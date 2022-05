Eni Plenitude: le 4 migliori offerte di Maggio 2022

Offerte in evidenza E.ON ValoreMercato Luce 1.079,35 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Luce Flex Web 942,86 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 953,52 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Perché sottoscrivere un contratto di fornitura di luce o gas (o entrambi) con Eni Plenitude, la neonata società di Eni che integra rinnovabili, retail e mobilità elettrica? Perché le sue offerte sono una calamita del risparmio (grazie ai prezzi della materia prima all’ingrosso), sono amiche dell’ambiente (con energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e gas con CO₂ compensata) e all’insegna della flessibilità (tante opzioni di scelta in base alle proprie abitudini di consumo).

A Maggio 2022 Eni Plenitude mette a disposizione dei titolari di utenze domestiche quattro promozioni i cui pilastri sono convenienza e sostenibilità.

Le nuove offerte Eni Plenitude per la luce e per il gas possono essere individuate e confrontate grazie al comparatore online e gratuito di SOStariffe.it, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS.

Offerte Eni Plenitude: i quattro punti cardinali del risparmio

OFFERTE ENI PLENITUDE: QUALI VANTAGGI? PERCHÈ SI RISPARMIA IN BOLLETTA? Garantiscono l’accesso al prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas naturale Il prezzo della materia prima all’ingrosso (aggiornato mensilmente) è più basso rispetto a quello applicato dal mercato a Maggior Tutela Permettono di scegliere tra tariffa monoraria e bioraria. Quest’ultima è vantaggiosa per chi è fuori casa la maggior parte della giornata La tariffa bioraria prevede due fasce orarie (F1 e F23), con un costo dell’energia più basso nelle ore serali e nei fine settimana Consentono di attivare una tariffa Dual Fuel, cioè un’unica fornitura per luce e gas Questa opzione garantisce una gamma di vantaggi extra, a partire da sconti applicati in bolletta Sono digitali: prevedono la gestione della fornitura online con Area Clienti e App Plenitude Le bollette sono più leggere all’attivazione della loro domiciliazione bancaria

Tre delle quattro soluzioni proposte da Eni Plenitude a Maggio 2022 consentono agli utenti di beneficiare del prezzo dell’elettricità e del gas naturale all’ingrosso. Tale prezzo, che è riferito al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per la l’energia e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas, è soggetto ad aggiornamenti mensili, assicurando così prezzi in linea con l’andamento del mercato.

Per l’accesso a questo prezzo all’ingrosso particolarmente contenuto, le offerte luce e gas di Eni Plenitude applicano un contributo al consumo, pari a 0,0132 €/kWh (per la luce) e 0,1080 €/smc per il gas, che incide però solo in minima parte sull’importo finale annuo (3%). Previsto, infine, un corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione e vendita pari a 10 euro al mese (120 euro l’anno).

Tra i vantaggi delle offerte Eni Plenitude c’è anche l’opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria. Nel primo caso, il prezzo dell’energia elettrica è svincolato dall’orario di utilizzo dell’elettricità. Nel secondo caso, invece, sono previste due fasce orarie (F1 e F23), con un costo dell’energia più basso nelle ore serali e nei fine settimana. Quest’ultima è una soluzione vantaggiosa per chi vive la casa nelle ore serali e nei weekend.

Per verificare come sono distribuiti i consumi di energia elettrica all’interno del proprio nucleo familiare è possibile consultare il dato relativo alla suddivisione dei consumi riportato nell’ultima bolletta (attenzione: la fascia F23 viene “spezzata” in fascia F2 e fascia F3; è sufficiente sommare i due dati per avere il dato F23).

È anche bene ricordare che Eni Plenitude offre ai propri clienti la possibilità di attivare una doppia fornitura luce e gas Eni Plenitude (Tariffa Dual Fuel). Questa opzione garantisce una gamma di vantaggi extra, a partire da uno sconto sui costi dell’energia applicati in bolletta. Non solo risparmio, però.

L’attivazione della doppia fornitura consente anche di semplificarne la gestione, sia dal punto di vista amministrativo che in caso di problemi di natura tecnica. L’utente riceverà una sola bolletta Eni Plenitude luce e gas e potrà monitorare i consumi utilizzando l’area clienti del sito oppure l’app Plenitude.

Di seguito gli esperti di SOStariffe.it hanno scattato una panoramica delle 4 offerte di luce e gas promosse da Eni Plenitude.

Le quattro promozioni di Eni Plenitude a Maggio 2022

TIPOLOGIA OFFERTA CARATTERISTICHE Trend Casa Luce tariffa monoraria

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di 0,0132 €/kWh

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di €/kWh sconto in bolletta (1€/mese per 2 anni) con attivazione della domiciliazione bancaria

in bolletta (1€/mese per 2 anni) attivazione della energia verde inclusa Trend Casa Luce Bioraria tariffa bioraria

prezzo indicizzato in base al PUN + contributo al consumo di 0,0132 €/kWh

in base al PUN + contributo al consumo di 0,0132 €/kWh sconto in bolletta (1€/mese per 2 anni) con attivazione della domiciliazione bancaria

in bolletta (1€/mese per 2 anni) attivazione della energia verde inclusa Flexi Pertinenze Luce prezzo bloccato per due anni (0,3831 €/kWh)

per due anni (0,3831 €/kWh) sconto del 5% nel caso di attivazione della domiciliazione sul proprio conto corrente

nel caso di attivazione della sul proprio ideale per la fornitura di energia per box, soffitte, cantine e altre “pertinenze” Trend Casa Gas prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di 0,1080 €/smc

in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di Gas con C0₂ compensata

Gas con C0₂ compensata sconto in bolletta (1€/mese per 2 anni) con attivazione della domiciliazione bancaria

Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, Plenitude offre ai nuovi clienti due opzioni:

Trend Casa Luce (in versione monoraria e bioraria) per la fornitura di energia per la casa;

(in versione monoraria e bioraria) per la fornitura di energia per la casa; Flexi Pertinenze Luce per la fornitura di energia per box, soffitte, cantine e altre “pertinenze”.

Trend Casa Gas è, invece, la promozione di Eni Plenitude per la fornitura di gas.

Entriamo nel dettaglio di ciascuna promozione per capirne caratteristiche e punti di forza.

Trend Casa Luce

Affidandosi a questa soluzione, gli utenti potranno beneficiare di:

tariffa monoraria;

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di 0,0132 €/kWh;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di €/kWh; sconto in bolletta (1€/mese per 2 anni) con attivazione della domiciliazione bancaria ;

in bolletta (1€/mese per 2 anni) con attivazione della ; energia verde inclusa.

Al link di seguito trovi tutti i dettagli su Trend Casa Luce in versione monoraria:

Scopri Trend Casa Luce »

Trend Casa Luce Bioraria

Questa soluzione prevede tutte le condizioni di Trend Casa Luce, con l’opzione aggiuntiva della tariffa bioraria, molto vantaggiosa per chi vive la casa nelle ore serali e nei fine settimana. L’offerta prevede:

tariffa bioraria;

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di 0,0132 €/kWh;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di €/kWh; sconto in bolletta (1€/mese per 2 anni) con attivazione della domiciliazione bancaria ;

in bolletta (1€/mese per 2 anni) con attivazione della ; energia verde inclusa.

Al link di seguito trovi tutti i dettagli su Trend Casa Luce in versione bioraria:

Scopri Trend Casa Luce Bioraria »

Flexi Pertinenze Luce

Flexi Pertinenze è una promozione pensata per “illuminare” box, soffitte, cantine e altri spazi con contatore separato e considerati “pertinenze” della propria abitazione.

Tale pacchetto, disponibile nella versione monoraria e bioraria, prevede:

un corrispettivo fisso per 2 anni (le bollette non risentono delle variazioni del prezzo dell’energia);

uno sconto del 5% nel caso di attivazione della domiciliazione su conto corrente;

energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e coperta da Garanzie d’Origine.

Al link di seguito trovi tutti i dettagli su Flexi Pertinenze Luce:

Scopri Flexi Pertinenze »

Trend Casa Gas

Per quanto riguarda la fornitura di gas, tale promozione si caratterizza per:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di 0,1080 €/smc

in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di Gas con C0₂ compensata

Gas con C0₂ compensata sconto in bolletta (1€/mese per 2 anni) con attivazione della domiciliazione bancaria

Al link di seguito trovi tutti i dettagli su Trend Casa Gas:

Scopri Trend Casa Gas »

Promozioni Eni Plenitude: quanto si risparmia in bolletta?

OFFERTA COSTO ENERGIA/GAS STIMA SPESA MENSILE STIMA SPESA ANNUALE Trend Casa Luce prezzo all’ingrosso + contributo al consumo di 0,0132 €/kWh 97,07 euro 1.164,82 euro con risparmio annuo di 75,18 euro rispetto al mercato tutelato Trend Casa Luce Bioraria prezzo all’ingrosso + contributo al consumo di 0,0132 €/kWh 98,47 euro 1.181,69 euro con risparmio annuo di 58,31 euro rispetto al mercato tutelato Flexi Pertinenze Luce 0,3831 €/kWh 114,87 euro 1.378,43 euro Trend Casa Gas prezzo all’ingrosso + contributo al consumo di 0,1080 €/smc 204,23 euro 2.440,72 euro

Ricordiamo che le stime di spesa sono state elaborate dal comparatore di SOStariffe.it prendendo in considerazione i seguenti consumi annui di una “famiglia tipo”:

2.700 kWh di energia elettrica e 40% dei consumi in F1 e 60% in F23 (con potenza impegnata di 3 kW);

di energia elettrica e 40% dei consumi in F1 e 60% in F23 (con potenza impegnata di 3 kW); 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è di 97,07 euro al mese per Trend Casa Luce in versione monoraria, con un risparmio annuo di 75,18 euro all’anno rispetto a un contratto in regime di Tutela. Il costo annuale di Trend Casa Luce è di 1.164,82 euro.

Trend Casa Luce Bioraria costerebbe invece 98,47 euro al mese alla “famiglia tipo”, con un risparmio di 58,31 euro annui rispetto al regime di Maggior Tutela. Il costo annuale di Trend Casa Luce Bioraria è di 1.181,69 euro.

La spesa stimata che la “famiglia tipo” sosterrebbe per l’attivazione dell’offerta Flexi Pertinenze Luce è di 114,87 euro al mese (1.378,43 euro all’anno).

Attivando l’offerta Trend Casa Gas, la “famiglia tipo” spenderebbe 204,23 euro al mese, per una spesa complessiva annuale per il gas di 2.450,72 euro.

È bene ribadire che le stime di spesa si riferiscono al profilo di consumo indicato sopra. Per verificare i costi legati all’attivazione delle offerte Plenitude per la propria fornitura è necessario utilizzare i propri dati di consumo.

Oltre al suo comparatore di tariffe, SOStariffe.it mette a disposizione dei consumatori un servizio di consulenza gratuito e senza impegno. Un esperto del comparto energia sarà a disposizione degli utenti per assisterli nella scelta dell’offerta più vantaggiosa sulla base del proprio fabbisogno energetico. Il servizio è disponibile chiamando al numero 02 5005 111.