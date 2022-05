Eni gas e luce cambia nome: le offerte Plenitude di Maggio 2022

Le offerte di Plenitude per luce e gas uniscono risparmio, efficienza energetica e sostenibilità. A Maggio 2022, la neonata società di Eni che integra rinnovabili, retail e mobilità elettrica propone soluzioni per elettricità e metano che garantiscono numerosi vantaggi alle famiglie italiane. Due dopo il debutto, l’ex Eni gas e luce lancia tariffe con prezzo indicizzato, permettendo l’accesso diretto al costo di energia elettrica e gas del mercato all’ingrosso. Questo significa che il prezzo si aggiornerà su base mensile, ma sarà contenuto rispetto alle tariffe applicate dal regime di Maggior Tutela.

Inoltre, ai clienti sarà offerta, per l’energia elettrica, l’opzione di scelta tra la tariffa monoraria o bioraria, così da garantire una fornitura cucita sul consumo del proprio nucleo familiare. Tra le caratteristiche delle offerte luce Eni Plenitude c’è anche la possibilità di ottenere uno sconto aggiuntivo scegliendo la domiciliazione bancaria. I clienti che impostano l’addebito delle bollette sul conto corrente potranno beneficiare di una riduzione ulteriore del prezzo dell’energia (in base all’offerta attivata) che permetterà di ridurre le bollette.

La gamma di promozioni include anche la possibilità di attivare tariffe dual fuel luce e gas, per massimizzare il risparmio combinando le due utenze in un’offerta con lo stesso fornitore. È possibile conoscere tutti i dettagli sulle nuove offerte luce e gas di Eni Plenitude attraverso il comparatore di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS)

Il pacchetto delle offerte proposte a Maggio 2022 per le utenze domestiche delle forniture di luce e gas da parte di Eni Plenitude è così composto:

Le offerte luce e gas di Eni Plenitude a Maggio 2022

Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, Plenitude offre ai nuovi clienti due opzioni:

Trend Casa Luce (in versione monoraria e bioraria) per la fornitura di energia per la casa Flexi Pertinenze per la fornitura di energia per box, soffitte, cantine e altre “pertinenze”

Trend Casa Gas è, invece, la promozione di Plenitude per la fornitura di gas.

Entriamo nel dettaglio di ciascuna promozione per capirne caratteristiche e punti di forza.

Trend Casa Luce

Affidandosi a questa soluzione, gli utenti potranno beneficiare del prezzo dell’elettricità all’ingrosso. Tale prezzo, che è riferito al PUN e soggetto ad aggiornamenti mensili, è incrementato di un “contributo di consumo” pari a 0,0176 €/kWh. Il prezzo del PUN è aggiornato in tempo reale e può essere verificato in qualsiasi momento consultando il portale del Gestore del Mercato Energetico.

Sulla base delle proprie esigenze, è possibile optare per Trend Casa Luce in versione monoraria o bioraria. Nel primo caso, il prezzo dell’energia elettrica è svincolato dall’orario di utilizzo dell’elettricità. Nel secondo caso, invece, sono previste due fasce orarie (F1 e F23), con un costo dell’energia più basso nelle ore serali e nei fine settimana.

Per verificare come sono distribuiti i consumi di energia elettrica all’interno del proprio nucleo familiare è possibile consultare il dato relativo alla suddivisione dei consumi riportato nell’ultima bolletta (attenzione: la fascia F23 viene “spezzata” in fascia F2 e fascia F3; è sufficiente sommare i due dati per avere il dato F23).

In entrambi i casi, Trend Casa Luce è un’offerta “green” in quanto l’energia elettrica fornita da Eni Plenitude è prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili con Garanzia d’Origine. In questo modo, il cliente può azzerare l’impatto della propria fornitura di energia elettrica senza alcun costo aggiuntivo. L’accesso all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, infatti, non comporta alcun costo extra.

Al link di seguito trovi tutti i dettagli su Trend Casa Luce in versione monoraria:

Scopri Trend Casa Luce »

Al link di seguito trovi tutti i dettagli su Trend Casa Luce in versione bioraria:

Scopri Trend Casa Luce Bioraria »

Flexi Pertinenze

Flexi Pertinenze è un’altra promozione messa a punto da Plenitude per i suoi clienti. Una soluzione pensata appositamente per “illuminare” box, soffitte, cantine e altri spazi con contatore separato e considerati “pertinenze” della propria abitazione.

Tale pacchetto, disponibile nella versione monoraria e bioraria, si caratterizza per:

un corrispettivo fisso per 2 anni (con bollette che non risentono delle variazioni del prezzo dell’energia);

uno sconto del 5% nel caso di attivazione della domiciliazione diretta sul proprio conto corrente;

energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e coperta da Garanzie d’Origine.

Al link di seguito trovi tutti i dettagli su Flexi Pertinenze:

Scopri Flexi Pertinenze »

Trend Casa Gas

Per quanto riguarda la fornitura di gas, Plenitude offre Trend Casa Gas. Si tratta di una promozione di tipo indicizzato che assicura ai propri clienti l’accesso ai prezzi del gas naturale all’ingrosso, prendendo come riferimento il prezzo dell’indice PSV con l’aggiunta di un contributo di consumo. Tale quota è pari a 0,0880 €/smc. Anche nel caso dell’offerta gas, Plenitude si dimostra “amica” dell’ambiente.

Il fornitore, infatti, si impegna a compensare il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale delle forniture dei clienti attraverso «l’acquisto di crediti di carbonio denominati Verified Carbon Unit che attestano la partecipazione a progetti internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera», come sottolineato da Plenitude nel suo sito ufficiale.

In questo modo, anche se in modo indiretto e non in modo diretto come avviene per la fornitura di energia elettrica, è possibile rendere più sostenibile e, quindi, attenta all’ambiente anche la fornitura di gas naturale per la casa.

Al link di seguito trovi tutti i dettagli su Trend Casa Gas:

Scopri Trend Casa Gas »

Come passare a Eni Plenitude

Attivare una delle offerte luce e gas di Plenitude è molto semplice. È possibile effettuare l’attivazione online e basterà avere a portata di mano:

un documento di identità valido e il codice fiscale dell’intestatario dell’ultimo contratto di fornitura;

una bolletta relativa all’ultimo contratto di fornitura necessaria per recuperare il codice POD (per la luce) e PDR (per il gas)

il codice IBAN, qualora l’utente voglia addebitare i costi delle bollette sul proprio conto corrente.

Per effettuare il passaggio a Plenitude, i dati del titolare della fornitura devono coincidere con quelli dell’intestatario dell’ultima bolletta.

Qualora si volesse cambiare anche l’intestatario della fornitura, invece: