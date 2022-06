Eni Plenitude: le 4 offerte di Giugno 2022

Le 4 promozioni luce e gas di Eni Plenitude che accendono il risparmio in bolletta a Giugno 2022 . Dagli esperti di SOStariffe.it una panoramica di ciascuna offerta e i passaggi da compiere per attivarle.

A Giugno 2022 Eni Plenitude propone ai titolari di utenze domestiche quattro promozioni di luce e gas per “illuminare” la via del risparmio e accendere la convenienza.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, un alleato prezioso nella scelta delle soluzioni luce e gas più vantaggiose, abbiamo confrontato tali promozioni e scattato una fotografia delle principali caratteristiche (e costi stimati) di ciascuna di esse.

Energia elettrica: le offerte di Eni Plenitude

NOME DELL’OFFERTA TIPOLOGIA OFFERTA PERCHÈ È VANTAGGIOSA Trend Casa Luce Prezzo indicizzato Il suo prezzo variabile assicura l’accesso alle condizioni del mercato all’ingrosso con un piccolo contributo al consumo Trend Casa Luce Bioraria Prezzo indicizzato Con questa promozione è possibile beneficiare di un costo dell’energia più basso nelle ore serali e nei fine settimana Flexi pertinenze Prezzo bloccato È un’offerta dedicata a box, soffitte, cantine e altre “pertinenze” dell’abitazione che utilizzano un contatore separato

Di seguito presentiamo le 3 offerte luce che Eni Plenitude mette a disposizione dei titolari di utenze domestiche a Giugno 2022. Per ciascuna di tali promozioni prenderemo in esame caratteristiche, servizi inclusi e il costo stimato mensile per una “famiglia tipo” con un consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

Trend Casa Luce

Questa promozione ha le seguenti caratteristiche:

tariffa monoraria;

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a 0,0132 €/kWh;

(Prezzo Unico Nazionale) con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a €/kWh; fino a 24 euro di sconto in bolletta (1€/mese per 2 anni) con domiciliazione bancaria ;

in bolletta (1€/mese per 2 anni) ; energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili coperta da Garanzia d’Origine.

Adottando questa soluzione, la “famiglia tipo” spenderebbe 83,87 euro al mese, con un risparmio stimato annuo di 107,27 euro rispetto a un contratto di Tutela.

Trend Casa Luce Bioraria

Scegliendo questa promozione, molto vantaggiosa per chi vive la casa per lo più la sera e nei week-end, si potrà beneficiare di:

tariffa bioraria;

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) con l’aggiunta di un contributo al consumo di 0,0132 €/kWh;

(Prezzo Unico Nazionale) con l’aggiunta di un contributo al consumo di €/kWh; fino a 24 euro di sconto in bolletta (1€/mese per 2 anni) con domiciliazione bancaria ;

in bolletta (1€/mese per 2 anni) ; energia verde inclusa.

Scegliendo Trend Casa Luce in versione bioraria, la spesa stimata per la “famiglia tipo” si attesta su una cifra mensile di 84,98 euro. in questo caso, il risparmio stimato annuo sarebbe pari a 93,93 euro rispetto a una bolletta in regime di Tutela.

Flexi Pertinenze

Questa è una promozione ideale per i titolari di utenze domestiche che vogliano “illuminare” box, soffitte, cantine e altri spazi con contatore separato e considerati “pertinenze” della propria abitazione. Inoltre, il suo prezzo bloccato per 2 anni la rende uno scudo contro potenziali rincari dei prezzi della materia prima.

Essa prevede:

prezzo bloccato per 2 anni: (0,3831 €/kWh);

sconto del 5% attivando la domiciliazione bancaria della bolletta;

energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e coperta da Garanzie d’Origine.

Flexi Pertinenze inciderebbe sul bilancio della “famiglia tipo” con 103,58 euro al mese.

Gas naturale: le offerte di Eni Plenitude

NOME DELL’OFFERTA TIPOLOGIA OFFERTA PERCHÈ È VANTAGGIOSA Trend Casa Gas Prezzo indicizzato accesso al prezzo del gas alle condizioni del mercato all’ingrosso

possibilità di massimizzare il risparmio con tariffa Dual Fuel (abbinando Trend Casa Luce + Trend Casa Gas)

Trend Casa Gas è la soluzione di Eni Plenitude per i titolari di utenze domestiche che vogliano sottoscrivere un contratto di fornitura per il gas naturale. Come per Trend Casa Luce, anche questa promozione garantisce l’accesso ai prezzi della materia prima alle condizioni del mercato all’ingrosso, con l’aggiunta di un piccolo contributo al consumo.

