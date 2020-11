Dove comprare PS5? Offerte, costi e caratteristiche di PlayStation 5

PS5 è arrivata in Italia il 19 novembre ma la console, disponibile in edizione standard e digitale, è andata esaurita già al day one . Ecco dove acquistare PlayStation 5 , le offerte disponibili e quanto costano le due versioni della console

Dopo una lunghissima attesa finalmente Sony ha lanciato ufficialmente sul mercato la PlayStation 5, ovvero la console che segna una nuova linea di demarcazione tra le generazioni di questi dispositivi. PS5 è disponibile in una versione standard con lettore per dischi e una completamente digitale. Per acquistare e scaricare i giochi bisogna accedere al PlayStation Store con le credenziali del proprio PlayStation Network. PS5 ha debuttato in Italia il 19 novembre 2020 ma a causa di scorte piuttosto limitate è andata esaurita sostanzialmente in poche ore. Oggi trovare la nuova console è diventata un’impresa titanica (a meno di spendere cifre forse eccessive) e molto probabilmente la situazione non si risolverà prima di dicembre.

Dove comprare PS5? Offerte e costi

PS5 può essere acquistata sia online presso uno dei principali siti di e-commerce come Amazon sia rivolgendosi alle grande catene di elettronica come Mediaworld, Euronics e Gamestop. La versione standard di PlayStation 5 costa 499 euro mentre l’edizione Digital è disponibile a 399 euro. Entrambe le console però al momento della pubblicazione di questo articolo (24 novembre 2020) risultano non disponibili per tutti i canali di vendita ed è molto probabile che sarà così anche per le prossime settimane, a meno che non si vogliano spendere cifre molto elevate acquistandole presso i privati che hanno avuto la fortuna di mettervi mano al day one. Non appena ci saranno aggiornamenti provvederemo a fornirvi informazioni puntali in merito.

Amazon

PS5 risulta indisponibile nello store online di Sony su Amazon. Nella pagina dedicata alla console si legge: “Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile“.

eBay

eBay è attualmente una delle poche piattaforme online su cui è possibile trovare PS5. Come era facilmente prevedibile, sono moltissime le inserzioni relative ad entrambe le edizioni della console di Sony e ad aggiudicarsele sarà il migliore offerente. Al momento i prezzi vanno da un minimo di 600 euro fino ad oltre 1.000 euro ma bisogna considerare i numerosi rilanci da parte degli utenti interessati, che con ogni probabilità si ricorreranno da qui ai prossimi giorni.

Mediaworld

Sul sito di Mediaworld la PS5 risulta ancora non disponibile. “Grazie a tutti coloro i quali hanno visitato il nostro sito e prenotato una PS5. Se non siete riusciti a ordinare una console, continuate a visitare il nostro sito per nuovi aggiornamenti“, è la dicitura risportata sulla pagina dedicata al dispositivo di Sony. La catena di elettronica nei giorni scorsi aveva introdotto un sistema di ingressi in ordine cronologici per evitare che il sito si bloccasse a causa dei numerosi accessi.

Unieuro

Sul sito di Unieuro la console risulta non disponibile e non ci sono informazioni in merito alla possibilità di disporre di nuove scorte né alcun tipo di tempistica. La catena di elettronica permette però di ricevere aggiornamenti via email cliccando su “Notifica disponibilità”.

Euronics

PS5 è attualmente non disponibile anche sul sito di Euronics. Accedendo alla pagina dedicata alla console compare però un box con la seguente dicitura: “Questo prodotto non è momentaneamente disponibile. Inserisci il tuo indirizzo email per essere avvisato del suo arrivo“.

Expert – Trony

PS5 non viene menzionata nei cataloghi di Expert e Trony ma troviamo solo qualche titolo per la console.

Playstation.com

Sony ha realizzato un apposito sito dedicato alla sua console. Attualmente PS5 viene descritta nel dettaglio su playstation.com e si invitano i visitatori ad effettuare il pre-ordine. Visualizzando però le sezioni del sito in merito alle due edizioni della console non sono presenti né link né informazioni su come acquistare.

Gamestop

PS5 risulta ancora non disponibile anche su sito di Gamestop. Nella pagina dedicata alla console è però presente un aggiornamento: “Saranno disponibili nuove console PS5. GameStopZing le utilizzerà per soddisfare i consumatori che hanno già effettuato il preorder facendoli avanzare nella lista d’attesa. Questi consumatori saranno contattati individualmente . Al momento non è possibile effettuare nuovi preorder né online né nei negozi“. Scorrendo ancora la pagina, sotto la sezione Descrizione, si afferma: “Le scorte per la data di lancio sono terminate. La data di consegna non sarà garantita entro Dicembre 2020“.

