Si parla di eSIM (embedded-SIM) da diversi anni ma ad oggi restano per lo più un oggetto misterioso. Le schede virtuali, identiche nelle funzioni a quelle fisiche, sono supportate da diversi dispositivi già oggi in commercio ma al momento l’offerta da parte degli operatori di telefonia mobile è totalmente assente in Italia. In altri Paesi europei, invece, questa tecnologia è già consolidata. Le cose comunque sembra cambieranno a stretto giro. Wind e Tim dovrebbero essere i primi gestori a proporre le eSIM ai loro clienti, seguiti a ruota da Vodafone.

eSIM, ecco le offerte di Tim, Vodafone e Wind

Wind è il primo operatore italiano ad aver realizzato un’offerta dedicata alle eSIM. La promozione si chiamata All Digital 50 Limited Edition e offre minuti illimitati per chiamare e 50 Gigabyte per navigare in Internet e accedere alle app in mobilità. La tariffa ha un costo di 4,99 euro al mese e in quanto si tratta di una proposta ancora in fase di test inizialmente sarà disponibili solo per i già clienti Wind che riceveranno il relativo SMS di invito.

All Digital 50 Limited Edition richiede inoltre l’attivazione di un nuovo numero e quindi non sarà possibile effettuare la portabilità di una SIM secondaria da un altro operatore o cambiare piano della propria linea più utilizzata. Wind compensa questa mancanza non applicando alcun costo di attivazione per l’eSIM. Infine, All Digital 50 Limited Edition si disattiverà in automatico dopo 12 mesi e non sarà più possibile rinnovarla. Nel 2020, quindi, dovrebbero arrivare le offerte definitive dedicate alle schede digitali.

Per quanto riguarda Tim, la eSIM dovrebbe costare 10 euro esattamente come la sua controparte fisica comunemente utilizzata fino ad oggi. Nel caso in cui l’utente intenda passare dalla versione “tradizionale” a quella digitale la spesa è di 15 euro.

La strategia di Vodafone in merito alle eSIM è attualmente un mistero ma avendo già lanciato offerte associate a questa tecnologia in altri Paesi europei (Spagna, Germania e Austria) è probabile che a breve farà lo stesso anche in Italia. Già l’anno scorso il provider britannico aveva stretto un accordo in esclusiva con Apple per supportare Apple Watch con le schede digitali con la sua offerta Vodafone OneNumber da 5 euro al mese. Lo smartwatch del colosso di Cupertino nella sua versione LTE permette infatti di collegarsi alla rete mobile e di virtualizzare il proprio numero di telefono per telefonare e ricevere messaggi anche senza avere il proprio iPhone al seguito.

eSIM: come funzionano e device supportati

Le eSIM sono identiche alle SIM classiche ma essendo digitali non necessitano di un supporto fisico. L’utente quindi non dovrà più inserire la scheda di plastica all’interno del proprio smartphone ma un codice QR che attiverà il proprio numero di telefono e il piano mobile ad esso associato. Le eSIM inoltre contengono il codice seriale ICCID che identifica in modo univoco la scheda virtuale, quello NMU che ne certifica i materiali e i codici di sicurezza PIN e PUK.

I dispositivi che potenzialmente supportano le eSIM sono moltissimi, anche se non in via propriamente ufficiale. Apple è tra le aziende più chiare sull’argomento e infatti sul proprio sito ufficiale spiega nel dettaglio come utilizzarle su iPhone XS e XS Max, iPhone XR e i nuovi iPhone 11. Motorola Razr dovrebbe invece essere il primo a supportare questa tecnologia per quanto riguarda Android. Lo stesso vale comunque anche per i Pixel di Google e gli smartwatch Galaxy Watch di Samsung.

Le migliori offerte di Tim, Vodafone e Wind

In attesa del debutto ufficiale delle eSIM, potrebbe essere interessante sapere quali sono le migliori offerte di Tim, Vodafone e Wind che possono essere associate alle SIM tradizionali:

1. All Digital di Wind

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese. Per i nuovi clienti e chi effettua la sottoscrizione online la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata. Per chi sceglie di ritirare in negozio il costo di attivazione è di 4,99 euro.

100 GB in regalo al mese per i nuovi clienti fino all’1/3/19.

2. Wind Smart Pack

Minuti illimitati per le chiamate

30 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese e una spesa per l’attivazione di 10 euro a cui si aggiungono altri 10 euro per l’acquisto di una nuova SIM. Acquistando la promozione online l’attivazione è gratuita mentre se la si sottoscrive in negozio si hanno in regalo gli auricolari wireless SBS. La tariffa prevede uno smartphone incluso tra:

Xiaomi Redmi 8 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A10 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Huawei P Smart 2019 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Oppo A9 2020 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo ZTE Blade A5 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi

Aggiungendo 1 euro all’addebito mensile e acquistando Black Pack in negozio si può invece scegliere tra:

Huawei Y5 2019 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A40 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P Smart Z – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A50 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 139,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 139,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi Note 8T – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Motorola G8 Plus – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo LG K50s – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo TCL Plex – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo

3. Infinito di Vodafone

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 26,99 euro invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

4. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

5. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

6. Tim advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive una delle tariffa Advance di Tim ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/3/20. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/3/20 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

A Tim Advance 5G Top è possibile associare l’acquisto di uno smartphone tra: