazione di una piccola antenna da parte di un tecnico senza costi aggiuntivi;

accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy gratis (la scuola delle professioni digitali in cui acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro);

gratis (la scuola delle professioni digitali in cui acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro); costo di attivazione pari a 40 euro (2 euro al mese per 20 mesi);

Chi volesse sottoscrivere questa promozione, dovrebbe preventivare una spesa mensile di 19,95 euro al mese. L’offerta messa a punto da Fastweb non prevede vincoli contrattuali. In caso di cessazione del contratto, il modem e l’antenna forniti in comodato gratuito dovranno essere restituiti entro 45 giorni a partire dalla disattivazione.

L’offerta Fastweb Casa Light FWA può essere anche personalizzata con servizi aggiuntivi dal costo extra. In particolare, è possibile avere:

l’amplificatore Wi-fi Booster per estendere la potenza e la copertura Wi-fi in ogni angolo della propria abitazione (al costo di 4 euro in più al mese rispetto alla tariffa base);

per estendere la potenza e la copertura Wi-fi in ogni angolo della propria abitazione (al costo di 4 euro in più al mese rispetto alla tariffa base); una SIM Fastweb per lo smartphone a scelta tra due opzioni: Fastweb Mobile e Fastweb Mobile Maxi.

Ricordiamo inoltre che Fastweb Mobile (che costa 7,95 euro al mese + un contributo SIM di 10 euro) include minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G; Fastweb Mobile Maxi (al costo di 9,95 euro al mese con un contributo SIM di 10 euro) prevede minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 4G e 5G.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni sull’offerta, che può essere attivata online:

La copertura della rete FWA di Fastweb a Agosto 2022

Secondo il bilancio dei primi sei mesi del 2022, reso noto da Fastweb lo scorso 4 agosto, la penetrazione dei suoi servizi di connettività a banda ultralarga continua la sua marcia. Al 30 giugno 2022 i clienti che hanno sottoscritto connessioni ultraveloci erano 2.296.000, in aumento del 7% rispetto allo scorso anno. Circa l’85% della base clienti (+8% rispetto al primo semestre del 2021), usufruisce di una connessione con performance da 100 Mbs fino a 1 Gigabit. Attualmente, invece, oltre 300.000 clienti, navigano ad una velocità ancor maggiore: fino a 2,5 Gigabit al secondo.

Una crescita resa possibile dal fatto che l’operatore ha già esteso la sua rete FWA a oltre 400 città italiane: l’elenco dei comuni, in continuo aggiornamento, è consultabile sul sito dell’operatore.

È bene comunque ricordare che per poter attivare una connessione Internet tramite rete FWA con Fastweb è necessario che il servizio sia effettivamente disponibile all’indirizzo della propria abitazione. La verifica della copertura della rete FWA di Fastweb è fondamentale per poter completare l’attivazione dell’offerta proposta dall’operatore. La procedura è rapida, facile, intuitiva e completamente gratuita.

Per scoprire se l’offerta di Fastweb Casa Light FWA copre anche il Comune dove si abita è possibile utilizzare lo strumento gratuito e online del comparatore per Internet casa di SOStariffe.it.