Moonclick

Su Moonclick aad oggi non è possibile accedere alla pagina dedicata a PS5. “A causa dell’elevato traffico, al momento non è possibile completare la prenotazione della tua nuova Playstation 5. Ti preghiamo di riprovare più tardi. Grazie per la pazienza” è la scritta che campeggia sul portale.

Comet

Su Comet risulta disponibile solo la versione Digital di PS5 a 399,99 euro ma non è possibile effettuare il ritiro gratuito presso nessun negozio. In realtà, cliccando su Aggiungi al carrello compare la scritta: “Non è stato possibile inserire il prodotto in carrello. Il prodotto è esaurito“.

PS5: caratteristiche, giochi disponibili e prezzo

PS5 punta tutto su potenza e velocità. Le unità SSD personalizzate con sistema I/O integrato permettono non solo di ottimizzare le sessioni di gioco rendendo praticamente istantanei i caricamenti dei giochi salvati sulla console ma offrono nuove opportunità anche per gli sviluppatori. La console permette di giocare sul proprio TV 4K e porta la grafica ad un altro livello grazie al sistema ray tracing, che simula singoli raggi di luce naturale per creare ombre e riflessi più realistici, la compatibilità con la tecnologia HDR e ad una frequenza fotogrammi elevata fino a 120 fps per i giochi compatibili, con supporto per output a 120 Hz sui display 4K. PS5 è anche compatibile con gli schermi 8K tramite il supporto HDMI 2.1.

PlayStation 5 offre la retrocompatibilità con i titoli per PS4 e li rende migliori in termini di giocabilità e resa grafica grazie a frequenze fotogrammi più veloci e fluide. La console è inoltre integrata con PlayStation VR. La versione standard è dotato di lettore Blu-ray 4K ma entrambe permettono di trasmettere contenuti in streaming 4K sulle app supportate o condividere instanee e video della propria sessione di gioco su PlayStation Network o i social network.

La chat vocale superare le barriere tra generazioni di console e permette agli utenti PS4 e PS5 di comunicare tra loro con il proprio account PlayStation Network o di parlare live anche in mobilità tramite la PlayStation App.

PS5 è accompagnata da numerosi accessori a partire dal controller wireless DualSense dotato di feedback aptico, microfono integrato ed effetti grilletto dinamici. Il dispositivo permette di sentire gli effetti e l’impatto delle azioni effettuate durante il gioco grazie al feedback sensoriale dinamico e ai grilletti adattivi con diversi livelli di resistenza dinamica. La base di ricarica permette di ricaricare fino a 2 controller contemporaneamente senza collegarli alla console. In più si possono acquistare le cuffie wireless con microfono PULSE 3D ottimizzate per l’audio 3D, un telecomando univerale, telecamera Full HD e l’adattatore per adattatore per PlayStation Camera.

Ecco le caratteristiche tecniche di PS5 nel dettaglio:

CPU: 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz

GPU: 10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz (frequenza variabile)

Architettura GPU: RDNA 2 personalizzata

Memoria: 16GB GDDR6/256-bit

Larghezza di banda della memoria: 448GB/s

Spazio d’archiviazione interno: Custom 825GB SSD

Throughput I/O: 5.5GB/s (Raw), Typical 8-9GB/s (Compresso)

Spazio d’archiviazione espandibile: NVMe SSD Slot

Spazio d’archiviazione esterno: USB HDD Support

Lettore ottico: 4K UHD Blu-ray Drive

PS5 permette di giocare ai titoli per PS4 ma già dal day one permette di scegliere nuovi giochi come:

Godfall

Cyberpunk 2077 (retrocompatibilità, upgrade gratis nel 2021)

Marvel’s Avengers

Fifa 2021

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Assassin’s Creed: Valhalla

Demon’s Souls

Watch Dogs: Legion

Destiny 2 [upgrade next-gen] (in arrivo il 20 Novembre)

Demon’s Souls Remake

Astro’s Playroom

Destruction AllStars

Sackboy: A Big Adventure

Devil May Cry 5 Special Edition

Deathloop

Nioh 2 Remastered

Hitman 3

Override 2: Super Mech League

Temtem

Immortal Fenyx Rising

War Thunder

Call of Duty: Black Ops Cold War

Mortal Kimbat 11

Borderlands 3

Bugsnax

Dirt 5

Fortnite

Maneater

NBA 2K21

No Man’s Sky

Observer: System Redux

Overcooked: All you can eat

Tje Pathless

WRC 9 FIA World Championship

I titoli in corso di sviluppo e che arriveranno nei prossimi mesi invece sono:

Kena: Bridge Of Spirits

Returnal

Horizon II – Forbidden West

God of War Ragnarock

Final Fantasy 16

Hogwarts Legacy

Tokyo Ghost Wire

Oddworld Soulstorm

Jett

Gran Turismo 7

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil VILLAGE

Project Athia

Pragmata