Estate 2019, le offerte di telefonia mobile di Tim, Wind, Vodafone e Tre a confronto

L’estate si avvicina e i grandi operatori di telefonia mobile sono pronti a sfidarsi a colpi di nuove tariffe per conquistare l’attenzione degli utenti prima che partano per le vacanze.

Tre rispetto a Vodafone, Wind e Tim propone le offerte più economiche ed è quella che in media offre la maggiore quantità di Gigabyte per navigare in Rete. L’operatore punta inoltre su servizi inclusi che esulano dalla telefonia mobile come la promozione per andare al cinema in 2 al prezzo di un solo biglietto.

Wind è il secondo gestore quando si parla di prezzi bassi trai big del settore ma per quasi tutte le sue proposte impone un vincolo di durata di 24 mesi per evitare un addebito maggiore per l’attivazione. Wind inoltre è uno dei pochi provider a non consentire l’utilizzo di app di messaggistica, mappe, social network e servizi di streaming musicale senza consumare il traffico previsto dal piano (cosa concessa invece da Vodafone, Tim e Tre).

Vodafone offre un eccellente servizio di assistenza ma tariffe più care rispetto a Wind e Tre. L’azienda britannica pone poi un vincolo di spesa in termini di traffico per evitare un costo di attivazione decisamente superiore.

Tim è in media il meno economico tra gli operatori che operano in Italia ma offre grandi vantaggi a chi ha attiva una sua linea fissa. La prima azienda di telefonia per numero di utenti non pone particolari vincoli ma spinge i suoi utenti a pagare l’addebito mensile per l’offerta attraverso precise modalità (carta di credito in particolare).

Per quanto riguarda le tariffe telefono incluso, tutti i grandi provider dispongono nel proprio listino di offerte per l’acquisto a rate dei modelli top di gamma di brand affermati come Apple, Samsung, Huawei e Xiaomi. Wind addirittura ha realizzato una promozione specifica per chi è alla ricerca di un nuovo telefono, pur offrendo una scelta piuttosto limitata nel caso specifico.

Da una nostra recente analisi comunque risulta che Tre è l’azienda che offre una percentuale di risparmio, ovvero una differenza maggiore tra prezzo in un’unica soluzione e costo tramite la modalità a rate, superiore a tutti gli altri. Al secondo posto si piazza Vodafone, seguita da Tim e Wind.

In termini di copertura Tim e Vodafone sono sicuramente le scelte migliori. I due operatori si contendono da anni il primato in termini di velocità della rete, capillarità del servizio e stabilità del segnale. L’azienda britannica poi è stata la prima a presentare ufficialmente la sua infrastruttura per il 5G. Wind e Tre si trovano sulla stessa barca per quanto riguarda la copertura e ancora oggi hanno problemi a garantire un servizio efficiente in alcune zone meno popolate del Paese.

Le principali offerte di Tim

1. Tim Senza Limiti Silver

Minuti illimitati per chiamare

19 cent per SMS

20 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 15 euro al mese. Pagando l’addebito mensile con Tim Pay, carta di credito o conto corrente nei negozi ufficiali dell’operatore i Gigabyte disponibili sono 20, altrimenti scendono a 5. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e di ottenere ulteriori 10 GB se si ha attiva una rete fissa di Tim.

Attiva Tim Senza Limiti Silver »

2. Tim Senza Limiti Gold

Minuti illimitati per chiamare

19 cent per SMS

18 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18 euro al mese pagando con Tim Pay, carta di credito o conto corrente nei negozi ufficiali dell’operatore altrimenti sono 25 euro. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e di ottenere ulteriori 5 GB se si ha attiva una rete fissa di Tim.

Attiva Tim Senza Limiti Gold »

3. Tim Senza Limiti Platinum

Minuti illimitati per chiamare

19 cent per SMS

Traffico illimitato per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 49 euro al mese pagando con Tim Pay, carta di credito o conto corrente nei negozi ufficiali dell’operatore altrimenti sono 59 euro. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Superati i 50 GB la velocità si riduce a 32 Kbps.

Attiva Tim Senza Limiti Platinum »

4. Tim Young Senza Limiti Top Edition

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro e i Gigabyte scendono a 30.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum fino a al 30/9/19.

Attiva Tim Young Senza Limiti »

Le principali offerte di Wind

1. All Digital

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese e può essere attivata solo online. Per i nuovi clienti la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata.

