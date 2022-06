Eni luce e gas cambia nome: le offerte Plenitude di Giugno 2022

Eni luce e gas ha cambiato nome ed è ora Plenitude , una Società Benefit che mette a disposizione diverse offerte luce e gas per le famiglie. Ecco le migliori promozioni disponibili a giugno 2022.

Eni gas e luce ha cambiato nome in Eni Plenitude: il cambio di denominazione, che risale allo scorso marzo, è anche ambasciatore di un nuovo modello di business fondato sulla produzione di energie rinnovabili, sui servizi energetici legati alla mobilità elettrica oltre che sulla vendita di energia e gas con una patente “green” che fa sorridere l’ambiente.

Per Giugno 2022, Plenitude propone una varietà di offerte luce e gas che garantisce diversi vantaggi alle famiglie italiane:

accesso al prezzo all’ingrosso della materia prima;

accesso al prezzo all’ingrosso della materia prima; opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria (in base ai consumi) per le offerte luce

possibilità di attivare la tariffa Dual Fuel (luce e gas con lo stesso fornitore);

gestione online della fornitura con Area Clienti e App Plenitude;

sconti in bolletta con domiciliazione bancaria;

salvaguardia dell’ambiente grazie a energia verde e gas con CO₂ compensata.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per luce e gas, uno strumento gratuito e disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS, è possibile confrontare le offerte messe a disposizione da Eni Plenitude e capire quale sia la più vantaggiosa in base al proprio profilo di consumo.

Le offerte di Eni Plenitude a Giugno 2022

NOME DELL’OFFERTA LE CARATTERISTICHE STIMA SPESA MENSILE Trend Casa Luce opzione di scelta tra tariffa monoraria o bioraria

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo di 0,0132 €/kWh

sconto (1€/mese per 2 anni) con domiciliazione bancaria

energia verde inclusa 87,73 euro al mese

per la tariffa monoraria

per la tariffa monoraria 88.99 euro al mese

per la tariffa bioraria Flexi Pertinenze Luce prezzo bloccato per due anni (0,3831 €/kWh)

sconto del 5% con domiciliazione bancaria

ideale per la fornitura di energia per box, soffitte, cantine e altre “pertinenze” 103,58 euro al mese Trend Casa Gas prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo di 0,1080 €/smc

Gas con C0₂ compensata

sconto (1€/mese per 2 anni) con domiciliazione bancaria 205,63 euro al mese

per la tariffa monoraria

Ai titolari di utenze domestiche, Plenitude propone due promozioni per la fornitura di energia elettrica e una per quella di gas naturale. Le offerte luce includono:

Trend Casa Luce (monoraria o bioraria) per la fornitura di energia per la casa;

(monoraria o bioraria) per la fornitura di energia per la casa; Flexi Pertinenze per illuminare box, soffitte, cantine e altre “pertinenze”.

Per quanto riguarda la fornitura di gas, Plenitude propone l’offerta Trend Casa Gas.

Di seguito una fotografia per illustrare caratteristiche, punti di forza e spesa stimata di ciascuna promozione. Ricordiamo che le stime mensili di spesa sono state calcolate sulla base dei seguenti consumi annui di una “famiglia tipo”:

2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW);

di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW); 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Trend Casa Luce

Affidandosi a questa soluzione, gli utenti potranno beneficiare di:

tariffa monoraria o bioraria;

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di 0,0132 €/kWh;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di €/kWh; sconto in bolletta (1€/mese per 2 anni) con attivazione della domiciliazione bancaria ;

in bolletta (1€/mese per 2 anni) attivazione della ; energia verde inclusa.

Scegliendo Trend Casa Luce in versione monoraria, la spesa stimata per la “famiglia tipo” è pari a 87,73 euro al mese, con un risparmio stimato annuo di 60,91 euro rispetto a un contratto di Tutela. Attivando Trend Casa Luce Bioraria, la “famiglia tipo” spenderebbe invece 88,99 euro, con un risparmio stimato annuo di 45,88 euro rispetto a un contratto di Tutela.

Al link di seguito trovi tutti i dettagli su Trend Casa Luce in versione monoraria:

Al link di seguito trovi tutti i dettagli su Trend Casa Luce in versione bioraria:

Flexi Pertinenze Luce

Flexi Pertinenze è una promozione su misura per box, soffitte, cantine e altri spazi con contatore separato e considerati “pertinenze” della propria abitazione. Essa prevede:

prezzo bloccato per 2 anni (scudo contro eventuali rialzi del prezzo dell’energia);

sconto del 5% nel caso di attivazione della domiciliazione su conto corrente;

energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e coperta da Garanzie d’Origine.

La “famiglia tipo” che avesse intenzione di scegliere Flexi Pertinenze Luce spenderebbe 103,58 euro al mese.

Al link di seguito trovi tutti i dettagli su Flexi Pertinenze Luce:

Trend Casa Gas

L’offerta di Eni Plenitude per il gas ha le seguenti caratteristiche:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di 0,1080 €/smc ;

in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di ; Gas con C0₂ compensata;

Gas con C0₂ compensata; sconto in bolletta (1€/mese per 2 anni) con domiciliazione bancaria.

Questa offerta inciderebbe sul bilancio della “famiglia tipo” con una spesa mensile di 205,63 euro.

Al link di seguito trovi tutti i dettagli su Trend Casa Gas:

È bene ribadire che le stime di spesa si riferiscono al profilo di consumo indicato sopra. Per verificare i costi legati all’attivazione delle offerte Plenitude per la propria fornitura è necessario utilizzare i propri dati di consumo.

Oltre al suo comparatore di tariffe, SOStariffe.it mette a disposizione dei consumatori un servizio di consulenza gratuito e senza impegno, disponibile chiamando al numero 02 5005 111. Un esperto del comparto energia sarà a disposizione degli utenti per assisterli nella scelta dell’offerta più vantaggiosa sulla base del proprio fabbisogno energetico.