Inoltre, questa promozione è annoverata tra i campioni del risparmio perché può essere attivata in modalità Dual Fuel, cioè attivando sia una fornitura di luce sia di gas presso Eni Plenitude. Questa soluzione è vantaggiosa per tre motivi:

accresce il risparmio : sconti extra, buoni regalo o condizioni tariffarie più vantaggiose sono di solito riservati ai clienti che scelgono tale opzione;

: sconti extra, buoni regalo o condizioni tariffarie più vantaggiose sono di solito riservati ai clienti che scelgono tale opzione; aumenta la comodità : un unico punto di riferimento per entrambe le forniture fa risparmiare tempo;

: un unico punto di riferimento per entrambe le forniture fa risparmiare tempo; stessa opzione di scelta (tra tariffe a prezzo bloccato e indicizzato) propria delle tariffe di luce e gas “tradizionali”.

Di seguito vediamo le caratteristiche dell’offerta Trend Casa Gas. La cifra mensile di spesa stimata per la “famiglia tipo” è stata calcolata ipotizzando un consumo annuo di 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Trend Casa Gas

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di 0,1080 €/smc ;

in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di ; Gas con C0₂ compensata;

Gas con C0₂ compensata; sconto in bolletta (1€/mese per 2 anni) con domiciliazione bancaria.

Per questa offerta la “famiglia tipo” spenderebbe 205,63 euro al mese.

Come ribadiscono gli esperti di SOStariffe.it, le stime di spesa sopra elencate si riferiscono esclusivamente al profilo di consumo della “famiglia tipo”. Qualora si sia interessati a conoscere i costi legati all’attivazione delle offerte Eni Plenitude per la propria fornitura è necessario inserire nel comparatore di SOStariffe.it i propri dati di consumo.

Come attivare l’offerta Trend Casa di Eni Plenitude

COME PASSARE A ENI PLENITUDE DA UN ALTRO FORNITORE TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE Per chi è intestatario del contratto: il passaggio è gratuito e automatico

il passaggio è eseguito senza interruzioni della fornitura e senza bisogno di dare disdetta al precedente fornitore

e senza bisogno di dare disdetta al precedente fornitore è senza vincoli : se non sei soddisfatto puoi cambiare nuovamente fornitore

: se non sei soddisfatto puoi cambiare nuovamente fornitore deve essere richiesto dall’intestatario della fornitura Per chi non è intestatario del contratto, ma vuole passare a Eni Plenitude effettuando contestualmente una voltura: il passaggio contestualmente alla voltura può essere effettuato solo per la fornitura di luce

ha un costo di 25,51 euro + IVA per oneri amministravi e di gestione

per oneri amministravi e di gestione è eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare disdetta al precedente fornitore

e senza bisogno di dare disdetta al precedente fornitore è senza vincoli: se non sei soddisfatto puoi cambiare nuovamente fornitore Per chi è già cliente Eni Plenitude ma vuole cambiare offerta con Trend Casa basta seguire la procedura online

a copertura delle spese di gestione del nuovo contratto, sarà applicato un corrispettivo una tantum di 12 euro (IVA esclusa)

Attivare le offerte di Eni Plenitude è semplice e la procedura è racchiusa in pochi click. Una volta raggiunto il sito ufficiale di Eni Plenitude, basta tenere a portata di mano i seguenti documenti per attivare l’offerta Trend Casa:

una bolletta dell’attuale fornitore;

dell’attuale fornitore; un documento di identità e il codice fiscale dell’intestatario dell’ultima bolletta;

di identità e il dell’intestatario dell’ultima bolletta; l’IBAN, in caso si voglia attivare la domiciliazione bancaria della bolletta.

Come sintetizzato in tabella, le offerte possono essere sottoscritte da:

clienti domestici che hanno già un contratto di luce o gas attivo con un altro fornitore e intendono passare a Eni Plenitude;

clienti domestici che vogliono passare a Eni Plenitude e contestualmente effettuare una voltura della luce;

clienti di Eni Plenitude che vogliono cambiare la tipologia dell’offerta.