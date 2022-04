Eni luce e gas diventa Plenitude: ecco le nuove offerte

Tra le tante novità del mercato energetico italiano di queste settimane si registra anche il debutto di Plenitude , il nuovo nome di Eni gas e luce , storico fornitore di energia per milioni di famiglie e aziende italiane. Eni gas e luce è ora una Società Benefit e, con la nuova denominazione Plenitude, punta ad avere un impatto positivo sulle persone, le comunità e l'ambiente, sostenendo la diffusione dell'energia rinnovabile, la transizione ecologica e la mobilità a zero emissioni. Le offerte Plenitude sono ora disponibili su SOStariffe.it e Tariffe.Segugio.it . Per gli utenti c'è, quindi, la possibilità di confrontare le offerte Plenitude con quelle degli altri fornitori per verificarne la convenienza.

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA VIVIweb Flex LuceGas Monorario 844,73 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Eni gas e luce diventa Plenitude ed è ora una Società Benefit che con la sua attività aziendale punta a sostenere la diffusione delle energie rinnovabili, la transizione ecologica e la mobilità a zero emissioni con l’obiettivo di avere un impatto positivo su persone, comunità e ambiente. Plenitude, naturalmente, è anche un fornitore di riferimento del Mercato Libero e mette a disposizione varie offerte luce e gas che garantiscono ai clienti la possibilità di dare un taglio netto alle bollette, sia nel breve che nel lungo periodo.

Le offerte Plenitude sono disponibili anche su SOStariffe.it e Tariffe.Seguguio.it. Per gli utenti c’è, quindi, la possibilità di affidarsi alla comparazione online (completamente gratuita) per valutare la convenienza delle offerte luce e gas di Plenitude e, eventualmente, procedere con l’attivazione online di un nuovo contratto di fornitura. Tramite SOStariffe.it è possibile consultare le offerte luce Plenitude e le offerte gas Plenitude.

La comparazione può avvenire anche scaricando l’App di SOStariffe.it su dispositivi Android ed iOS. In alternativa, si può avviare il confronto delle offerte su Tariffe.Segugio.it consultando la pagina dedicata alle offerte luce e gas Plenitude e scegliendo la tipologia di fornitura che si desidera attivare con le offerte dell’azienda.

Vediamo i dettagli delle offerte Plenitude per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale per la propria casa:

Le offerte Plenitude per l’energia elettrica

Per la fornitura di energia elettrica per la casa è possibile puntare su diverse offerte luce Plenitude. Il fornitore mette a disposizione, in particolare, la tariffa Trend Casa. Si tratta di una tariffa particolarmente vantaggiosa che include, senza costi aggiuntivi, la possibilità di utilizzare energia elettrica prodotta esclusivamente utilizzando fonti rinnovabili certificate. Quest’offerta è una tariffa a prezzo indicizzato. Attivando Trend Casa, infatti, è possibile accedere al prezzo medio del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) che viene determinato dai gestori dei mercati energetici.

Scegliendo Trend Casa sarà, quindi, possibile accedere al prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica che verrà incrementato di 0,0176 €/kWh. Il prezzo all’ingrosso, riferito all’indice PUN, può essere verificato dal cliente in qualsiasi momento tramite il sito ufficiale del Gestore Mercati Energetici (mercatoelettrico.org). È possibile attivare Trend Casa in versione monoraria (con un prezzo indipendente dall’orario di utilizzo) che in versione bioraria (con due fasce orarie e prezzi sempre riferiti al PUN).

Per i clienti che concentrano i consumi nelle ore serali e nei week end sarà conveniente la scelta della tariffa bioraria. Chi, invece, distribuisce in modo omogeno i consumi potrà trovare conveniente la soluzione monoraria. Per poter attivare Trend Casa di Plenitude in versione monoraria è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Attiva Trend Casa Luce di Plenitude »

Per scegliere Trend Casa in versione bioraria, invece, è possibile seguire questo link:

Attiva Trend Casa Luce di Plenitude »

Per attivare una delle offerte Plenitude è sufficiente avere a disposizione i dati della fornitura (in particolare il codice POD) e i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura. Per confrontare queste tariffe con tutte le altre soluzioni disponibili sul mercato è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce.

