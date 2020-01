Enel segnalazione guasti: cosa fare e chi chiamare

I guasti al contatore , all’illuminazione pubblica o all’energia elettrica in casa per fortuna non si verificano con una frequenza troppo elevata. Ma cosa bisogna fare nel caso in cui succeda, in particolare se si fosse clienti Enel ? Ecco qual è la procedura da seguire e qual è il numero che è necessario chiamare .

Un guasto Enel, al contatore o alla fornitura di energia elettrica, non è un’ipotesi così frequente ma è comunque un’evenienza che potrebbe, malauguratamente, verificarsi. Informarsi per tempo sulla procedura da seguire in caso di guasto non è una cattiva idea.

Il primo passo da compiere è legato al tipo di contratto che si è scelto di sottoscrivere con Enel: la società, infatti, opera sia nel mercato tutelato, sotto il nome di Servizio Elettrico, sia nel mercato libero, con il nome di Enel Energia. Per sapere in quale mercato di riferimento rientra la propria fornitura, basta verificarlo sull’intestazione della bolletta.

Una volta portata a termine questa operazione, cosa è necessario fare in caso di guasto Enel? Vediamo quali sono i contatti ai quali fare riferimento.

Guasti Enel Servizio Elettrico: i numeri da chiamare

Nel caso in cui si fosse clienti Enel in Maggior Tutela, i numeri da chiamare per la segnalazione del guasto, sia da rete fissa sia da cellulare sono:

803 500 , numero verde valido dall’Italia;

, numero verde valido dall’Italia; il numero 02 911 55 155 , valido dell’estero;

, valido dell’estero; il numero 0 800 836 741, per i residenti nel Comune di Campione d’Italia.

I numeri sono attivi tutti i giorni, 24 ore su 24. Per altre tipologie di problema si può sempre chiamate il numero verde del servizio clienti Enel Servizio Elettrico, 800 900 800, oppure inviare un SMS al numero 320 204 1500, inserendo nel testo del messaggio il codice POD relativo alla propria fornitura.

I guasti Enel possono eventualmente essere segnalati anche tramite l’utilizzo dell’app gratuita Guasti Enel, disponibile sia nella versione iOS sia in quella Android. Basta usa semplice email e un numero di cellulare per effettuare la registrazione al servizio. Per eventuali guasti all’illuminazione pubblica, bisogna invece contattare il proprio Comune di residenza.

Guasti Enel Energia: i numeri di chiamare

Per quanto riguarda, invece, la segnalazione di guasti per i clienti Enel Energia, il numero da chiamare è quello presente sulla prima pagina della propria bolletta dell’elettricità. Il motivo per il quale non esiste un numero univoco è presto detto: la liberalizzazione dei mercati ha introdotto la differenza tra fornitore e distributore locale.

Il fornitore è la società con la quale è stato stipulato il contratto, ovvero quella che invia la bolletta della luce a casa, che in questo caso è Enel Energia. Il distributore locale è, invece, la società che distribuisce la materia prima, quindi si occupa della gestione del tratto della rete nazionale collegato a tutti i contatori.

Non viene scelto dal cliente, ma dipende dalla zona nella quale si abita. Per questo motivo, il numero da chiamare in caso di guasti non è quello del fornitore, ma del distributore locale che si trova, come già detto, sulla prima pagina della bolletta della luce.

In alternativa:

è possibile utilizzare il servizio via SMS e l’app Guasti Enel anche nel libero mercato;

anche nel libero mercato; è possibile parlare in chat con un operatore sul sito enelenergia.it.

Il numero generico del servizio clienti Enel Energia è, invece, il numero verde 800 900 860, disponibile da rete fissa, 24 ore su 24.

Come funziona la segnalazione di un guasto Enel

Le tipologie di guasto Enel che è possibile segnalare chiamando il numero del pronto intervento sono differenti. Potrebbe trattarsi infatti di:

guasti al contatore;

blackout;

interruzioni di corrente;

anomalie sulla rete;

malfunzionamenti, eventuali situazioni di pericolo e così via.

È necessario fornire prima di tutto il proprio codice POD, necessario per permettere l’identificazione del Comune dal quale arriva la segnalazione. Si tratta di un codice identificativo univoco della propria fornitura, che è riportato sulla bolletta della luce. Inizia sempre con le lettere IT e si trova, in genere, o sulla prima o sulla seconda pagina.

Nel caso, in cui, invece il guasto non riguardasse il contatore ma l’impianto domestico, ci si dovrà rivolgere a un tecnico specializzato: il distributore locale ha infatti competenza solo fino al contatore, mentre tutte le altre evenienze sono di competenza del proprietario di casa.