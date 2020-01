Dove vedere Napoli – Juve in TV e diretta streaming

Il girone di ritorno del campionato di Serie A è iniziato e questo week end si gioca la seconda giornata. Dopo l’anticipo, che ha visto scendere in campo il Brescia contro il Milan, tra sabato e domenica sono in programma altri 9 incontri con diverse sfide molto interessati. Ecco dove vedere Napoli – Juventus in diretta streaming ed in TV e quali sono tutte le altre partite di questa giornata del campionato di Serie A.

Dopo la sfida tra Brescia e Milano di venerdì sera, in questo week end di sabato 25 e domenica 26 gennaio la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A entra nel vivo con tanti match di sicuro interesse che potranno essere seguiti, in diretta TV ed in diretta streaming, tramite Sky, NOW TV e DAZN.

Vediamo, quindi, qual è il programma di questo week end di Serie A:

Serie A: Napoli – Juventus si gioca domenica sera

La giornata di oggi sabato 25 gennaio è caratterizzata da ben tre match di Serie A. Il week end prende il via alle 15 con la sfida tra SPAL e Bologna, il derby emiliano che vede la squadra ferrarese quasi obbligata a vincere per uscire dalla zona retrocessione. Il match sarà trasmesso in diretta da Sky e sarà visibile in diretta streaming su NOW TV.

Appuntamento alle 18.00 per la sfida tra Fiorentina e Genoa, due delle squadre più deludenti del girone d’andata di Serie A. In particolare, il Genoa è chiamato a raccogliere punti preziosi per migliorare la sua situazione di classifica che, attualmente, la vede all’ultimo posto con appena 14 punti. La sfida tra i toscani e i liguri sarà trasmessa in diretta TV da Sky e sarà visibile in diretta streaming su NOW TV.

Appuntamento alle 20.45 per la sfida del sabato sera che vede scendere in campo il Torino e l’Atalanta. Entrambe le squadre devono fare risultato per avvicinare, rispettivamente, la zona Europa League e la zona Champions League. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN che può contare sull’esclusiva della partita di Serie A del sabato sera.

Terminate le partite di sabato 25, sarà tempo di concentrarsi sulle sfide in programma domenica 26 gennaio. Alle 12.30 c’è l’attesa sfida tra l’Inter e il Cagliari. Dopo gli ultimi passi falsi, la squadra di Conte non può permettersi di perdere ulteriori punti preziosi per la corsa Scudetto che vede la Juventus tentare la prima fuga.

Per il Cagliari si tratta di una sfida importantissima. La squadra sarda non vince da inizio dicembre e, pochi giorni fa, ha perso contro l’Inter in Coppia Italia perdendo anche l’opportunità di qualificarsi al turno successivo. I sardi hanno bisogno di una netta inversione di tendenza per tornare a crescere e a raccogliere punti. La sfida contro l’Inter è quasi impossibile ma il Cagliari non può permettersi un altro passo falso. La sfida delle 12.30 della Serie A, come al solito, sarà trasmessa da DAZN in diretta esclusiva.

Alle 15.00 di domenica sono in programma tre partite. Su Sky (su NOW TV) sarà possibile seguire Parma contro Udinese e Verona contro Lecce, due sfide molto importanti per tutte le squadre in campo. Nel frattempo, su DAZN ci sarà in diretta esclusiva la gara tra Sampdoria e Sassuolo. Dopo i match delle 15 inizierà il gran finale della seconda giornata del campionato di Serie A.

Alle ore 18.00, infatti, c’è in programma il derby tra Roma e Lazio, uno dei match più attesi dell’anno. La sfida sarà trasmessa in diretta da Sky ed in diretta streaming su NOW TV. Si tratta di una gara che entrambe le squadre non possono perdere e che di certo sarà una delle sfide più entusiasmanti della stagione di Serie A.

La Lazio è attualmente terza con 45 punti (ma è appena stata eliminata dal Napoli in Coppia Italia) mentre la Roma è quarta, decisamente più staccata con 38 punti. Una vittoria spingerebbe la Lazio ad un eccellente +10 sui rivali della Roma mentre una vittoria nel derby permetterebbe alla Roma di ricucire le distante, in misura significativa, rispetto ai bianco celesti.

La giornata si chiude poi alle 20.45 con il match tra Napoli e Juventus, una sfida che negli ultimi anni era “di alta classifica” e che oggi ha tutto un altro sapore. Il Napoli è, infatti, la principale delusione della stagione di Serie A e, dopo un buon inizio, ha fatto registrare numerose pessime prestazioni e risultati davvero pessimi.