Annunci Google

Un’altra offerta luce proposta da Plenitude è Flexi Pertinenze. Si tratta di una soluzione dedicata alle pertinenze di una abitazione (garage, solai, piscine, cantine etc.) che necessitano di un contatore separato. L’offerta in questione consente l’accesso ad un prezzo fisso dell’energia elettrica per 2 anni (pari a 0,3481 €/kWh in caso di tariffazione monoraria e a 0,3730 €/kWh per F1 e 0,3357 €/kWh per F23 in caso di tariffazione bioraria).

Attiva Flexi Pertinenze di Plenitude »

Le offerte Plenitude per il gas

Per quanto riguarda la fornitura di gas naturale per la casa, invece, Plenitude mette a disposizione l’offerta Trend Casa Gas. Come visto per l’offerta luce, ci troviamo di fronte ad una tariffa a prezzo indicizzato che consente di accedere al prezzo all’ingrosso del gas naturale per dare un taglio netto al costo del gas. Quest’offerta consente l’accesso al prezzo dell’indice PFOR che viene aggiornato su base trimestrale. Tale prezzo viene, quindi, incrementato di 0,088 €/Smc.

Accedendo direttamente al prezzo all’ingrosso del gas è possibile ridurre al minimo l’importo effettivo da pagare per la bolletta. Da notare che l’offerta di Plenitude è “attenta all’ambienta“. Il fornitore, infatti, finanzia progetti di conservazione forestale con l’acquisto di crediti di carbonio che compensano la CO2 emessa con l’utilizzo del gas messo a disposizione dei suoi clienti. In questo modo, la fornitura diventa sostenibile.

Per attivare l’offerta Plenitude è possibile seguire il link qui di seguito, avviando una semplice procedura online. Per attivare il contratto è sufficiente avere a disposizione i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura ed i dati della fornitura (in particolare il codice PDR).

Attiva Trend Casa Gas di Plenitude »

Le tariffe di Plenitude possono essere messe a confronto con tutte le altre proposte del Mercato Libero tramite il comparatore di offerte gas.

Con l’offerta combinata Plenitude e Fastweb anche la fibra ottica costa meno

Plenitude rinnova la storica partnership con Fastweb con un’offerta combinata particolarmente conveniente. Scegliendo le offerte luce e gas di Plenitude, infatti, è possibile accedere alla fibra ottica di Fastweb a prezzo scontato per i primi due anni. Grazie a questa particolare offerta combinata, infatti, è possibile attivare Fastweb Casa ad un prezzo di 18,95 euro al mese per 24 mesi e poi a 25,95 euro al mese invece di 28,95 euro al mese.

Fastweb Casa include:

la linea telefonica con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download oppure tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega

attivazione e modem Wi-Fi gratis

Amplificatore Wi-Fi Booster disponibile come opzione al costo di 4 euro in più al mese

Da notare che è anche possibile aggiungere una SIM Fastweb scegliendo tra le offerte:

Fastweb Mobile : minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G a 7,95 euro al mese

: minuti illimitati, 100 SMS e in 4G e 5G a Fastweb Mobile Maxi: minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 4G e 5G a 11,95 euro al mese

Il costo della SIM è di 10 euro una tantum. Da notare, inoltre, che è possibile attivare l’offerta anche scegliendo solo una delle due forniture energetiche con Plenitude. In questo caso, il canone mensile dell’offerta sarà di 22,95 euro per 18 mesi e 25,95 euro successivamente. Per tutti i dettagli relativi alla promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto da cui si potrà procedere anche con l’attivazione.

Scopri qui l’offerta Fastweb Casa + Plenitude »