Fastweb Casa Black Friday: a novembre Internet Casa a 25,95 per 1 anno

Fastweb lancia una nuova promozione dedicata a Fastweb Casa , l'abbonamento per la connessione Internet di casa dell'operatore. In vista del Black Friday e del successivo Cyber Monday, infatti, Fastweb offrirà uno sconto extra su Fastweb Casa che sarà attivabile da tutti i nuovi clienti con un canone scontato di 4 Euro al mese per il primo anno , con un risparmio complessivo di 48 Euro. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova offerta che permette di attivare Fastweb Casa a 25,95 Euro al mese per un anno.

C’è tempo sino al prossimo 24 di novembre per sfruttare l’offerta esclusiva riservata all’abbonamento Fastweb Casa. A partire da oggi 17 novembre, infatti, l’abbonamento Internet casa di Fastweb sarà disponibile per tutti i nuovi clienti con un canone scontato di 4 Euro al mese per il primo anno di sottoscrizione. Chi sceglierà Fastweb Casa, quindi, potrà contare su di un canone mensile ridotto a 25,95 Euro al mese per il primo anno di sottoscrizione.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo abbonamento:

Fastweb Casa: abbonamento scontato a 25,95 Euro al mese per un anno

Il Black Friday di Fastweb inizia prima. Da oggi, infatti, è possibile attivare con uno sconto extra sul canone mensile l’abbonamento Internet casa Fastweb Casa. L’offerta, riservata a tutti i nuovi clienti che passano a Fastweb, presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali; al costo di 5 Euro in più al mese è possibile aggiungere 1000 minuti di chiamate gratis dal telefono di casa verso l’estero attivando un’apposita opzione

verso fissi e mobili nazionali; al costo di 5 Euro in più al mese è possibile aggiungere 1000 minuti di chiamate gratis dal telefono di casa verso l’estero attivando un’apposita opzione connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione verrà effettuata tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in upload e 1 Mega in upload; i costi dell’abbonamento sono indipendenti dalla tecnologia con cui avviene la connessione

Grazie alla promozione in corso, Fastweb Casa è disponibile con un canone scontato per il primo anno di sottoscrizione. L’abbonamento, infatti, per i primi 12 mesi sarà disponibile a 25,95 Euro al mese invece che a 29,95 Euro al mese, prezzo che verrà applicato a partire dal tredicesimo mese di abbonamento.

Da notare, inoltre, che la nuova offerta di Fastweb prevede attivazione gratuita e modem Wi-Fi FASTGate disponibile in comodato d’uso gratuito. Non sono previsti, quindi, ulteriori costi iniziali per sottoscrizione l’offerta. Segnaliamo anche che per i già clienti Eni gas e luce c’è la possibilità di attivare l’abbonamento con un costo di 23,95 Euro al mese per 12 mesi (poi 25,95 Euro al mese).

Fastweb Casa è, inoltre, personalizzabile con le seguenti opzioni:

SIM Fastweb (attivabile anche con portabilità del numero da altro operatore) con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB al mese ; aggiungendo la SIM all’abbonamento di rete fissa è possibile ottenere un risparmio aggiuntivo; l’offerta fisso + mobile , infatti, presenta un costo di 32,90 Euro al mese per 12 mesi (poi 34,90 Euro al mese); non sono previsti costi di attivazione e la SIM viene spedita all’indirizzo di casa del cliente in modo gratuito

(attivabile anche con portabilità del numero da altro operatore) con ; aggiungendo la SIM all’abbonamento di rete fissa è possibile ottenere un risparmio aggiuntivo; l’offerta , infatti, presenta un costo di (poi 34,90 Euro al mese); non sono previsti costi di attivazione e la SIM viene spedita all’indirizzo di casa del cliente in modo gratuito 3 mesi gratis di abbonamento DAZN ; al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 8,99 Euro con possibilità di disdetta in qualsiasi momento da parte dell’utente

di abbonamento ; al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 8,99 Euro con possibilità di disdetta in qualsiasi momento da parte dell’utente 3 mesi gratis di abbonamento NOW TV Entertainment con NOW TV Stick inclusa; al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 9,99 Euro al mese con permanenza minima di 24 mesi e costo di recesso anticipato di 19,98 Euro

gratis di abbonamento con inclusa; al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 9,99 Euro al mese con permanenza minima di 24 mesi e costo di recesso anticipato di 19,98 Euro Opzione Internazionale: aggiunge 1000 minuti di chiamate internazionali all’abbonamento di rete fissa al costo di 5 Euro in più al mese

Fastweb Casa è attivabile e personalizzabile direttamente online. Basta, infatti, cliccare sul link qui di sotto e seguire la procedura guidata per la sottoscrizione dell’offerta.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa »

La nuova offerta Fastweb per l’abbonamento Internet a prezzo scontato è disponibile, come detto, sino al 24 novembre. Si tratta di una delle soluzioni più convenienti del momento per chi è in cerca di un nuovo abbonamento per la rete fissa di casa. Per confrontare i vantaggi della promozione di Fastweb con tutte le altre offerte disponibili sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it, scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad.