Eni Plenitude: le 3 migliori offerte luce e gas di Ottobre 2022

Tariffe a prezzo variabile e fisso, gestione in autonomia della fornitura e “patente green”: ecco l’identikit delle soluzioni luce e gas che Eni Plenitude offre a Ottobre 2022 .

Una gamma di promozioni per tutti i gusti. È quella che propone Eni Plenitude (ex Eni Gas e luce) ai clienti domestici che, alla fornitura di luce e gas a prezzi competitivi, vogliano associare sostenibilità ambientale, flessibilità e comodità di gestione delle utenze, grazie a un approccio 100% digitale (con area clienti del sito e App My Plenitude).

A Ottobre 2022, la società di Eni che integra rinnovabili, retail e mobilità elettrica, propone tre soluzioni luce e gas. Di queste, due (Trend Casa Luce e Trend Casa Gas) sono a prezzo indicizzato (o variabile), cioè consentono l’accesso ai prezzi di elettricità e gas in vigore nel mercato all’ingrosso con l’aggiunta di un piccolo contributo al consumo. Una sola offerta, Flexi Pertinenze Luce, è invece a prezzo fisso (o bloccato): si tratta cioè di una soluzione tariffaria che blocca il prezzo dell’energia elettrica per due anni, così da garantire protezione contro eventuali rialzi dei costi della componente energia.

È possibile confrontare le offerte luce e gas di Eni Plenitude grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, una vera e propria “bussola dei prezzi” del Mercato libero che può essere anche scaricata sui propri dispositivi mobilie attraverso l’App di SOStariffe.it per sistemi operativi Android ed iOS.

Clicca al link di seguito per avviare il raffronto delle offerte Eni Plenitude a Ottobre 2022:

Le offerte Eni Plenitude attivabili a Ottobre 2022

NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS COSTO MENSILE 1 Trend Casa Luce 0,44862 €/kWh 124,85 euro (monoraria)

126,55 (bioraria) 2 Trend Casa Gas 2,0690 €/Smc 258,20 euro 3 Flexi Pertinenze Luce 0,5726 €/kWh 159,18 euro

Di seguito accendiamo i riflettori sulle tre offerte luce e gas Eni Plenitude che possono essere sottoscritte a Ottobre 2022. Per ciascuna di tali promozioni passeremo ai raggi X caratteristiche, servizi inclusi e il costo stimato mensile per una “famiglia tipo” che registri un consumo annuo in bolletta di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 metri cubi di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Trend Casa Luce

Di seguito, l’identikit della promozione:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a 0,0242 €/kWh ;

; è possibile scegliere tra la tariffa monoraria e quella bioraria sulla base della distribuzione d’utilizzo degli elettrodomestici di casa nell’arco della giornata;

e quella sulla base della distribuzione d’utilizzo degli elettrodomestici di casa nell’arco della giornata; sconto in bolletta (1 euro al mese per 2 anni, per un totale di 24 euro) con domiciliazione bancaria;

(1 euro al mese per 2 anni, per un totale di 24 euro) con domiciliazione bancaria; energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili coperta da Garanzia d’Origine.

Clicca al link di seguito per ulteriori informazioni su Trend Casa Luce, che costerebbe alla “famiglia tipo” 124,85 euro al mese.

Al link qui sotto, invece, è possibile consultare la versione bioraria dell’offerta Trend Casa Luce, che avrebbe un costo mensile pari a 126,55 euro per la “famiglia tipo”:

Trend Casa Gas

Di seguito, la “carta d’identità” della promozione firmata Eni Plenitude per la fornitura di metano:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di 0,148 €/smc ;

; Gas con C0₂ compensata;

fino a 24 euro di sconto in bolletta con attivazione della domiciliazione bancaria.

Sottoscrivendo questa soluzione, la “famiglia tipo” dovrebbe prevedere un budget di 258,20 euro al mese. Per ulteriori informazioni su Trend Casa Gas clicca al link di seguito:

Flexi Pertinenze Luce

Flexi Pertinenze ha una “missione”: illuminare box, soffitte, cantine, tettoie, piscine e altri spazi con contatore separato e considerati “pertinenze” della propria abitazione.

Ecco le caratteristiche dell’offerta:

prezzo bloccato per 2 anni: 0,5726 €/kWh (il costo della componente energia non muta per tutta la durata del contratto);

(il costo della componente energia non muta per tutta la durata del contratto); sconto del 5% in bolletta nel caso di attivazione della domiciliazione diretta sul proprio conto corrente;

in bolletta nel caso di attivazione della domiciliazione diretta sul proprio conto corrente; energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e coperta da Garanzie d’Origine.

Per ulteriori informazioni su Flexi Pertinenze, che costerebbe alla “famiglia tipo” 159,18 euro al mese, clicca al link di seguito:

Offerte luce e gas Eni Plenitude: per attivarle basta un click

L’approccio digitale di Eni Plenitude si riflette anche nell’operazione di attivazione delle sue offerte, che avviene in pochi, semplici “click”. Bastano infatti pochi dati anagrafici e alcune informazioni (facilmente reperibili) relative alla fornitura per concludere l’attivazione, attraverso una procedura online che guiderà l’utente in ogni fase.

Ecco i documenti che servono per quanti hanno già una fornitura attiva e vogliono passare a Trend Casa di Eni Plenitude:

un documento di identità valido dell’intestatario dell’ultima bolletta;

dell’intestatario dell’ultima bolletta; il codice fiscale dell’intestatario dell’ultima bolletta;

dell’intestatario dell’ultima bolletta; una bolletta dell’attuale fornitore ;

; il codice IBAN, nel caso di domiciliazione bancaria della bolletta.

Una volta inseriti online i dati richiesti, è possibile sottoscrivere l’offerta cliccando sul pulsante “Attiva ora” e seguendo poi le istruzioni. In alternativa, Eni Plenitude offre anche la possibilità di parlare con un operatore, cliccando sul pulsante “Ti chiamiamo noi” o su “Chiama” il numero verde, a seconda che si stia navigando da PC, tablet o smartphone.

