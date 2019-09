Eni luce e gas: fino al 6 ottobre puoi vincere una carta regalo IKEA

Eni Gas e Luce , sempre attento alle esigenze dei suoi clienti ai quali dedica tariffe che garantiscono sia il risparmio energetico sia quello economico, ha attivato una nuova promozione in partnership con IKEA. L’ offerta, valida dal 23 settembre al 6 ottobre , per ben due settimane, permette di vincere delle carte regalo IKEA del valore di 200 euro ai sottoscrittori di alcune delle soluzioni tariffarie attualmente disponibili per la componente luce e per la componente gas. Vuoi essere uno dei fortunati vincitori? Continua a leggere e scopri quali sono le tipologie di forniture attivabili.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno

Lavatrice

Frigorifero

Aria condizionata

Lavastoviglie

Scaldabagno Confronta

Un’operazione a premi, frutto della partnership fra Eni Gas e Luce e IKEA, il colosso svedese nel settore dell’arredamento famoso in tutto il mondo, che permette di vincere un premio molto interessante, nel periodo compreso fra il 23 settembre e il 6 ottobre 2019. Attraverso la sottoscrizione di una delle offerte luce e gas (sia quelle residenziali sia quelle appartenenti alla categoria business) per le quali è prevista la speciale promozione, è possibile la partecipazione a un’estrazione finale durante la quale saranno sorteggiate 100 carte IKEA del valore di 200 euro.

Nello specifico:

il sorteggio conclusivo sarà effettuato entro il 25 ottobre 2019 ;

; ci saranno 100 vincitori , che potranno utilizzare il buono IKEA, corrispondente a 200 euro di spesa , sul sito italiano del brand, ikea.it, o anche dal vivo, recandosi presso uno dei tanti negozi distribuiti in tutta Italia;

, che potranno utilizzare il buono IKEA, corrispondente a , sul sito italiano del brand, ikea.it, o anche dal vivo, recandosi presso uno dei tanti negozi distribuiti in tutta Italia; la carta regalo sarà inviata ai vincitori estratti tramite email e avrà una validità per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui è stata ricevuta;

e avrà una validità per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui è stata ricevuta; la promozione prevede la consegna di un solo premio per ogni persona fisica e/o giuridica che parteciperà all’iniziativa.

Le tariffe luce e gas che permettono di partecipare all’estrazione, sempre e solo nel periodo compreso fra il 23 settembre e il 6 ottobre 2019, sono:

luce o gas ScontoCerto ;

; luce o gas LinkBasic ;

; luce o gas LinkPlus ;

; luce o gas SceltaSicura.

Di seguito sono elencate le caratteristiche principali delle tariffe citate proposte da Eni Luce e Gas, che possono essere attivate tramite canali differenti, quali l’online oppure la consulenza telefonica. È molto importante ricordare che la promozione è riservata esclusivamente ai sottoscrittori che effettuano il passaggio da un altro fornitore di gas e/o luce.

Scopri l’offerta luce ScontoCerto »

Eni Gas e Luce: offerta luce ScontoCerto

La tariffa di Eni Gas e Luce sulla componente luce denominata ScontoCerto prevede una tariffa monoraria a un prezzo bloccato, pari a 59,38 euro, che corrispondono a un totale di poco più di 700 euro all’anno. Oltre alla carta regalo IKEA del valore di 200 euro, che può essere vinta tentando la sorte e partecipando all’estrazione finale, questa promozione regala anche altri vantaggi che garantiscono il risparmio in bolletta.

Fra questi, ci sono per esempio:

uno sconto che corrisponde al 20% dell’energia per il 2° anno di attivazione dell’offerta;

per il 2° anno di attivazione dell’offerta; il prezzo della tariffa bloccato per ben due anni , durante i quali rimane fisso senza poter subire alcun tipo di aumento;

, durante i quali rimane fisso senza poter subire alcun tipo di aumento; un ulteriore sconto del 5% con l’attivazione della domiciliazione delle bollette.

Eni Gas e Luce: offerta luce LinkBasic

Anche per la tariffa LinkBasic sulla componente luce Eni Gas e Luce prevede un prezzo bloccato e monorario, pari a 53,54 euro al mese (il costo dell’energia è di 0.06080 €/kWh). L’offerta permette di ricevere uno sconto nel caso di attivazione della bolletta web (quindi scegliendo di rinunciare all’invio cartaceo all’indirizzo in cui si vive), un check up energetico del tutto gratuito e il servizio Genius, attraverso il quale ricevere consiglio sul corretto utilizzo dell’energia, che aiuta, fra le altre cose, ad evitare gli sprechi.

Eni Gas e Luce: offerta luce LinkPlus

LinkPlus è un’altra delle tariffe luce con la quale poter vincere la carta regalo IKEA da 200 euro nel periodo che intercorre fra il 23 settembre e il 6 ottobre 2019. Tale soluzione tariffaria è disponibile in due sottocategorie, entrambe a prezzo bloccato, che prevedono:

la prima una tariffazione monoraria , con un prezzo pari a 0.07950 €/kWh e un costo mensile di 56,71 euro;

, con un prezzo pari a 0.07950 €/kWh e un costo mensile di 56,71 euro; la seconda una tariffazione bioraria e un costo mensile di 56,82 euro.

Entrambe le proposte permettono di ottenere i seguenti vantaggi aggiuntivi: uno sconto con la scelta della domiciliazione e della bolletta web, il servizio Genius, il check up energetico gratuito e, in più, uno sconto aggiuntivo pari a 50 euro da utilizzare sull’e-commerce di Eni Gas e Luce.

Eni Gas e Luce: offerta luce SceltaSicura

L’ultima offerta sulla componente luce che rientra nell’iniziativa promossa fra Eni Gas e Luce e IKEA si chiama SceltaSicura. Anche per questa offerta sono disponibili sia la tariffa monoraria, che prevede un unico prezzo per l’energia elettrica, sia una tariffa bioraria, per la quale sono presenti ben 3 diversi prezzi dell’energia a seconda della fascia oraria di utilizzo, che in genere varia fra il giorno e la notte, ma anche fra la settimana, i weekend e i festivi.

Nello specifico i prezzi dell’energia sono i seguenti:

06301 €/kWh, indicato con f1;

05664 €/kWh, indicato con f2;

05664 €/kWh, indicato con f3;

La promozione monoraria ha un costo di 47,73 euro al mese, mentre la bioraria costa 47,82 euro. Fra i benefici addizionali, con i quali si può avere accesso a un risparmio annuo di 47,67 euro nel primo caso e di 46,60 euro nel secondo, sono:

uno sconto extra sul prezzo previsto per il mercato tutelato valido fino al 30 giugno 2020 , che è anche l’ultimo giorno in cui la maggior tutela potrà essere mantenuta;

sul prezzo previsto per il mercato tutelato valido fino al , che è anche l’ultimo giorno in cui la maggior tutela potrà essere mantenuta; la possibilità di ricevere altri sei mesi a prezzo bloccato, fino al 31 dicembre del 2010.

I consumatori hanno il diritto di scegliere se effettuare i pagamenti della fornitura di energia elettrica tramite bollettino postale o RID.

Eni Gas e Luce: tutte le offerte sulla componente gas

Sono tre le tariffe gas attraverso le quali tentare di vincere il buono regalo IKEA del valore di 20o euro, sottoscrivendo una delle offerte di seguito elencate fra il 23 settembre e il 6 ottobre 2019:

offerta gas ScontoCerto , che è una tariffa a prezzo bloccato, dal costo mensile di 95,25 euro (con un totale annuale di circa di 1.142,99 euro);

, che è una tariffa a prezzo bloccato, dal costo mensile di 95,25 euro (con un totale annuale di circa di 1.142,99 euro); offerta gas LinkPlus , con la quale si sceglie di attivare una tariffa a prezzo bloccato a un costo mensile di 92,79 euro (per un totale annuo pari a 1.113,52euro);

, con la quale si sceglie di attivare una tariffa a prezzo bloccato a un costo mensile di 92,79 euro (per un totale annuo pari a 1.113,52euro); offerta gas LinkBasic, che ha un costo medio annuale di 1.071,88 euro ed è disponibile a un prezzo fisso del gas di 0,24300 €/smc.

Con l’offerta ScontoCerto Gas si possono ottenere anche:

uno sconto del 5% attivando la domiciliazione, ovvero il pagamento automatico delle proprie bollette del gas con addebito su conto corrente o carta di credito;

attivando la domiciliazione, ovvero il pagamento automatico delle proprie bollette del gas con addebito su conto corrente o carta di credito; un sconto speciale aggiuntivo, del 2% sul prezzo totale della componente gas, a partire dal secondo anno della fornitura di gas.

Con l’offerta LinkPlus Gas si avrà il diritto anche:

a un buono sconto di 50 euro da spendere sull’e-store di Eni Gas e Luce;

da spendere sull’e-store di Eni Gas e Luce; a uno sconto che si attiva nel momento in cui si sceglie di effettuare la domiciliazione delle bollette;

delle bollette; al check up energetico gratuito;

al servizio Genius disponibile anche per le offerte luce citate in precedenza.

Tra i benefici addizionali previsti dalla sottoscrizione di LinkBasic Gas ci sono:

una riduzione ulteriore del costo del gas pari al 10%;

del costo del gas pari al 10%; uno sconto previsto per la volontà di procedere con la domiciliazione;

il check up energetico gratuito.

Ricapitolando, Eni Gas e Luce mette a disposizione di tutti i clienti che hanno una contratto per la fornitura di energia elettrica o gas con un altro fornitore, e che nel periodo di 2 settimane che va da lunedì 23 settembre a domenica 6 ottobre volessero passare ad Eni, ben 4 tipologie di offerta tariffaria sulla componente luce, ognuna con le sue peculiarità e possibilità di risparmio mensile e annuale garantiti, e 3 soluzioni contrattuali sulla componente gas, con tariffe a prezzo bloccato e un’ampia gamma di vantaggi e sconti aggiuntivi, previsti in genere anche per il secondo anno in cui si usufruisce del servizio.

Spesso quando ci si trova nella situazione di dover sottoscrivere un nuovo contratto energetico è perché ci si è trasferiti in una nuova abitazione: in quel caso è molto frequente la situazione nella quale si eredita una precedente fornitura, che potrebbe non andare incontro al proprio budget mensile. In più, nuova casa è di solito sinonimo di nuovi mobili: ecco perché tentare la fortuna in questo caso potrebbe essere una combinazione giusta. Da un lato si riuscirebbe infatti a risparmiare sull’energia elettrica e sul gas, dall’altro si avrebbero a disposizione dei soldi che potrebbero fare comodo nel caso in cui si prevedesse di fare qualche acquisto per la casa all’IKEA. In più, non sarà necessario dover attivare sia un contratto sulla luce sia uno sul gas, ma è sufficiente sceglierne uno fra i due. In ogni caso, buona fortuna!