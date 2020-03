Disney+ è finalmente arrivata in Italia con i suoi oltre 500 film e 350 serie TV tra lungometraggi storici, produzioni originali e prime visioni. L’app è inclusa su diversi dispositivi e anche in servizi come TIMVISION . Scopri come lasciati prendere dall’emozione del mondo Disney al giusto prezzo e dove guardare i tuoi classici d’animazione preferiti

Disney Plus dispositivi in cui è incluso: SMART TV, TIMVision e altri servizi

Disney+, la nuova piattaforma di streaming TV di Topolino, ha debuttato ufficialmente nel nostro Paese il 24 marzo. Il servizio permette di accedere centinaia di film, cartoni animati, documentari, più di 350 tra serie TV e produzioni originali. Disney+ è supportato da un gran numero di dispositivi e normalmente sarebbe disponibile a 6,99 euro al mese o 69,99 euro all’anno, entrambe le formule prevedono una con prima settimana di prova gratuita. La piattaforma però è inclusa anche nelle offerte Internet casa di Tim.

Disney+: tutto il mondo Disney in una sola app

Disney+ offre un catalogo di oltre 5o0 film come:

Mary Poppins

Tesoro mi sono ristretti i ragazzi

Tre scapoli e un bebè

Sister Act

Avatar

Pirati dei Caraibi

Dumbo

Il Re Leone

Pinocchio

Fantasia

La Carica dei 101

Gli Aristogatti

Alice nel Paese delle Meraviglie

Robin Hood

Le Avventure di Peter Pan

Cenerentola

La Spada nella Roccia

La Sirenetta

Frozen

Zootropolis

L’era Glaciale

Ralph spacca Internet

Nel pacchetto troviamo anche i live action di:

Il Re Leone

Aladdin

Dumbo

Il libro della giungla

Lilli e il Vagabondo

Oltre a prime visioni in assoluto come Togo: Una Grande Amicizia con Willem Defoe o Timmy Frana: qualcuno ha sbagliato. Su Disney+ troviamo anche serie TV classiche come Violetta, Hannah Montana e 25 produzioni originali in esclusiva come Stargirl, Encore e High School Musical: The Musical: La Serie. I più piccoli possono godersi:

I cartoni animati di Topolino e altri personaggi Disney

PJ Masks – Super pigiamini

Dottoressa Peluche

Vampirina

Jake e i pirati dell’Isola che non c’è

Zack & Cody

Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir

Descendants

Jessie

Alex & Co.

Sara e Marti

#LaNostraStoria

Phineas e Ferb

Marvel

Al lancio sono disponibili 30 film (Avengers: Endgame, Capitan America: Civil War, I Guardiani della Galassia, Captain Marvel, Black Panther, etc.) e 40 serie (animazione e live action) tra cui Marvel’s Spiderman e Marvel’s Agent Carter. A breve si aggiungeranno altre serie come:

The Falcon and the Winter Soldier

WandaVision

Loki

Ms. Marvel

Moon Knight

She-Hulk

Star Wars

Disponibili tutti i film della saga, spin-off compresi:

Episodio IV – Una nuova speranza

Episodio V – L’Impero colpisce ancora

Episodio VI – Il ritorno dello Jedi

Episodio I – La minaccia fantasma

Episodio II – L’attacco dei cloni

Episodio III – La vendetta dei Sith

Episodio VII – Il risveglio della Forza

Episodio VIII – Gli ultimi Jedi

Episodio IX – L’ascesa di Skywalker

Rogue One

Solo

In più si possono vedere serie TV come The Mandalorian, la cui seconda stagione è già stata confermata, e The Clone Wars.

