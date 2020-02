Energia elettrica, le promozioni per tagliare i costi in bolletta a febbraio 2020

Ci sono due certezze che caratterizzano il mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale: la prima è rappresentata dal fatto che la data nella quale il suo passaggio sarà obbligatorio per tutti è stata fissata al 1° gennaio 2022.

La seconda riguarda i prezzi delle tariffe: grazie alla libera concorrenza optare per una fornitura di energia elettrica – o gas – nel mercato libero permette di risparmiare cifre di non poco conto su un intero anno di sottoscrizione.

I prezzi nel mercato libero sono regolati dal meccanismo della libera concorrenza: per questo motivo è consigliabile monitorare sempre le promozioni disponibili e il prezzo al quale la materia prima viene venduta, attraverso l’utilizzo del comparatore di SosTariffe.it.

Confrontare le offerte energia elettrica con il comparatore online

La funzione del comparatore è fondamentalmente una: quella di avere a disposizione, in una sola tabella, tutte le tariffe luce disponibili in un determinato momento, in modo tale da poter effettuare un confronto fra queste ultime.

Abbiamo effettuato un confronto fra alcune tariffe: i prezzi riportati di seguito sono relativi al consumo di due persone che utilizzano principalmente l’energia elettrica per alimentare il frigorifero, la lavatrice, la lavastoviglie e il forno elettrico.

Dall’analisi delle varie offerte, emerge che la maggior parte delle tariffe luce è di tipo monorario, ovvero caratterizzata da un prezzo unico dell’energia, che non varia in relazione alla fascia oraria di utilizzo. È ovviamente possibile scegliere per una soluzione con tariffa bioraria o trioraria se, in base al proprio stile di vita si è soliti stare maggiormente in casa la sera o nei weekend e consumare più energia elettrica in questi momenti.

Le promozioni sull’energia elettrica sono inoltre in genere contraddistinte da alcuni benefici addizionali. Tra le più interessanti di febbraio ci sono:

Speciale Luce 50 di Enel;

LuceClick Verde di E.ON;

Luce Prezzo Fisso 12 Monoraria di Edison Energia;

SceltaSicura di Eni Gas e Luce.

Vediamo di seguito cosa le differenzia l’una dall’altra e quali sono i vantaggi tipici di ognuna.

1. Speciale Luce 50 di Enel

Si tratta di una tariffa di tipo monorario con prezzo bloccato, che è possibile pagare sia tramite bollettino postale, sia tramite RID o carta di credito. Il costo è di 44,84 euro al mese, ma attivando la tariffa con SosTariffe.it si ha diritto a una promozione speciale: uno sconto di 50 euro sul primo anno di fornitura.

L’offerta è riservata esclusivamente a coloro i quali sottoscrivono la promozione tramite Sos.Tariffe.it e i 50 euro sono suddivisi nel corso dei primi 12 mesi, con 5 euro al mese che vengono scalati dalla seconda bolletta in poi.

Scopri Luce 50 di Enel

2. LuceClick Verde di E.ON

La proposta di E.ON, disponibile al costo di 39,04 euro al mese, è una delle tariffe più convenienti tra tutte quelle disponibili a febbraio 2020. Si tratta di un’offerta di tipo monorario, a prezzo bloccato per 12 mesi. Può essere pagata tramite bollettino postale, ma anche tramite RID.

Tra le sue peculiarità ci sono:

la possibilità di risparmiare quasi 50 euro rispetto al prezzo in Maggior Tutela ;

; il fatto che l’energia sia prodotta unicamente da fonti rinnovabili;

lo sconto in bolletta se si sceglie l’addebito su conto corrente;

la possibilità di gestire la fornitura direttamente dall’app dedicata;

il programma Loyalty riservato ai clienti E.ON;

l’opzione Porta Un amico, attraverso la quale ricevere un bonus in bolletta fino a un massimo di 480 euro.

Scopri E.ON LuceClick Verde

3. Luce Prezzo Fisso 12 Monoraria di Edison Energia

Edison Energia propone una tariffa a prezzo monorario, bloccato per 12 mesi, al costo mensile di 39,45 euro al mese. La bolletta è di tipo digitale e il risparmio possibile rispetto al mercato tutelato di circa 45 euro.

La promozione prevede la possibilità di attivare la bolletta digitale e può essere pagata sia tramite RID sia tramite il tradizionale bollettino postale.

Scopri Luce Prezzo Fisso 12

4. SceltaSicura di Eni Gas e Luce

Una tariffa che permette di scegliere tra la versione oraria e la versione trioraria è SceltaSicura di Eni Gas e Luce. La tariffa monoraria è indicizzata ARERA, mentre la tariffa bioraria prevede i seguenti prezzi dell’energia:

F1: 0,057 €/kWh;

F2: 0,050 €/kWh;

F3: 0,050 €/kWh.

Con la tariffa monoraria si pagano 476,88 euro all’anno, mentre con quella bioraria 478,69 euro. L’offerta prevede sconti speciali per i pacchetti Sky e sconti aggiuntivi se viene scelta rispetto a una tariffa del mercato tutelato.

Scopri SceltaSicura