Edison Luce e Gas, sconto in bolletta di 25 euro se attivi Prezzo Fisso 12

Un’offerta sulla componente luce o gas davvero vantaggiosa quella proposta da Edison Energia, una delle aziende che operano nel mercato libero dell’energia elettrica occupandosi dell’approvvigionamento, della produzione e della vendita di elettricità e gas. In cosa consiste nello specifico, a chi è destinata e qual è la durata della promozione?

L’offerta è dedicata a tutti i nuovi clienti che, entro il 14 ottobre 2019, decideranno di attivare una tariffa (luce e/o gas) corrispondente all’offerta Prezzo fisso 12. Per poter usufruire della promozione, non è necessario quindi scegliere in contemporanea sia la componente luce sia la componente gas: non si tratta infatti di un’offerta Dual. La sottoscrizione del contratto comporterà una riduzione di 25 euro in bolletta per ogni fornitura attivata: questo significa che qualora si dovesse attivare sia la tariffa Luce Prezzo Fisso 12 (disponibile nella versione monoraria o bioraria) sia la tariffa Gas Prezzo Fisso 12 si riceveranno due differenti abbassamenti del costo della bolletta, e non uno singolo. Si avrà pertanto:

lo sconto di 25 euro sulla bolletta dell’elettricità;

lo sconto di 25 euro sulla bolletta del gas.

Quali sono le caratteristiche delle tariffe a prezzo fisso proposte da Edison Energia e perché conviene considerarle qualora si volesse attivare un nuovo contratto o nell’ipotesi di voler cambiare gestore, opzione possibile grazie alla liberalizzazione del mercato dell’energia? Di seguito i dettagli sia sull’offerta luce sia su quella gas.

Edison Energia: offerta Luce Prezzo Fisso 12

Edison Luce Prezzo Fisso 12, offerta che fino al 14 ottobre 2019 regala ai nuovi sottoscrittori uno sconto in bolletta del valore di 25 euro, si caratterizza per il fatto che il prezzo dell’energia elettrica è bloccato per un periodo di 12 mesi, come suggerisce il nome stesso. In più, si tratta di una promozione nella quale l’energia fornita agli utenti è prodotta nel rispetto dell’ambiente: deriva, infatti, unicamente da fonti di energia rinnovabili.

L’attivazione dell’offerta dà diritto ad alcuni vantaggi, fra i quali, per esempio, Edison Prontissimo Casa che garantisce ai clienti un’assistenza telefonica dedicata, possibile grazie a una rete di operatori specializzati e pronti ad aiutare i consumatori per ogni tipo di evenienza. L’offerta porterebbe a un risparmio nei consumi stimato a 2900 kWh, con riduzioni dei costi pari al 40% di giorno e al 60% di sera.

La promozione è disponibile con tariffa a prezzo monorario oppure a prezzo biorario. Qual è la differenza fra le due tipologie di tariffazione? Di seguito i dettagli:

la tariffa monoraria prevede un unico prezzo per tutte le ore della giornata, pari a 0,079 €/kWh. Questa soluzione contrattuale è consigliabile per chi è solito consumare l’energia tutti i giorni, a qualsiasi ora, per esempio qualcuno che non è costretto a stare tutto il giorno fuori casa per motivi professionali;

prevede un unico prezzo per tutte le ore della giornata, pari a 0,079 €/kWh. Questa soluzione contrattuale è consigliabile per chi è solito consumare l’energia tutti i giorni, a qualsiasi ora, per esempio qualcuno che non è costretto a stare tutto il giorno fuori casa per motivi professionali; l’opzione bioraria, al contrario, prevede un costo di 0,097 €/kWh per gli utilizzi di energia elettrica dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19, e un prezzo inferiore, di 0,069 €/kWh, previsto per i consumi dal lunedì al venerdì, ma nella fascia oraria 19-8, o il sabato, la domenica e i festivi, a qualsiasi ora.

Quanto costa attivare l’offerta Luce Prezzo Fisso 12 di Edison?

L’offerta a prezzo fisso sulla componente luce di Edison Energia, che permette di ottenere una riduzione di 25 euro in bolletta per il primo anno di applicazione, non ha un costo di attivazione. Ulteriori vantaggi sono rappresentati dal fatto che nel caso in cui si scegliesse di valutare questa offerta, non ci sarebbe alcuna interruzione della fornitura né eventuali interventi che possano prevedere modifiche al contatore.

Il prezzo bloccato rappresenta il 42% della spesa complessiva in bolletta, prendendo come riferimento per il calcolo un cliente tipo che abbia consumi anni pari a 2700 kWh e una potenza per la propria abitazione di 3Kw. Tra gli aspetti positivi della promozione, si possono annoverare anche:

la possibilità di sottoscrivere il contratto online , senza la necessità di doverlo inviare fisicamente;

, senza la necessità di doverlo inviare fisicamente; la bolletta digitale, che può essere pagata con addebito sia su conto corrente sia su carta di credito.

Come si attiva dunque l’offerta Edison Energia Luce Prezzo Fisso 12?

Il processo di attivazione dell’offerta a prezzo fisso dedicata alla componente luce per un anno è davvero molto semplice: la speciale promozione può essere avviata, infatti, comodamente online, con pochi semplici clic, ed è sottoscrivibile su tutto il territorio italiano, sia per i nuovi sia per i vecchi clienti Edison. Al momento dell’attivazione si chiederanno informazioni presenti sull’ultima bolletta della luce, il proprio codice fiscale, il codice IBAN o la carta di credito, ragion per cui è bene tenerli a portata di mano.

Edison Energia: offerta Gas Prezzo Fisso 12

Uno dei punti di forza di Edison Energia consiste nella vasta gamma di offerte e soluzioni tariffarie fra le quali gli utenti possono scegliere, che è anche uno dei tratti che contraddistinguono il libero mercato dell’energia rispetto al mercato tutelato. Anche per la componente gas, Edison ha previsto un’offerta a prezzo fisso che, se attivata entro il 14 ottobre 2019, permette di ricevere 25 euro di sconto sulla fornitura di gas, valido per il primo anno di attivazione, indipendentemente dal fatto che si sia vecchio o nuovo cliente.

Il prezzo della componente gas sarà bloccato per un periodo fisso di 12 mesi, con un costo mensile di 100,49 euro. Anche in questo caso non ci sono costi di attivazione e non esiste una tariffa differente in base all’orario di utilizzo, come succede invece per la componente luce. Il prezzo del gas è pari a 0,31500 €/smc e una stima annuale permette di calcolare il prezzo medio previsto, che corrisponde a circa 1205,92 euro.

Le bollette possono essere pagate in modo automatico, scegliendo di addebitarle sul proprio conto corrente o sulla carta di credito. In questo modo, si compie una scelta che è al contempo ecologica ed economica, in quanto si evita la carta e i costi extra del pagamento tramite bollettino. Le bollette possono, inoltre, essere ricevute via web, tramite il servizio di bolletta elettronica, senza dover ricorrere necessariamente alla versione cartacea.

Per qualsiasi dubbio, chiarimento o per informazioni aggiuntive sulle proprie offerte, Edison Energia mette anche a disposizione un numero verde dedicato per tutti i clienti, raggiungibile allo 800.14.14.14. Altri numeri utili potrebbero essere poi: