Energia elettrica mercato tutelato: offerte e promozioni di maggio 2021

Sono diverse le proposte del mercato libero sulla componente luce che si possono prendere in considerazione in vista del passaggio obbligatorio che è slittato al 1° gennaio 2023. Nelle prossime righe saranno messe in evidenza le soluzioni con le quali risparmiare attivando una nuova offerta luce direttamente online.

Come si può risparmiare sui prezzi dell’energia elettrica del mercato tutelato? Scegliendo di sottoscrivere una delle tante offerte del mercato libero dell’energia e del gas naturale, che diventerà obbligatorio per tutti a partire dal 1° gennaio 2023.

Come si trova la soluzione più conveniente e quali sono i criteri da non sottovalutare nel passaggio da un mercato all’altro? Il comparatore di offerte luce di SOStariffe.it dà la possibilità di confrontare le tariffe più convenienti e di conoscere in anticipo quanto si potrà risparmiare ogni anno sulla bolletta della luce.

Per conoscere le migliori offerte luce da prendere in considerazione è possibile effettuare una simulazione. Ipotizzando di essere una famiglia composta da 3 persone, che utilizza l’energia elettrica principalmente per forno, lavatrice, frigorifero e scaldabagno, le offerte luce più convenienti sono:

Zeroventiquattro luce fix di Pulsee;

Luce Extra Web di Illumia;

Energia 3.0 Light Mono 12 mesi di Engie;

E.ON Luce e gas insieme;

E.ON Luceclick verde;

Energia Prezzo fisso 12 mesi di Wekiwi;

Tate Luce.

1. Zeroventiquattro luce fix di Pulsee

Questa promozione sulla componente luce permette di risparmiare fino a 160 euro all’anno rispetto ai prezzi del mercato tutelato: l’energia elettrica ha, infatti, un prezzo scontato del 60%, che è pari a 0,030 euro al kWh.

Si tratta di una tariffa con il prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi, che potrà essere gestita direttamente online. Per avere maggiori dettagli, si consiglia di cliccare sul link in basso.

Scopri l’offerta ZeroVentiquattro Luce Fix »

2. Luce Extra Web di Illumia

Illumia propone una promozione sulla componente luce di tipo monorario e con prezzo bloccato fino a 12 mesi, con la quale sarà possibile risparmiare fino a 142 euro rispetto ai prezzi del mercato tutelato.

L’energia è prodotta da fonti 100% rinnovabili e non sono previsti depositi cauzionali. Per il primo anno si riceveranno 120 kWh in omaggio ogni mese. La componente luce ha, in questo caso, un costo di 0,050 euro al kWh.

Per avere maggiori dettagli, si consiglia di cliccare sul link in basso.

Scopri l’offerta Luce Extra Web »

3. Energia 3.0 Light Mono 12 mesi di Engie

Engie è un fornitore di luce e gas che opera nel mercato libero e propone una promozione sulla componente luce a prezzo bloccato per 12 mesi, di tipo monorario, chiamata Energia 3.0 Light Mono. La luce ha un costo di 0,038 euro al kWh.

Tra le sue principali caratteristiche troviamo la bolletta elettronica, che permetterà di risparmiare ancor di più sul costo annuale, il programma Porta gli amici in Engie, con il quale si potranno ricevere buoni fino a 300 euro e un risparmio di 110 euro rispetto al prezzo della Maggior Tutela. Per avere ulteriori dettagli, si consiglia di cliccare sul link in basso.

Scopri l’offerta Energia 3.0 Light Mono 12 mesi di Engie »



4. E.ON Luce e gas insieme

Come suggerisce il nome stesso di questa promozione proposta da E.ON, si tratta di una tariffa di tipo Dual Fuel, che prevede l’attivazione simultanea sia della fornitura di luce sia di quella di gas.

Con questa offerta, che ha un prezzo bloccato per 12 mesi ed è di tipo monorario, sarà possibile risparmiare fino a 109 euro all’anno rispetto ai prezzi dell’energia elettrica fissati nel mercato tutelato.

L’energia, in questo caso, viene venduta al costo di 0,040 euro al kWh e si caratterizza per:

uno sconto speciale del 10% sulla componente energia;

la possibilità di risparmiare ancor di più sull’energia tramite gli acquisti su Amazon;

il fatto che l’energia sia prodotta da fonti rinnovabili;

un ulteriore sconto che si riceverà nel caso di bolletta smart e di addebito sul proprio conto corrente.

Per avere maggiori dettagli, si consiglia di cliccare sul link in basso.

Scopri l’offerta Luce e gas insieme di E.ON »

5. E.ON Luceclick verde

Luceclick verde è un’altra offerta dell’operatore E.ON di tipo monorario e con prezzo bloccato per 12 mesi, grazie alla quale si potranno risparmiare circa 95 euro all’anno rispetto ai prezzi della Maggior Tutela.

Si tratta di un’offerta che prevede un prezzo dell’energia di 0,043 euro al kWh e con la quale si potrà usufruire:

del risparmio sulla componente energia, grazie agli acquisti effettuati online;

di energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

del Loyalty Program riservato ai clienti E.ON;

di un ulteriore sconto derivante dall’attivazione della bolletta elettronica e dall’addebito sul proprio conto corrente;

della possibilità di gestire interamente la propria fornitura dall’app;

del programma Porta un amico, con il quale sarà possibile ricevere un bonus in bolletta fino a 480 euro.

Per avere maggiori dettagli, si consiglia di cliccare sul link in basso.

Scopri l’offerta Luceclick verde »

6. Energia Prezzo fisso 12 mesi di Wekiwi

Wekiwi propone una promozione sulla componente luce con prezzo bloccato fino a 12 mesi, con la quale si potranno risparmiare circa 94 euro all’anno (il prezzo dell’energia sarebbe pari a 0,040 euro al kWh).

Tra i tratti distintivi di questa offerta, troviamo:

il meccanismo della carica mensile, che permette di pagare soltanto quelli che sono i consumi reali calcolati attraverso una stima (ci saranno dei conguagli solo nell’ipotesi in cui si dovesse consumare di più);

l’energia rinnovabile inclusa nel prezzo;

uno sconto online per l’utilizzo dell’area personale wekiwi.it;

uno sconto del 10% sui prodotti dello shop;

uno sconto aggiuntivo previsto nel caso in cui si consumi di meno rispetto a quanto stimato in fase di attivazione della promozione.

Per avere maggiori dettagli, si consiglia di cliccare sul link in basso.

Scopri l’offerta energia prezzo fisso 12 mesi di Wekiwi »

7. Tate luce

Tate propone una promozione sulla componente luce di tipo triorario, che presenta i seguenti prezzi:

0,066 euro al kWh in fascia F1;

0,067 euro al kWh in fascia F2;

0,052 euro al kWh in fascia F3.

La tariffa prevede uno sconti di 84 euro sulla prima fornitura di luce e permette di risparmiare fino a 71 euro rispetto al prezzo dell’energia elettrica del mercato tutelato. Non sono previsti depositi cauzionali e l’energia è prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

La promozione Porta gli amici in Tate permetterà di ottenere fino a 200 euro di sconto in bolletta, la quale potrà essere controllata in qualsiasi momento tramite l’applicazione dedicata. Tate offre, rispetto ad altri fornitori che propongono solo tariffe monorarie, una promozione che potrebbe risultare estremamente conveniente per chi ha un determinato stile di vita e non trascorre troppo tempo in casa, se non alla sera e nei weekend.

Per saperne di più, clicca sul link in basso.

Scopri di più sull’offerta Tate Luce »