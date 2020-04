Famila e Despar spesa online: come fare

Nonostante la richiesta di effettuare la spesa online sia diventata particolarmente urgente in questo periodo, questo servizio si afferma come una tendenza in forte crescita già nel corso degli ultimi anni. I settori trainanti dell’e-commerce rimangono ancora turismo, beni elettronici e abbigliamento, ma quello del cosiddetto Food&Grocery online si sta decisamente affermando in tutto il mondo.

A livello nazionale, i grandi operatori della distribuzione organizzata su larga scala sono al primo posto anche in ambito digitale: in particolare, troviamo Famila, Despar, Esselunga, Coop, Carrefour e tanti altri. Vi basterà semplicemente di una connessione internet casa veloce per approfittare di questo servizio: per scoprire le 10 più convenienti del momento, approfondite in questo articolo.

Famila spesa online

Se apprezzate il servizio dei supermercati Famila, potrete scegliere di richiedere l’opzione spesa online a questo gruppo. L’offerta Famila spesa online si chiama CosìComodo ed è possibile navigare sullo store direttamente su un sito dedicato.

È importante ricordare che questo servizio è attivo solo all’interno di determinate aree geografiche in Italia, che si dividono tra Nord, Nord Est e Sud. Questa è la lista dei punti vendita presso cui è possibile effettuare la spesa online:

al Nord – Verona Borgo Roma, Gorgonzola, Vercelli, Nova Milanese, San Bonifacio;

al Nord Est – Mestre;

al Sud – Bari Livatino, Bari Resistenza, Bisceglie, Molfetta.

Per verificare la disponibilità presso la vostra zona, vi basterà recarvi sul portale web CosìComodo e inserire il CAP o la località nella barra di ricerca dedicata. A questo punto, i risultati vi restituiranno l’elenco dei servizi attivati all’interno del territorio in cui vi trovate: scegliete, quando possibile, tra la consegna a domicilio oppure il ritiro presso il punto vendita più vicino.

I vantaggi di fare la spesa online con Famila sono:

possibilità di pagamento online con carta di credito, bancomat e PayPal, oppure al ritiro;

nessun costo aggiuntivo necessario per il servizio di preparazione della spesa;

possibilità di ritiro della spesa all'orario preferito;

consegna diretta presso il proprio domicilio;

possibilità di utilizzare la propria carta fedeltà.

Despar spesa online

Se il vostro supermercato di fiducia è Despar, anche in questo caso potrete richiedere il servizio di spesa online. In questa sezione vi spieghiamo come fare e come funziona.

Una volta giunti sul portale web dedicato MyDespar, potrete scegliere se selezionare l’opzione ritiro in negozio oppure consegna a domicilio. Per iniziare la spesa, vi basterà poi inserire il vostro indirizzo oppure la vostra città e selezionare i prodotti che vi interessano. MyDespar offre l’opportunità di navigare tra migliaia di prodotti, aggiungendo al carrello tutto quello che vi serve.

I vantaggi del servizio Despar sono:

freschezza garantita;

possibilità di scegliere l'orario per ritirare la spesa oppure per riceverla a casa;

servizio di assistenza clienti tramite canali email, Facebook e operatore telefonico;

pagamenti online.

Spesa online: quando conviene

Fare la spesa online si rivela in questo particolare momento storico una delle soluzioni più intelligenti per rispettare le attuali norme vigenti, evitando le uscite di casa e gli spostamenti e contribuendo allo stesso tempo a rendere i luoghi pubblici meno affollati nella salvaguardia della comunità. Naturalmente, fare la spesa online può essere particolarmente adatto anche in tempi normali. Vediamo in questo paragrafo vantaggi e svantaggi della spesa online.

Per quanto riguarda gli aspetti positivi della spesa online, ecco una lista dei punti da tenere in considerazione:

la possibilità di risparmiare tempo sugli spostamenti e sui tempi morti dovuti alla scelta dei prodotti tra gli scaffali e le attese alla cassa, soprattutto durante gli orari di punta;

usufruire di un servizio pratico e veloce, grazie alle interfacce degli e-commerce appositamente strutturati per offrire un'esperienza online facile ed efficiente;

la comodità di scegliere ed ordinare presso store online diversi. La maggiore efficienza dovuta all'acquisto online vi consentirà di recuperare tempo ed effettuare l'ordine dei vostri prodotti preferiti presso piattaforme di acquisto anche diverse tra di loro;

la possibilità di confrontare qualità e prezzo d'acquisto. Grazie all'immediatezza dell'esperienza online, potrete confrontare le caratteristiche di prodotti diversi oppure di simili prodotti venduti presso store digitali differenti, decidendo in tempo reale quale è la soluzione migliore e conveniente per le vostre esigenze.

Come già sottolineato, i punti sopra riguardano i vantaggi di fare la spesa online anche in tempi “comuni.” A queste caratteristiche, dobbiamo pertanto oggi aggiungere l’opportunità di attenerci ai decreti ministeriali che ci chiedono di limitare gli spostamenti per limitare la diffusione dell’epidemia nel nostro territorio.

Dall’altro lato, certamente fare la spesa online presenta anche alcune limitazioni:

la necessità di avere una certa fiducia ed esperienza con il processo di navigazione di un'e-commerce e di acquisto online. Non tutti infatti hanno sufficiente confidenza con gli strumenti digitali e possono trovarsi in difficoltà nell'uso di queste piattaforme;

l'impossibilità di analizzare di persona i prodotti acquistati e le loro caratteristiche. Questo punto è particolarmente importante quando si desidera comperare prodotti freschi, come frutta e verdura;

la presenza di costi aggiuntivi che coprono il prezzo della consegna, rendendo l'operazione a volte un po' meno conveniente della soluzione tradizionale;

la necessità di attenersi agli orari predefiniti per la consegna.

Nonostante questi aspetti meno vantaggiosi, è certo che nel breve futuro l’offerta in questo campo si amplierà notevolmente, non solo dal punto di vista dei contenuti proposti, ma anche riguardo alle soluzioni tecniche che renderanno questo servizio sempre più facile ed efficace.

Migliori offerte internet casa

In questo periodo vi state ritrovando in casa con una connessione internet non adeguata all’uso dei servizi online dedicati ai consumatori italiani? In questa sezione approfondiamo le migliori offerte internet casa, che grazie all’unione tra qualità e convenienza possono rappresentare in queste difficili settimane una delle soluzioni migliori per trascorrere il vostro tempo con maggiore serenità.

1. Super Fibra Unlimited di WindTre

Super Fibra di WindTre è al momento una delle soluzioni più convenienti internet casa disponibili sul mercato in Italia. Il pacchetto è disponibile al costo speciale di 19,99 Euro/mese, un’offerta valida solo se attivata online fino al 06/04.

La proposta comprende:

connessione in fibra ottica, con velocità fino a 1 Giga in download;

modem WiFi di ultima generazione necessario per la navigazione da casa, con servizio di assistenza gratuito per la riparazione e sostituzione in caso di eventuali guasti o malfunzionamenti;

Giga illimitati per gli smartphone della vostra famiglia;

servizio di attivazione;

chiamate illimitate da fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e quelli di Europa Occidentale, Usa e Canada;

servizio di dettaglio chiamate da area Clienti e App WindTre;

possibilità di recesso anticipato.

La scelta di questa offerta WindTre si caratterizza per molti vantaggi, tra cui:

super WiFi, grazie al modem di ultima generazione a cui è possibile collegare più di 100 dispositivi contemporaneamente;

super velocità, grazie alla fibra, che significa anche una migliore visione dei film in Full HD e streaming senza interruzioni, migliore esperienza di gioco online e upload veloce di file;

Giga illimitati in regalo per i vostri smartphone di famiglia e attivi per la navigazione da subito.

Inoltre, grazie all’opzione Unlimited Special, potrete anche avere una SIM al costo di 9,99 Euro/mese con minuti e Giga illimitati. Questa opzione è attivabile online oppure di persona presso un negozio WindTre.

Scopri Super Fibra Unlimited

2. TIM Super Fibra Limited Edition

Con questa speciale promozione di TIM potrete ottenere una connessione in fibra ultraveloce e l’accesso al canale streaming Mondo Disney + per tre mesi in esclusiva, al costo di 24,90 Euro/mese.

Vediamo cosa include nel dettaglio questo pacchetto:

fibra fino a 1 Giga di velocità in download e 100 Mega in upload;

i contenuti e l'intrattenimento Mondo Disney + per 3 mesi, successivamente ad un costo aggiuntivo di 3 Euro/mese;

TIMVISION Plus;

servizio di attivazione.

Per un’offerta ancora più completa, TIM propone Super Fibra al costo mensile di 29,90 Euro. Si tratta di un’aggiunta di 5 Euro sul canone standard per ottenere alcuni servizi complementari, tra cui:

Modem TIM HUB, il modem top di gamma di TIM, il più potente di sempre, che garantisce massima stabilità e eccellente copertura;

chiamate illimitate verso fissi e mobili in tutta Italia.

3. Fastweb Casa

Anche Fastweb propone un pacchetto al costo speciale di 25,95 Euro/mese, disponibile solo online fino al 07/04. L’offerta include la connessione in fibra ultraveloce fino a 1 Giga in download, senza vincoli e costi nascosti.

Ecco che cosa include Fastweb Casa:

connessione in fibra ultraveloce;

modem FASTGATE;

servizio di attivazione;

chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

servizi WOW, che includono WOW FI, ovvero la rete WiFi Fastweb per navigare in sicurezza anche fuori casa, e WOW Space, il Cloud facile, sicuro, Illimitato e senza compromessi sulla qualità;

12 mesi di abbonamento Playstation Plus.

Fastweb offre anche la possibilità di arricchire la proposta con altrettante opzioni, come:

la programmazione calcistica e lo sport disponibile sul servizio di streaming DAZN per tre mesi, successivamente al costo di 9,99 Euro/mese;

opzione internazionale, con 1000 minuti di chiamate verso oltre 60 destinazioni internazionali, al costo aggiuntivo di 5 Euro/mese;

NOW TV intrattenimento + NOW TV Smart Stick + 12 mesi di Cinema, al costo aggiuntivo di 9,99 Euro/mese.

Scopri Fastweb Casa