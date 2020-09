Evento Apple: tante novità ma non ci sono i nuovi iPhone 12

L' evento Apple appena terminato è stata l'occasione per il debutto di diversi nuovi prodotti e servizi della casa di Cupertino. A far parlare di più, in ogni caso, è l'assenza dei nuovi iPhone 12 , la cui presentazione è stata posticipata di qualche settimana rispetto alle tempistiche tradizionali. Ecco tutte le novità presentate.

L’evento Apple del 15 di settembre si è concluso con il debutto di diversi nuovi prodotti e servizi. All’appello, invece, non ci sono i nuovi iPhone 12. Il debutto della nuova generazione di smartphone di Apple è stato posticipato. I nuovi iPhone verranno presentati soltanto tra qualche settimana. Da segnalare, inoltre, che Apple ha confermato il rilascio, da domani, dei nuovi aggiornamenti iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 e tvOS 14.

Ecco le novità svelate da Apple:

Nuovi iPad e iPad Air

Tra le principali novità dell’evento Apple si registra il debutto del nuovo iPad, giunto all’ottava generazione, e del nuovo iPad Air, giunto invece alla quarta generazione. Il nuovo iPad, modello “entry level” della gamma di tablet Apple può contare sul processore Apple A12 Bionic e sul supporto alla Apple Pencil di prima generazione ed alla Smart Keyboard. Confermato il display da 10.2 pollici e le due varianti di memoria (32/128 GB). I prezzi partono da 389 Euro.

Il nuovo iPad Air, invece, può contare sul nuovissimo SoC Apple A14. Si tratta dello stesso processore che troveremo tra le specifiche dei nuovi iPhone 12. Da notare il supporto all’Apple Pencil di seconda generazione. Il display è da 10.9 pollici. I prezzi del nuovo tablet partono da 669 Euro (variante da 64 GB).

Apple Watch Series 6 e SE

Apple rinnova la sua gamma di smart watch con il lancio del nuovo Apple Watch Series 6 e della novità assoluta, l’economico Apple Watch SE. Entrambi gli smart watch della casa di Cupertino sono già disponibili in pre-ordine in Italia (con consegne previste a partire dal prossimo 18 di settembre). La gamma Apple Watch Series 6 parte da 439 Euro mentre l’inedito Watch SE parte da 309 Euro.

Apple One

Tra le novità svelate nel corso dell’evento di oggi c’è anche il nuovo abbonamento unico Apple One. Si tratta di una sottoscrizione unica che permette di accedere a tutti i principali servizi della casa di Cupertino. In Italia sono disponibili due versioni. Il piano Individuale, dal costo di 14,95 Euro al mese, che include Music, Apple TV+, Arcade e 50 GB su iCloud. In alternativa c’è il piano Famiglia che, al costo di 19,95 Euro al mese, aggiunge la possibilità di poter contare su 200 GB su iCloud e di condividere tutti i contenuti con altre cinque persone, risultando estremamente conveniente.

Quando arrivano i nuovi iPhone 12?

Apple non ha svelato, come da tradizione, i nuovi iPhone nel corso dell’evento di settembre. La nuova generazione di smartphone della casa di Cupertino è comunque in rampa di lancio. Le indiscrezioni di queste ore confermano un debutto commerciale tra ottobre e novembre. L’evento di presentazione dei nuovi iPhone 12 dovrebbe, quindi, essere fissato nelle prime settimane del mese di ottobre. In arrivo ci sono ben quattro smartphone. Apple arricchirà la sua gamma con due iPhone 12 e due iPhone 12 Pro. Maggiori dettagli arriveranno nelle prossime settimane.

