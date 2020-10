Eni luce e gas, offerta caldaia: caratteristiche e costi dell'offerta

Vorresti sostituire la tua vecchia caldaia , riuscendo così a risparmiare sul costo del riscaldamento in bolletta? Allora dovresti assolutamente approfittare della promozione dell’azienda Eni gas e luce e scoprire come comprare una nuova caldaia attraverso il credito d’imposta . Di seguito saranno presentati tutti i dettagli sul funzionamento dell’iniziativa.

La sostituzione della vecchia caldaia con un modello di nuova generazione, ovvero appartenente a una classe energetica superiore o alla migliore classe energetica attualmente disponibile, è una soluzione perfetta per riuscire a risparmiare sul costo della bolletta del gas.

La promozione proposta dall’azienda Eni gas e luce, che rappresenta uno dei fornitori di luce e gas che operano da più tempo nel nostro Paese, permette di comprare un modello di caldaia a consumi ridotti e ad alta efficienza, con il quale riuscire a ottimizzare i consumi del gas di almeno il 30%.

Vediamo come funziona l’offerta caldaia di Eni gas e luce con la quale sarà possibile utilizzare la cessione del credito, usufruendo così delle detrazioni fiscali previste dallo Stato, e di monitorare i proprio consumi per mezzo di un sistema smart home, dotato di termostato e presa intelligente.

Come funziona l’offerta caldaia di Eni

Con l’offerta caldaia di Eni gas e luce è possibile comprare diversi modelli di caldaia, a rate oppure in un’unica soluzione. Nella promozione sono inclusi:

il sopralluogo gratuito;

la gestione delle pratiche per la cessione del credito;

l’installazione standard e la prima accensione;

2 anni di garanzia convenzionale;

un termostato smart in omaggio.

I clienti che scelgono di attivare l’offerta caldaia online entro il 18 dicembre 2020 e di acquistare uno dei modelli della gamma EGEL310 e EGEL510 riceveranno un anno di polizza Zurich elettrodomestici e prese intelligenti Smart Plug di Ezviz.

L’assicurazione Zurich sugli elettrodomestici rappresenta una garanzia in più al termine del periodo di copertura legale e prevede:

la riparazione direttamente presso la propria abitazione;

un massimale di 1.000 euro all’anno;

la garanzia per un numero illimitato di elettrodomestici da poter riparare, che dovranno essere dichiarati nel momento in cui viene acquistata la caldaia.

La Smart Plug T31 Wi-Fi di Elvitz, invece, è una una presa intelligente che permette di accendere e spegnere i dispositivi presenti in casa da remoto e di programmare il loro funzionamento.

Sarà così possibile riuscire a:

tracciare il loro consumo, in modo tale da comprendere quali sono i dispositivi che in casa consumano di più;

collegarli ad Alexa o a Google Home e poterli quindi gestire tramite un comando vocale.

In aggiunta a quanto detto fin qui, si può integrare anche l’estensione della garanzia per un periodo di 10 anni in modo tale da essere maggiormente protetti di fronte alle evenienze che potrebbero verificarsi in futuro.

Offerta caldaia Eni: i modelli disponibili

Eni gas e luce propone nella sua offerta le caldaie dell’azienda Riello, le quali si contraddistinguono per la loro grandissima efficienza e per il fatto che esistono prodotti studiati per ogni tipo di abitazione.

Ci sono quindi modelli condensazione oppure a camera aperta, ma anche caldaie murali o a basamento. Tra i modelli più richiesti ci sono:

la caldaia Riello che ha un costo di 899 euro e si caratterizza per le visualizzazioni delle anomalie sul display, il monitoraggio elettronico delle emissioni e le alte prestazioni nella produzione di acqua calda sanitaria. La si può comprare in 60 rate mensili da 17,60 euro con TAEG al 6,61%;

il modello Riello che ha un costo di 1.129 euro, il quale permette non solo di visualizzare le anomalie presenti sul display e di monitorare le emissioni, ma garantisce anche il riscaldamento per le abitazioni su due piani. Questo modello può essere acquistato invece in 60 rate da 22,10 euro e TAEG al 6,55%.

