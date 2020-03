Dual fuel, le migliori tariffe luce + gas per risparmiare in bolletta a marzo 2020

Gli studi di SosTariffe.it hanno stimato che le proposte dual fuel, cioè i contratti per la fornitura combinata di energia elettrica e gas con lo stesso operatore, possono portare gli utenti ad un risparmio complessivo di 268 euro l’anno. Il risparmio in parte è dovuto agli sconti e alle promozioni offerte dai gestori per la doppia attivazione, in parte si deve al passaggio dei clienti dal mercato a Maggiori tutele a quello libero.

Libero mercato, obbligo di passaggio nel 2022

Entro il 2022 è stato disposto infatti l’obbligo per gli utenti italiani di fare questo cambio e scegliere una delle offerte del libero mercato. Ci sono diversi ritardi, il termine ultimo per questa modifica è già slittato in avanti un paio di volte. Il passaggio dal libero mercato dovrebbe però costituire un vantaggio per i clienti e portare ad una maggiore concorrenza e quindi ad un risparmio per gli italiani.

A gestire questa transizione e a monitorare sulle condizioni in cui avviene questa operazione è l’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente). Secondo le dichiarazioni del presidente dell’authority, Stefano Besseghini, è stato necessario posticipare la data del passaggio obbligatorio per elevare la consapevolezza degli utenti su tariffe e condizioni contrattuali e aumentare i gestori con proposte libere.

Come scegliere la tariffa luce e gas più conveniente

Per ottenere il massimo risparmio è necessario che gli utenti scelgano con attenzione la tariffa più adatta a loro. Chi passa dal mercato tutelato a quello libero deve quindi decidere se attivare piani monorari o biorari, sapere quali sono le condizioni di recesso e quali sono i costi previsti in bolletta, riuscire a stabilire se i servizi offerti sono in linea con le sue abitudini di consumo.

Per rendere più semplice questa operazione di raffronto di più offerte è possibile usare il comparatore di SosTariffe.it. Questo strumento schematizza le offerte proposte dai gestori e stima la bolletta media che un utente riceverà in base ai filtri impostati.

Per avere la migliore approssimazione possibile dei costi da sostenere con le tariffe luce vi sarà chiesto quali elettrodomestici avete in casa, quali sono le fasce orarie in cui consumate più energia, quanto è grande il vostro appartamento e con quante persone lo condividete. Per le offerte gas le domande si concentreranno sul consumo annuo di gas e sui sistemi di riscaldamento, acqua calda e cottura di cui disponete.

Scopri le migliori tariffe luce e gas

Le offerte dual fuel a Marzo 2020

Tra i filtri tra cui si può scegliere è anche prevista l’opzione tariffe dual fuel, selezionando questa voce il comparatore vi mostrerà solo le migliori offerte luce e gas. Iniziamo con l’analizzare le soluzioni energia attivabili a Marzo 2020 e poi ci concentreremo anche sulla corrispettiva offerta gas.

Una coppia che viva in un appartamento, abbia una lavatrice e il frigo e utilizzi l’energia soprattutto nei weekend e di sera ha un consumo medio di 1890 kWh. Sarà questa famiglia tipo che useremo come esempio per descrivere le offerte di ciascun gestore.

Le 5 migliori tariffe dual fuel a Marzo sono:

Next Energy e Gas Sorgenia

Energia e Gas Prezzo Fisso 12 mesi Wekiwi

E.ON Luce e Gas Insieme

Energia 3.0 Light Monoraria Engie

Ecoclick per te Luce e Gas Iberdrola

1. Sorgenia

Next Energy è la tariffa di Sorgenia che, oltre a consentire un abbinamento con un’offerta gas di Sorgenia, vi propone anche una soluzione green. Il gestore infatti assicura agli utenti che scelgano Next Energy il consumo di energia verde, cioè prodotta da fonti rinnovabili. Attivando con SosTariffe.it sia l’opzione di fornitura luce che quella gas si potrà avere un buono Amazon del valore di 30 euro.

Questa offerta è una tariffa monoraria, questo significa che è previsto un unico costo dell’energia a prescindere dall’orario in cui viene consumata. Uno degli elementi più importanti da considerare nella scelta della tariffa da sottoscrivere è il prezzo della materia prima. Nelle bollette luce questa voce può avere un peso rispetto all’importo complessivo anche del 40%.

Il prezzo della materia prima proposto da Sorgenia è 0.03974 euro/kWh . Secondo le stime quindi la coppia tipo riceverebbe una bolletta 29.45 euro, il conto annuale quindi sarebbe di 353.44 euro. Se si confronta il costo annuale previsto da questa offerta con la stima della bolletta annuale del mercato tutelato (più di 416 euro) il risparmio calcolato sarebbe di oltre 63 euro in un anno.

Attiva Next Energy Luce

Per quanto riguarda la tariffa gas il piano Next Energy Gas propone un costo del gas pari a 0.1843 euro/smc. La bolletta media mensile secondo i calcoli per la nostra coppia (che consuma in un anno 1080 m3 di gas) sarebbe di 60.70 euro, in un anno quindi arriverebbe a 728.48 euro. Il risparmio in questo caso rispetto alle attuali tariffe del Servizio a Maggiori tutele sarebbe di più di 79 euro l’anno.

Scopri Next Energy Gas

2. Wekiwi

La nostra analisi prosegue con la tariffa di wekiwi, questo operatore ha una particolare soluzione di pagamento delle utenze. Il sistema di Carica mensile prevede che gli utenti stimino in modo abbastanza preciso il proprio consumo e poi scelgano la taglia della ricarica del conto wekiwi per il mese. Se la loro previsione è corretta, se quindi sono stati virtuosi nei consumi, ricevono un premio, altrimenti devono pagare la differenza.

Energia prezzo fisso 12 mesi è un’offerta monoraria, il prezzo della luce proposto è di 0.03000 euro/kWh. L’operatore non prevede però sconti specifici o altre agevolazioni con riduzioni in bolletta, ecco perché nonostante il costo della materia prima sia inferiore rispetto alla tariffa di Sorgenia il piano wekiwi ha una bolletta media mensile e un costo annuale maggiore. Secondo i calcoli dello strumento di comparazione, i nostri utenti tipo riceverebbero una fattura mensile di 29.48 euro. Il risparmio annuale scenderebbe quindi a 63.14 euro.

Come risparmiare con Energia Prezzo Fisso 12 mesi

Dal versante gas il corrispettivo è Gas prezzo fisso 12 mesi. Il blocco del costo della materia prima è una delle caratteristiche principali delle proposte del libero mercato, permette agli utenti di avere una maggiore certezza della spesa annuale e di non doversi preoccupare delle fluttuazioni imposte al prezzo della luce o del gas dall’ARERA ogni tre mesi.

Gas prezzo fisso 12 propone degli sconti agli utenti che registrino l’account nell’Area personale sul sito dell’operatore. Questa offerta prevede un costo della materia prima di 0.1600 euro/smc. La bolletta mensile stimata nel nostro caso sarebbe di 61.34 euro e quella per il consumo annuale (calcolata per l’uso 1080 m3) sarebbe di 736.09 euro. Il risparmio rispetto alle offerte tutelate supererebbe quindi i 71.50 euro.

Attiva Gas Prezzo Fisso 12 mesi

3. E.ON Luce e Gas Insieme

Altra tariffa ad energia verde quella proposta da E.ON. Le condizioni per chi attivi un piano dual fuel sono offrono uno sconto del 10 % sul prezzo della componente energia per un anno, altre riduzioni sono poi riservate a quei clienti che scelgano la bolletta smart e l’addebito su conto corrente.

Il prezzo dell’energia dell’offerta monoraria per la fornitura di energia è di 0.03280 euro/kWh. La bolletta mensile della coppia tipo è stimata in circa 29.89 euro, questo porterebbe il conto annuale a 358.64 euro. Il risparmio rispetto alle offerte tutelate sarebbe dunque di 58 euro in 12 mesi.

Per il gas stesso discorso, con la doppia attivazione si otterrà il 10% di sconto sul costo della materia prima. Il prezzo del gas è fissato per un anno a 0.1900 euro/smc. Il risparmio per un consumo annuale di 1080 m3 è stimato in quasi 32 euro, sommati ai 58 euro della parte energia si arriva ad una riduzione di 90 euro rispetto a quanto si pagherebbe con le tariffe luce e gas del Servizio a Maggiori tutele.

Scopri i vantaggi di E.ON Luce e Gas Insieme

4. Engie

Una delle migliori tariffe monorarie è quella di Engie 3.0 e offre il blocco del prezzo dell’energia e del gas per 2 anni. Il costo della materia prima proposto è di 0.03600 euro/kWh. Il conto annuale delle fatture energetiche potrebbe arrivare per una famiglia come quella descritta è di circa 365 euro. Il risparmio dei 12 mesi sarebbe di 51.50 euro.

Dal lato componente gas il prezzo della materia prima è 0.2665 euro/smc. Il conto della famiglia sarà quindi di oltre 803 euro l’anno. C’è però anche da considerare che Engie offre ai suoi clienti un programma di sconti Porta un amico, per ogni nuova attivazione sottoscritta da un vostro conoscente riceverete 30 euro e anche il vostro amico avrà un buono dello stesso valore. La promozione può essere usata più volte fino al raggiungimento di 300 euro di buoni.

Attiva Engie Energia 3.0

5. Ecoclick per te Luce e Gas Iberdrola

Infine abbiamo la tariffa dual fuel di Iberdrola. La società spagnola porterà il risparmio complessivo annuale della coppia quasi a 100 euro con l’attivazione delle due offerte luce e gas. La proposta luce infatti offre ai nuovi clienti 30 euro di sconto per il primo anno di fornitura, riduzione che sale a 60 euro per chi sceglie il pacchetto luce e gas.

Il prezzo dell’energia proposto con Ecoclick per te è di 0.05400 euro/kWh e quello del gas 0.2150 euro/smc. Si tratta in entrambi i casi di tariffe monorarie con prezzo bloccato per un anno. Le bollette mensili della nostra famiglia ideale sarebbe dunque rispettivamente pari a 30.77 euro per la componente energia e 63 euro.

Anche se prese singolarmente le due tariffe di Ecoclick sono più costose delle altre, grazie agli sconti per i clienti dual fuel l’attivazione di questo piano è quella più conveniente a Marzo 2020.

Scopri Ecoclick per te