Il nuovo allenatore Gattuso, oltre al fortunato successo in Coppia Italia, ha raccolto ben quattro sconfitte ed una sola vittoria in campionato con il Napoli. Nel frattempo, la Juventus punta a rafforzare la sua leadership in campionato con altri tre punti che garantirebbero la conservazione del vantaggio sulle dirette concorrenti. Da segnalare anche il ritorno a Napoli, per la prima volta da avversario, di Sarri.

La sfida tra Napoli e Juventus sarà trasmessa in diretta TV da Sky e sarà visibile anche in diretta streaming tramite NOW TV.

Annunci Google

Come guardare in diretta streaming le partite di Serie A

Per seguire tutte le partite di Serie A in diretta streaming è possibile affidarsi ai servizi che detengono i diritti di trasmissione, in esclusiva, del campionato di calcio italiano. Partiamo da DAZN che, come sottolineato in precedenza, trasmette ben 3 match in esclusiva per ogni giornata del campionato di Serie A. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport è disponibile con un abbonamento mensile dal costo di 9,99 Euro con la possibilità di interrompere il rinnovo automatico in qualsiasi momento.

Ricordiamo che DAZN consente all’utente di accedere con 2 dispositivi in contemporanea alla piattaforma e di registrare nel suo account sino ad un massimo di 6 dispositivi. In questo modo, una famiglia potrà seguire due eventi sportivi contemporaneamente attivando un solo abbonamento. La piattaforma di streaming, oltre alle partite di Serie A, offre, infatti, un gran numero di contenuti aggiuntivi.

Per quanto riguarda il calcio, ad esempio, su DAZN vengono trasmesse in diretta le partite di Serie B oltre alle partite della Liga spagnola e del campionato francese. Tra le esclusive di DAZN ci sono anche le coppie inglesi (la FA Cup e la Carabao Cup), la Copa Libertadores sudamericana ed il campionato statunitense, la MLS. Su DAZN, naturalmente, non c’è solo il calco ma anche tanti altri eventi sportivi da seguire.

La piattaforma ospita le partite di NFL e MLB, la Nascar, gli incontri della UFC ed il miglior Boxe internazionale. Da notare, inoltre, che gli abbonati a DAZN hanno la possibilità di accedere anche ai canali Eurosport che permettono di seguire tantissimi altri eventi come le partite di basket europeo ed italiano, il ciclismo, i grandi tornei di tennis e molto altro ancora.

L’abbonamento a DAZN può essere attivato online, al costo di 9,99 Euro al mese. Dopo l’attivazione dell’abbonamento, l’utente potrà accedere immediatamente alla piattaforma e seguire l’evento desiderato. Ricordiamo che DAZN è disponibile via web, collegandosi al sito ufficiale, oppure tramite app dedicata. L’app ufficiale di DAZN è scaricabile su smartphone e tablet (Android e iOS), su Smart TV e su console.

Per attivare l’abbonamento è necessario effettuare la registrazione di un nuovo account (per chi non lo ha ancora creato) e poi scegliere il tasto “Attiva ora” disponibile sul sito della piattaforma, cliccando sul box qui di sotto.

Attiva subito un abbonamento a DAZN

Per quanto riguarda le partite di serie A trasmesse da Sky, è invece possibile attivare i ticket Sport di NOW TV per accedere, immediatamente, agli eventi senza dover attivare un abbonamento alla piattaforma satellitare. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, la programmazione di NOW TV è davvero molto ricca.

Nel ticket Sport, infatti, sono inclusi tutti gli eventi presenti nei pacchetti Calcio (con 7 partite in esclusiva per ogni giornata di Serie A) e Calcio (con la Champions League, l’Europa League, le partite di calcio estero, la NBA, i tornei di tennis e golf, la Formula 1, la Moto GP e molto altro ancora).

Il ticket Sport di NOW TV è disponibile in tre differenti versioni. A seconda delle proprie esigenze, è, infatti, possibile scegliere tra il ticket Giornaliero, che offre l’accesso per 24 ore alla piattaforma, il ticket Settimanale, che permette di accedere per 7 giorni alla piattaforma, ed il ticket Mensile, che offre l’accesso per un mese. Il cliente può attivare il ticket Sport che preferisce, senza alcun costo aggiuntivo e senza alcun vincolo di permanenza.

Ecco i costi:

ticket Giornaliero: 9,99 Euro per un giorno

ticket Settimanale: 14,99 Euro per una settimana

ticket Mensile: 29,99 Euro per un mese

Ricordiamo, infine, che attualmente è possibile attivare un nuovo abbonamento a Sky, tramite la tradizionale piattaforma satellitare, in promozione a partire da appena 24,90 Euro al mese. L’offerta attiva in questi giorni è ampiamente personalizzabile e permette di accedere a tutti i servizi di ultima generazione offerti da Sky. Per maggiori dettagli in merito alla nuova offerta Sky è possibile cliccare sul box qui di sotto.

Scopri le nuove offerte Sky da 24,90 Euro al mese