Quelle proposte da Eni gas e luce sono soluzioni davvero pratiche da realizzare: sia l’installazione sia la programmazione della caldaia, infatti, sono semplici e intuitive. Vediamo di seguito come funziona questa fase dell’offerta.

L’installazione della nuova caldaia

Il processo che permette di sostituire la vecchia caldaia con il nuovo modello facente parte dell’offerta di Eni gas e luce, e che prevede l’installazione della caldaia Riello, termina in genere nel giro di 2 ore e viene eseguito da un tecnico specializzato inviato da Eni, il quale si occuperà anche dello smaltimento del vecchio modello.

Nel caso in cui se ne fosse interessati, si potrà aggiungere anche il servizio di manutenzione aggiuntiva, che prevede fino a 9 manutenzioni annuali programmate, tra le quali rientrano per esempio:

il controllo dei fumi;

il controllo e la pulizia dei componenti della caldaia;

l’aggiornamento del livello di impianto.

In cosa consiste la cessione del credito

Uno dei motivi principali per i quali si dovrebbe approfittare dell’offerta caldaia di Eni gas e luce è la possibilità di utilizzare la cessione del credito. Di cosa si tratta e per quale motivo appare così conveniente?

In poche parole il consumatore che compra una caldaia con Eni pagherà soltanto il 35% del costo totale del prodotto. Il restante 65% sarà ceduto ad Eni come forma di pagamento, invece di portarlo in detrazione sulla dichiarazione dei redditi nei 10 anni successivi.

Si tratta dunque di una condizione economicamente vantaggiosa sia per l’acquirente sia per il venditore: per questo motivo si consiglia di non sottovalutarne l’economicità e di prendere in considerazione questa proposta nel caso in cui si avesse intenzione di cambiare la caldaia presente in casa.

Come scegliere le offerte di Eni gas e luce con il comparatore di tariffe

Trovare una tariffa Eni del mercato libero con la quale risparmiare sulla bolletta del gas è davvero molto semplice: basterà utilizzare il comparatore di offerte di SOStariffe.it, attraverso il quale si potrà conoscere in pochi secondi qual è la promozione che costa meno in questo periodo.

Cliccando sul link disponibile qui sotto, sarà possibile accedere alla panoramica delle migliori offerte gas di Eni presenti sul mercato.

Scopri le offerte gas di Eni »

Nello specifico, la promozione con la quale si risparmia di più rispetto alle tariffe del mercato tutelato è Link Gas, che prevede un costo della materia prima pari a 0,0162 euro per smc. Con questa offerta sarà possibile risparmiare 45 euro all’anno rispetto alla Maggior Tutela.

Per un consumo pari a 1410 mc:

si riceveranno bollette mensili pari a circa 76 euro;

si spenderanno in media in un anno 915 euro.

Nel caso in cui si fosse interessati a una delle tariffe di Eni gas e luce, si consiglia prima di ogni altra cosa di effettuare una simulazione tramite il comparatore di offerte di SOStariffe.it, inserendo quelli che sono i propri dati reali in modo tale da poter avere accesso a dei preventivi più realistici e su misura rispetto alle proprie esigenze.

Lo stesso calcolo che è stato effettuato per le offerte gas, è disponibile anche per le offerte luce: cliccando sul link si potranno conoscere quali sono tutte le migliori offerte sulla componente luce di Eni.

Scopri le offerte luce di Eni »

In altre parole, basterà inserire quelli che sono i propri dati reali di consumo, oppure altre informazioni quali il numero di componenti del nucleo familiare e gli elettrodomestici presenti in casa per sapere in anteprima quanto si spenderà per le bollette della luce.

Le offerte di Eni gas e luce del mercato libero dovrebbero essere prese in considerazione fin da subito in vista del passaggio obbligatorio che ci sarà il 1° gennaio 2022, quando il mercato tutelato sarà eliminato del tutto.

La convenienza delle sue promozioni, la qualità del servizio e la nomea del brand, che è attivo in Italia da tantissimo tempo, rendono Eni un’azienda che si distingue sicuramente dai tanti fornitori di offerte luce e gas in circolazione, che sono in numero sempre crescente. In più, a rendere Eni un passo avanti rispetto agli altri in questo momento c’è la possibilità di accedere ai vantaggi dell’offerta caldaia e fare del bene sia al proprio portafoglio sia alla propria abitazione.