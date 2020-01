Eni Luce e Gas: Amazon Fire Stick in regalo fino al 26 gennaio

Passare a Eni Gas e Luce fino al 26 Gennaio vi regala l’Amazon Fire Stick, il dispositivo per rendere smart e connessa la vostra tv. L’offerta è valida solo per chi passa ad Eni Gas e Luce da un altro fornitore attivando un piano luce e gas. Ecco i dettagli della promozione e con quali tariffe si può avere l’omaggio

Fino al 26 Gennaio per gli utenti che passano ad Eni Luce e Gas c’è un regalo extra oltre agli sconti già applicati con le diverse promozioni del fornitore. L’Amazon Fire Stick sarà aggiunta in omaggio al pacchetto di premi e sconti per i clienti che attivino una di queste tariffe:

LINK Basic

Link Plus

Link Plus Bioraria

Sconto Certo

Per conoscere quali siano le stime di spesa rispetto al vostro personale stile di consumo potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Lo strumento vi permetterà di confrontare le soluzioni e di avere un’idea dei costi da sostenere e del risparmio che otterrete rispetto alle tariffe del servizio a Maggiori tutele. Cliccando sul bottone in basso potrete conoscere le migliori tariffe luce e gas di Gennaio 2020.

Cos’è e come funziona l’Amazon Stick Fire

Si tratta di un dispositivo che collegato al vostro televisore lo rende smart e lo collega alla rete. Questo consente di accedere a contenuti extra, di scaricare app di streaming o di utilizzare il vostro telefono (con l’apposita applicazione) come telecomando. Con Amazon Fire Stick si può anche accedere ai contenuti Prime Video, a patto che si abbia già un account registrato e si sia abbonati al servizio.

Per installare la Stick non occorre alcun supporto o intervento tecnico, sarà sufficiente verificare che il televisore possiede un ingresso USB o HDMI (in questo caso occorre anche l’adattatore HDMI – USB). Nell’ultima versione il dispositivo è anche dotato di un telecomando vocale Alexa con cui si potrà accendere e spegnere i device compatibili, alzare o abbassare il volume e gestire la riproduzione o la ricerca dei contenuti.

Il costo dell’Amazon Fire Stick di ultima generazione (con telecomando vocale) è di circa 40 euro o di 60 euro se si sceglie la versione che abilita la visione in 4K. Il modello incluso nella promozione di Eni Gas e Luce è quello base da 40 euro.

Come avere il dispositivo Amazon con Eni Gas e Luce

L’offerta che si potrà attivare sottoscrivendo uno dei offerte che tra poco vi illustreremo è in esclusiva solo per chi scelga un piano luce e gas. Altra condizione indispensabile per ottenere il regalo è che si chieda il passaggio ad Eni Gas e Luce da un altro operatore.

La promozione consentirà a chi cambi fornitore entro il 26 Gennaio di ricevere via e-mail un codice, da usare entro il 30 Aprile 2020, per acquistare l’Amazon Fire dal sito di e commerce. Per attivare uno qualsiasi dei piani del fornitore sarà necessario avere:

una bolletta , meglio se l’ultima

, meglio se l’ultima un documento di identità e il vostro codice fiscale o dell’intestatario dell’ultima bolletta

di identità e il vostro o dell’intestatario dell’ultima bolletta l’IBAN su cui addebitare la bolletta

Le 4 offerte Eni con cui avere l’omaggio

1. LINK BASIC

LINK Basic è una tariffa monoraria, quindi con un unico prezzo dell’energia applicato senza distinzione tra fasce orarie di consumo. Il fornitore offre un prezzo fisso per 12 mesi e blocca il costo della materia prima a 0.05400 €/kWh (include uno sconto del 10% per chi attivi la bolletta digitale e l’addebito su conto corrente). Il prezzo del gas per questa offerta è di 0.198 €/smc.

Una coppia che condivida un appartamento da 75 mq con frigo, forno, lavatrice e lavastoviglie e che consumi ogni anno 2900 kWh con LINK Basic avrebbe una bolletta mensile di circa 47.30 euro. Il conto annuale sarebbe di 567.60 euro. La stessa coppia per la fornitura gas, con un consumo stimato di 1410 m3 l’anno, riceverebbe una bolletta di 83.84 euro al mese.

Oltre all’Amazon Stick è ancora attivabile anche la promozione combinata Eni Sky, questo accordo consente ai clienti del fornitore di avere 2 mesi di Sky TV+ HD o di Sky TV + HD + Cinema gratis o se si è già abbonati alla pay tv di sfruttare uno sconto del 50% (valido per 2 anni) per aggiungere un altro pacchetto al proprio piano. Offerta valida fino al 15 Febbraio 2020.

2. Link Plus

Un’altra tariffa che consente di avere la Stick di Amazon è Link Plus. Questa soluzione ha un costo fisso della materia prima, sia gas che luce, più elevato ma blocca il prezzo per 2 anni anziché 1. Con questa tariffa inoltre Eni garantisce un consumo di energia verde, questo significa che vi sarà fornita energia elettrica prodotta solo da fonti rinnovabili. Si può attivare sia come tariffa monoraria che bioraria.

La differenza tra queste due tipologie di offerte sta nel sistema utilizzato per il calcolo dei costi. La prima ha un prezzo unico per l’energia a tutte le ore dei giorno e della notte e per tutti i giorni della settimana. Le tariffe biorarie invece suddividono la giornata in 3 fasce di consumo e si fissano 3 prezzi per l’energia:

F1 lun-ven dalle 8 alle 19, esclusi festivi

F2 lun-ven dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, sabato dalle 7.00 alle 23.00 ed escluse le festività nazionali

F3 ore serali e weekend

La tariffazione di Link Plus monoraria sarà:

0.0839 €/kWh per la luce

Quella della proposta Bioraria per l’energia invece sarà:

F1 0.0899 €/kWh

F2/F3 0.0809 €/smc

Il costo del gas è unico (0.26 €/smc), non si usa infatti applicare prezzi diversi in base alle ore di consumo.

Con questi prezzi le coppie del nostro esempio avrebbero una bolletta della luce di circa 53 euro al mese e per il gas ogni mese la fattura sarebbe di quasi 89 euro. Questo porterebbe la spesa annuale per luce e gas ad oscillare tra i 635/637 euro (dipende se si opta per la tariffa mono o bioraria) per la parte energia e a 1.069 euro per quella gas.

Anche con questo piano i clienti luce e gas avranno la possibilità di attivare l’offerta Sky Eni e avere quindi o lo sconto sull’attivazione di un pacchetto extra qualora si sia già abbonati o 2 mesi di sottoscrizione gratuita.

3. Scontocerto

L’ultima offerta Eni Gas e Luce che include il dispositivo Amazon tra gli incentivi per i clienti luce e gas è Scontocerto. La quarta soluzione proposta da Eni Gas e Luce è una tariffa a prezzo fisso per 24 mesi. Il costo della luce è bloccato a 0.0859 €/kWh, mentre quello del gas sarà pari a 0.289 €/smc.

In entrambi i casi Eni Gas e Luce propone uno sconto del 100% dei costi di luce e gas a quei clienti che non cambieranno operatore o offerta per 12 mesi. Lo sconto sarà applicato sul primo mese di fornitura e vi sarà riconosciuto nella prima bolletta. Se successivamente non rispetterete la condizione dei 12 mesi di fedeltà Eni chiederà il pagamento di quanto dovuto nell’ultima bolletta.

Dal secondo anno c’è un ulteriore sconto del 10% sia sul prezzo dell’energia che su quello del gas che passeranno rispettivamente ad essere pari a 0.0773 €/kWh l’energia elettrica e 0.2601 €/smc il gas. Inoltre per tutti coloro che sceglieranno come metodo di pagamento l’addebito sul conto ci sarà uno sconto del 5% per la domiciliazione. A cui si aggiunge anche la promozione per la pay tv.

