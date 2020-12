Fastweb Bonus PC e Internet: offerte e come richiederlo a Dicembre 2020

Sono aperte le domande per i bonus pc e internet, si tratta di contributi per le famiglie con ISEE molto basso e danno diritto a sconti su canone dell'abbonamento casa e sull'acquisto di un pc o un tablet. Ecco con Fastweb quali sono le offerte compatibili con i 500 euro di bonus e chi può richiederli

Tra i molti aiuti arrivati in questi mesi di pandemia il bonus pc e internet è una misura per aiutare le famiglie in difficoltà economiche. Per poter ottenere il contributo di 500 euro da spendere per attivare una connessione internet casa a banda ultra larga e comprare un nuovo dispositivo (pc o tablet), il requisito principale è un ISEE inferiore a 20 mila euro.

In questo periodo è cambiato sia il modo di lavorare che quello di frequentare scuola per milioni di italiani, per poter seguire le lezioni, sbrigare le pratiche amministrative o fare un colloquio è necessaria una buona connessione domestica. Non tutti però prima o durante le fasi più acute della pandemia avevano i mezzi necessari per fronteggiare queste nuove esigenze.

A cosa serve il bonus internet

Da qui è nata l’idea di creare un bonus per permettere a chi ha una situazione economica difficile di poter attivare un abbonamento internet casa in banda ultra larga. Un altro elemento indispensabile per ottenere gli sconti collegati al bonus è di scegliere un piano in fibra o in FTTC, oppure un ADSL purché superi i 30 Megabit/s di velocità di navigazione.

Per chi ha già un’offerta internet attiva è richiesto che si passi ad un pacchetto di classe superiore, quindi se si ha un’ADSL a 20 Megabit/s si può optare per una FTTC a 100 Mega e chi ha una FTTC a 100 Mega può passare alla fibra ottica ad 1 Gigabit/s.

E qui sono sorte le prime polemiche. Chi ha già una delle reti di fascia superiore non potrà avere il contributo. Ma le lamentele si sono concentrate anche su un altro aspetto della questione. In Italia ci sono diverse aree definite bianche per quanto riguarda lo sviluppo della banda ultralarga, si tratta di quelle zone in cui i privati non hanno interesse ad investire e che rischiano di restare tagliate fuori dal progresso tecnologico.

La Commissione europea ha previsto un piano in due fasi per poter sviluppare le necessarie infrastrutture per portare la connessione ultralarga anche in queste zone. Ad oggi però questo progetto è ancora in una fase molto primordiale. I cittadini di queste zone inoltre non potranno accedere al bonus, dato che uno dei requisiti riguarda proprio la velocità di connessione compatibile con il contributo.

Bonus pc, chi ne ha diritto

Sul sito del progetto banda ultralarga è disponibile un’infografica che mostra regione per regione qual è la percentuale di voucher prenotati, attivati e il rimanente rispetto al totale dei fondi. Dal 9 Novembre è partito il bonus pc, a distanza di 3 settimane la situazione è la seguente:

14,33% di voucher prenotati

0,79% quelli attivati

84,89% ancora da richiedere

I fondi destinati a questo contributo sono pari a 204 milioni per questa prima fase, nelle intenzioni del Governo c’è poi l’idea di un secondo round del bonus aperto alle famiglie con ISEE fino a 50 mila euro. In questo secondo caso la somma elargita sarà di solo 200 euro a nucleo familiare e potrà essere spesa solo per l’abbonamento internet.

Forse è meglio chiarire, per chi ancora non lo sapesse, che il bonus pc non consiste in un voucher o in un accredito su conto corrente (come avviene per altri contributi). In questo caso i fondi vengono dati agli operatori in base al numero di richieste di voucher attivate, sono poi i gestori telefonici che forniscono ai clienti il servizio di connessione a prezzi scontati.

I 500 euro del contributo per le famiglie con ISEE fino a 20 mila euro saranno ripartiti tra due quote: una da destinare all’offerta internet e l’altra come sconto sul nuovo dispositivo pc o tablet. Anche il device dovrà essere acquistato dallo stesso gestore con cui si attiva il collegamento internet domestico.

Infratel, l’ente del MISE (soggetto attuatore del Piano banda ultralarga) che ha creato la piattaforma su cui i gestori si sono dovuti registrare per partecipare a questa iniziativa, ha fatto sapere che in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Toscana non in tutti i comuni sarà possibile accedere al bonus. Sul sito Infratel si trova l’elenco dei comuni incompatibili.

Fac simile domanda

Data la natura di questo contributo è stato previsto che i contribuenti scarichino un modello di autocertificazione (nella foto in basso) per dichiarare di essere in possesso dei requisiti di reddito del bando. Questo modulo dovrà essere presentato e compilato poi con l’aiuto di un operatore (anche tramite call center) del gestore di cui si vuole attivare l’offerta.

I documenti che dovranno essere scansionati e inviati insieme al modulo compilato sono la copia della carta di identità (o del passaporto), il codice fiscale e il contratto della propria offerta internet ADSL a 20 Megabit/s o inferiore. Per chi invece non ha mai attivato la connessione domestica saranno sufficienti i primi due documenti.

Fastweb, come avere il bonus

Sono 63 gli operatori che ci sono accreditati su Infratel e che hanno ottenuto l’approvazione da parte del Ministero. Tra questi c’è Fastweb, le reti casa di questo gestore sono risultate le migliori in Italia nel 2019, stando agli speed test le linee di questo provider sono state le più performanti.

La velocità di download media registrata dagli utenti 262 Megabit/s, in upload il valore medio è stato di 143 Megabit/s e la latenza è stata di 19,25 ms. L’ultimo valore in particolare è importante perché misura il ritardo di trasmissione tra dispositivo e dispositivo.

Sul sito di Fastweb è disponibile una pagina dedicata al bonus internet, in questo spazio si trovano tutte le informazioni utili per poter fare la richiesta al provider sia per i clienti che per i nuovi utenti.

Il gestore ricorda che essendo questo contributo collegato a dei fondi limitati (204 milioni di euro) si potrà terminare la procedura di attivare con il bonus solo fino all’esaurimento delle somme messe a disposizione. Inoltre per i clienti con un ISEE sotto i 20 mila euro ma che hanno già una connessione con velocità superiore ai 30 Megabit/s non sarà possibile ottenere lo sconto.

L’offerta di Fastweb compatibile con il Bonus PC e Internet garantirà uno sconto sul canone mensile di un abbonamento Internet, per almeno 12 mesi, ed includerà un PC o un tablet da acquistare sfruttando parte del voucher.

I requisiti per i pc e i tablet

Il Governo, oltre ai requisiti specifici imposti per quel che riguarda le velocità di connessione ha anche condiviso una lista delle caratteristiche tecniche dei dispositivi tecnologici che potranno essere acquistati (e quindi venduti con i voucher pc).

Per i personal computer le caratteristiche da rispettare sono:

Processore – quad core da 2,00 GHz o superiore

RAM – 8 GB o superiore;

14 pollici di display con risoluzione almeno di 1366×768 pixel

memoria interna – 256 GB o superiore

autonomia – 8 ore o superiore

I tablet dovranno avere un processore Quad core da 2 GHz (o superiore), una RAM almeno da 4 GB e una memoria interna minimo da 64 GB, inoltre la batteria dovrà avere una capacità da 6.000 mAh. Dovranno anche essere dei dispositivi che consentono una visione in Full HD.

Con Fastweb si potrà scegliere tra due modelli di tablet, il primo della ditta Huawei e l’altro di Lenovo. Il prodotto di Huawei è il Matepad 10.4, un tablet che ha un costo da listino di 260 euro. Il Lenovo è il modello M10 FHD, stesso prezzo del precedente. In entrambi i casi gli utenti otterranno il dispositivo gratis.

Le migliori offerte internet casa

Per valutare quale sia la promozione più conveniente e il miglior gestore con cui attivare un piano internet casa vi potete affidare al comparatore di SOStariffe.it. L’algoritmo di ricerca automatica delle offerte scandaglierà i cataloghi dei provider evidenziando le migliori soluzioni e vi fornirà anche una panoramica delle condizioni proposte da ciascun gestore.

Inoltre se non sapete se la vostra zona è coperta dalle offerte in fibra ottica con questo strumento potrete inserire l’indirizzo di casa e sapere in pochi secondi qual è la rete più veloce disponibile per voi. Alla voce Maggiori informazioni inoltre sono riassunti tutti gli incentivi e servizi extra da abbinare al pacchetto base del gestore.

Bonus, Fastweb e le promozioni Casa

L’offerta Casa di Fastweb permette di avere la fibra ad 1 Gigabit/s migliore d’Italia a 9,95 euro al mese per 12 mesi. Il canone applicato a Dicembre a chi attiva questa promozione senza sconti è di 29,95 euro, questo significa che il gestore applicherà uno sconto di 20 euro per 1 anno per un importo complessivo di 240 euro (valore del voucher).

Il pacchetto in fibra di Fastweb include:

spese per la consegna del modem

installazione e attivazione del dispositivo

modem FastGate

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali fissi e mobili

My Fastweb, servizio di assistenza

Wow Space, cloud illimitato gratis per 1 anno

internet senza limiti fino a 1 Gigabit/s

La stessa promozione può essere attivata anche con le tecnologie FTTC a 100 o 200 Mega.