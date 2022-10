Fastweb annuncia una nuova rimodulazione: rincari per i clienti mobile da novembre 2022

Fastweb ha annunciato in queste ore una nuova rimodulazione tariffaria che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° novembre 2022 coinvolgendo alcune offerte mobile già attivate in passato dai clienti dell'operatore. La rimodulazione si tradurrà in una sostituzione delle tariffe attive con nuove offerte. Tale aggiornamento porterà ad un aumento del canone mensile fino a 3 euro in più al mese. Ecco i dettagli completi in merito alla nuova rimodulazione Fastweb e come fare ad evitare gli aumenti.

Fastweb ha annunciato una nuova rimodulazione tariffaria per alcune offerte di telefonia mobile attivate in passato dai suoi clienti. Si tratta di offerte che saranno sostituite da nuove tariffe su cui, per il momento, non ci sono informazioni precise. Il cambio di offerta annunciato oggi da Fastweb entrerà in vigore il prossimo 1° novembre e comporterà un rincaro del canone mensile fino ad un massimo di 3 euro in più al mese.

Le offerte Fastweb coinvolte nella rimodulazione di novembre 2022

L’annuncio della nuova rimodulazione di Fastweb è accompagnato anche dalla diffusione, da parte dell’operatore, di un primo elenco delle tariffe coinvolte con informazioni dettagliate in merito agli aumenti previsti. La tabella allegata di sotto va a riepilogare gli aumenti in arrivo per i clienti Fastweb.

Da notare, in ogni caso, che l’operatore contattare singolarmente i suoi clienti, via SMS, per informare in merito alla rimodulazione, comunicando i dettagli della nuova offerta e il nuovo costo da sostenere su base mensile. Il cambio di tariffa entrerà in vigore dal primo rinnovo successivo al prossimo 1° novembre.

Come evitare la rimodulazione Fastweb: cambio operatore o disattivazione della SIM

La nuova rimodulazione annunciata da Fastweb può essere evitata in modo completo dagli utenti, senza costi o penali di alcun tipo. Le opzioni disponibili sono due:

è possibile passare ad altro operatore , scegliendo una nuova tariffa mobile più conveniente

, scegliendo una nuova tariffa mobile più conveniente si può richiedere la disattivazione della SIM, senza penali o costi, con una raccomandata A/R a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), o PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it e specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”; il recesso può essere richiesto anche in un negozio Fastweb, contattando il Servizio Clienti Fastweb o tramite l’area clienti MyFastweb

Le migliori offerte mobile per evitare la rimodulazione Fastweb

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO MENSILE Very 4,99 di Very Mobile minuti ed SMS illimitati

30 GB in 4G fino a 30 Mbps 4,99 euro al mese spusu 50 di spusu 2000 minuti

500 SMS

50 GB in 4G 5,98 euro al mese Giga 80 di Iliad minuti ed SMS illimitati

80 GB in 4G 7,99 euro al mese Vodafone Bronze Plus minuti ed SMS illimitati

150 GB in 4G 7,99 euro al mese Giga 120 di Iliad minuti ed SMS illimitati

120 GB in 4G e in 5G 9,99 euro al mese Vodafone Silver minuti ed SMS illimitati

200 GB in 4G 9,99 euro al mese

