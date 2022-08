Eni Luce e Gas cambia nome: le offerte Plenitude di Agosto 2022

Ecco le soluzioni per la fornitura di energia elettrica e metano che Eni Plenitude (ex Eni Luce e Gas) mette a disposizione dei titolari di utenze domestiche ad Agosto 2022 .

Primo: attraggono il risparmio perché garantiscono l’accesso ai prezzi all’ingrosso di energia elettrica e gas naturale. Secondo: sono eco-sostenibili perché puntano su 100% energia verde e gas con C0₂ compensata. Terzo: sono attraenti per coloro che vogliono tutto a portata di click grazie a una gestione digitale delle forniture con Area Clienti online e App dedicata.

Le promozioni messe a punto da Eni Plenitude, la neonata società di Eni che integra rinnovabili, retail e mobilità elettrica, assicurano vantaggi in bolletta e flessibilità di servizi ai titolari di utenze domestiche che decidano di affidarsi alle sue soluzioni.

Le soluzioni Eni Plenitude per la luce e per il gas attivabili ad Agosto 2022 possono essere individuate e confrontate grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, un tool disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per sistemi operativi Android ed iOS.

Questo strumento (online e gratuito) aiuta i consumatori a orientarsi tra le promozioni messe a disposizione dal Mercato Libero e a individuare quella più vantaggiosa per il proprio portafogli, oltre che in linea con il proprio fabbisogno energetico.

Le offerte di Eni Plenitude attivabili ad Agosto 2022

OFFERTE ENI PLENITUDE AGOSTO 2022 CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Trend Casa Luce prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo pari a 0,0132 €/kWh

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria

sconto in bolletta (1 euro al mese per 2 anni) con domiciliazione bancaria

(1 euro al mese energia verde inclusa Trend Casa Gas prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo pari a 0,1080 € /smc

Gas con C0₂ compensata

sconto in bolletta con domiciliazione bancaria (1 euro al mese per 2 anni) Flexi Pertinenze prezzo bloccato per due anni: 0,4018 € / kWh

sconto del 5% con domiciliazione della bolletta sul conto corrente

con ideale per la fornitura di energia per box, soffitte , cantine e altre “pertinenze” dell’abitazione (con contatore separato)

Di seguito presentiamo le 3 offerte Eni Plenitude che i titolari di utenze domestiche possono attivare ad Agosto 2022. Per ciascuna di tali promozioni passeremo sotto la lente d’ingrandimento caratteristiche, servizi inclusi e il costo stimato mensile per una “famiglia tipo” con un consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Trend Casa Luce

Affidandosi a questa soluzione, gli utenti potranno beneficiare del prezzo dell’elettricità all’ingrosso, così come dell’opzione Dual Fuel, ovvero la possibilità di attivare un’unica fornitura sia per la luce sia per il gas con il fornitore Eni Plenitude.

Questa promozione ha le seguenti caratteristiche:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a 0,0132 €/kWh ;

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria ;

; fino a 24 euro di sconto in bolletta (1 euro al mese per 2 anni) con domiciliazione bancaria ;

(1 euro al mese energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili coperta da Garanzia d’Origine.

Adottando questa soluzione, la “famiglia tipo” spenderebbe 93,72 euro al mese.

Per ulteriori informazioni su Trend Casa Luce clicca al link di seguito:

La soluzione bioraria di Trend Casa Luce è pensata per quanti vivono la casa prevalentemente nelle ore serali e durante il fine settimana, quando il costo dell’energia elettrica ha un costo più basso rispetto alle ore diurne e ai giorni feriali. Tale soluzione, che può essere approfondita cliccando al link di seguito, costerebbe alla “famiglia tipo” 95,63 euro al mese.

Trend Casa Gas

Anche per la fornitura di gas, Eni Plenitude assicura ai propri clienti l’accesso al prezzo del gas naturale all’ingrosso, con l’aggiunta di un contributo di consumo.

Di seguito, vediamo nel dettaglio la “carta d’identità” della promozione:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di 0,1080 € /smc ;

; Gas con C0₂ compensata;

sconto in bolletta (1euro al mese per 2 anni) con attivazione della domiciliazione bancaria.

Sottoscrivendo questa soluzione per la fornitura di metano, la “famiglia tipo” dovrebbe prevedere un budget di 165,87 euro al mese.

Per ulteriori informazioni su Trend Casa Gas clicca al link di seguito:

Flexi Pertinenze

Flexi Pertinenze è una soluzione pensata per “illuminare” box, soffitte, cantine e altri spazi con contatore separato e considerati “pertinenze” della propria abitazione. Questa offerta punta sul prezzo bloccato dell’energia elettrica per garantire ai clienti uno scudo di protezione contro eventuali impennate dei prezzi della materia prima.

La promozione si caratterizza per:

prezzo bloccato per 2 anni: 0,4018 €/kWh ( il costo unitario dell’energia elettrica resta invariato per tutta la durata del contratto);

sconto del 5% nel caso di attivazione della domiciliazione diretta sul proprio conto corrente;

nel caso di attivazione della domiciliazione diretta sul proprio conto corrente; energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e coperta da Garanzie d’Origine.

Attivare questa offerta costerebbe alla “famiglia tipo” 120,13 euro al mese.

Per ulteriori informazioni su Flexi Pertinenze clicca al link di seguito:

Attivare online una delle offerte luce e gas di Eni Plenitude è semplice come un click. Basta avere a portata di mano:

un documento di identit à valido e il codice fiscale dell’intestatario dell’ultimo contratto di fornitura;

una bolletta relativa all ’ ultimo contratto di fornitura;

’ il codice IBAN, qualora l’utente voglia addebitare i costi delle bollette sul proprio conto corrente.

Una volta inseriti online i dati richiesti, è possibile sottoscrivere l’offerta cliccando sul pulsante “Attiva ora” e seguendo poi le istruzioni. In alternativa, Eni Plenitude offre anche la possibilità di parlare con un operatore, cliccando sul pulsante “Ti chiamiamo noi” o su “Chiama” il numero verde, a seconda che si stia navigando da PC, tablet o smartphone.