Attiva All Digital di Wind »

2. Smart Pack

Minuti illimitati per le chiamate

30 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese e prevede uno smartphone incluso tra:

Alcatel 1X: nessun anticipo

nessun anticipo LG K40 : 79,99 euro di anticipo

: 79,99 euro di anticipo Huawei P Smart 2019 : 89,99 euro di anticipo

: 89,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A6: 99,99 euro di anticipo

Pagando 12,99 euro al mese è invece possibile acquistare:

Huawei Y6 2018 : 39,99 euro di anticipo (10 GB aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta)

: 39,99 euro di anticipo (10 GB aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta) Samsung Galaxy J6 : 39,99 euro di anticipo (10 GB aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta)

: 39,99 euro di anticipo (10 GB aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta) Huawei Y6 2019 : 59,99 euro di anticipo

: 59,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e : 69,99 euro di anticipo

: 69,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A40 : 99,99 euro di anticipo

: 99,99 euro di anticipo Huawei P Smart Z : 99,99 euro di anticipo

: 99,99 euro di anticipo Huawei P20 Lite : 99,99 euro di anticipo con carta di credito (10 GB aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta)

: 99,99 euro di anticipo con carta di credito (10 GB aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta) Huawei Mate20 Lite: 129,99 euro di anticipo con carta di credito (10 GB aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta)

L’offerta è attivabile fino al 16/6/19.

Confronta le offerte di Wind »

3. All Inclusive Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese e può essere attivata solo in negozio. Per i nuovi clienti la spesa per l’attivazione è in promozione a 4,99 euro invece di 31,99 euro se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi. Il pagamento del canone mensile dovrà essere effettuato su carta di credito, conto corrente bancario o carte prepagate abilitate (Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa – San Paolo, Genius Card di Unicredit, Db Contocarta di Deutsche Bank).

L’offerta è un’esclusiva di chi ha un’età compresa tra i 18 e 30 anni (fino al giorno prima del compimento dei 31 anni).

All Inclusive Young è l’alternativa per chi preferisce l’attivazione online. Tale tariffe al prezzo di 11,99 euro al mese prevede:

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

30 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

Non è prevista alcuna spesa per l’attivazione, che avverrà tramite video identificazione e con ritiro della SIM da parte di chiunque si desideri al momento della consegna.

Entrambe le tariffe sono attivabili fino al 16/6/19.

4. Smart Online Edition

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico anche in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è in promozione a 4,99 euro invece di 14,99 euro se il contratto non si rescinde il contratto o si passa ad altro operatore entro 24 mesi.

Le principali offerte di Vodafone

1. Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

Confronta le offerte di Vodafone »

2. Unlimited X4 Pro

Minuti illimitati per chiamare

29 cent per SMS

10 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (29 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 239 euro di credito telefonico, altrimenti sono 26 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e servizi di streaming senza consumare dati.

3. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

20 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

4. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

5. RED Unlimited Black

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

Traffico illimitato in 4.5G per navigare in Internet

5 GB e 500 minuti in roaming extra Ue

La promozione ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 575 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro.

Le principali offerte di Tre

1. Play Power 60

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB di traffico in 4G LTE o 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese e può essere sottoscritta solo online. Se la tariffa viene sottoscritta online la spesa per l’attivazione è azzerata e i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60, altrimenti il costo è di 6,99 euro. Se si attiva il piano tra il 15/4/19 e il 12/5/19 è possibile navigare in 4G LTE gratuitamente. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese. Nell’offerta sono inoltre compresi un abbonamento di 6 mesi ad Apple Music e la Card Grande Cinema 3 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019).

Offerta disponibile fino al 16/6/19.

Attiva Play Power 60 di Tre

2. All-In Power

Minuti illimitati per chiamare

60 GB di traffico in 4G LTE o 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese e può essere sottoscritta solo online. Se la tariffa viene sottoscritta online la spesa per l’attivazione è azzerata. Sottoscrivendo la promozione in negozio, per i nuovi clienti il costo di attivazione è di 6,99 euro invece di 55,99 euro se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi. Per chi ha sottoscritto la tariffa dopo l’1/4/19 la navigazione in 4G LTE è offerta gratuitamente. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese. Nell’offerta sono inoltre compresi un abbonamento di 6 mesi ad Apple Music, il servizio GigaBank e la Card Grande Cinema 3 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019).

All-In Power nella versione Super si differenzia per 100 GB di traffico e un costo di 14,99 euro al mese se sottoscritta online.

Offerte disponibili fino al 16/6/19.

Confronta le offerte di Tre

3. Free Power

Minuti illimitati per chiamare

60 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese e può essere sottoscritta solo online. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 55,99 euro se il contratto non viene rescisso prima di 30 mesi. Il traffico diventa illimitato se si attiva anche un’offerta Super Fibra. Per chi ha sottoscritto la tariffa dopo l’1/4/19 la navigazione in 4G LTE è offerta gratuitamente. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese.

Aggiungendo 5,99 euro alle offerte si ottengono:

KASKO inclusa

Possibilità cambiare, tenere o restituire lo smartphone

Abbonamento di 6 mesi ad Apple Music

ad GigaBank per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve

per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve Card Grande Cinema 3 per andare al cinema in 2 al prezzo di 1 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019)

Free Power nella versione Super si differenzia per 100 GB di traffico e un costo di 14,99 euro al mese se sottoscritta online.

Offerte disponibili fino al 16/6/19.