Pixar

Tutti i grandi classici della casa di produzione come:

Toy Story

Monsters & Co

Alla ricerca di Nemo

Gli Incredibili

Cars

Ratatouille

WALL.E

Up

Inside Out

Coco

In più cortometraggi come:

Vita da lampada – con protagonista la pastorella Bo Peep di Toy Story

Pixar Tra la gente – personaggi celebri dei film Pixar portati nel mondo reale

I Perché di Forky – con protagonista Forky, il nuovo giocattolo già visto in Toy Story 4

Simpson

Disponibili 30 stagioni della serie TV per oltre 600 episodi

National Geographic

Documentari sui più disparati argomenti come Free Solo, serie TV come One Strange Rock con Will Smith e Il mondo secondo Jeff Goldblum o film come Science Fair o Into the Okavango

Produzioni italiane

In arrivo a breve Penny on M.A.R.S. e I cavalieri di Castelcorvo. La prima una serie TV italiana ambientata nel campus di Design di Bovisa, girata in lingua inglese e spin-ff di Alex & Co. La seconda è una serie TV del genere mistero con protagonisti quattro adolescenti.

Disney+: i dispositivi supportati

Disney+ è supportato dai seguenti dispositivi:

Amazon (dispositivi Fire TV, smart TV Fire TV Edition e Fire Tablet)

Apple (iPhone, iPad, iPod Touch iOS 11 e successive, AirPlay e Apple TV di quarta generazione)

Google (smartphone e tablet Android 5.0 Lollipop e successive, dispositivi Android TV, Chromebook, Google Chromecast e dispositivi integrati Chromecast)

LG Smart TV con webOS (con sistema WeBoS 3.0 e versioni successive)Microsoft (Xbox One)

Samsung Smart TV dal 2016 o successive (con supporto video HD)

Sony/Sony Interactive Entertainment (Sony TV con sistema Android e PlayStation 4)

Web browser in streaming (Chrome 75+, Edge, Firefox 68+, Internet Explorer 11, Safari 11+)

Vizio SmartCast TV

La piattaforma non è invece supportata da browser web su mobile e smart TV o terminali Linux. Disney+ consente di aggiungere fino a un massimo di 10 diversi dispositivi. Per rimuovere quelli non utilizzati ad oggi è necessario contattare il servizio clienti. L’app consente di guardare film e serie TV in contemporanea su 4 differenti terminali e si possono creare 7 diversi profili con annessi suggerimenti personalizzati. Per i più piccoli, si può impostare un profilo bambini con navigazione facilitata e contenuti ad hoc.

L’app inoltre consente di regolare manualmente la qualità dello streaming (standard, media e alta) e di permettere lo streaming solo in presenza di una connessione Wi-Fi attiva in modo da consumare il traffico dati previsto dalla propria tariffa di telefonia mobile.

E’ importante ricordare che a causa dell’emergenza Coronavirus, Disney ha deciso di aderire all’appello della Commissione Europea di ridurre la qualità dello streaming per evitare un eccessivo congestionamento della rete. L’azienda di Topolino ha quindi ridotto la sua banda di circa il 25%.

Tim fibra e Disney+

Tim include Disney+ in tutte le sue offerte Internet casa per la fibra ottica, ADSL e FWA tramite TIMVISION Plus. La piattaforma è disponibile su smart TV (Android, Samsung modelli 2014 e successivi, LG WebOS, Hisense), PC, smartphone e tablet. Disney+ è disponibile anche su smart TV Android, LG WebOS, Samsung Tizen. Altrimenti, su decoder TIMVISION Box, che si può ottenere in noleggio al costo di 3 euro al mese.

Ecco le tariffe descritte nel dettaglio:

1. Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit con FTTH (fibra fino a casa)

Modem Tim Hub incluso (5 euro per 48 mesi)

Chiamate illimitate verso tutti per 24 mesi invece di 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta se l’attivazione avviene online. Alla scadenza, se si mantiene l’offerta, la promozione è estesa ad altri 24 mesi. Al termine dei 48 mesi l’opzione Voce avrà un costo di 5 euro al mese

Attivazione inclusa (240 euro rateizzati in 24 rate da 10 euro al mese)

TIMVISION con eventuale decoder Tim Box in noleggio a 3 euro al mese

Disney+ incluso per 3 mesi poi 3 euro al mese

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese se l’attivazione avviene entro il 24/5/20.

2. Tim Super Mega

Navigazione illimitata fino a 200/100 Mega in FTTC/E (fiber to the cabinet)

Modem Tim Hub incluso (5 euro per 48 mesi)

Chiamate illimitate verso tutti per 24 mesi invece di 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta se l’attivazione avviene online. Alla scadenza, se si mantiene l’offerta, la promozione è estesa ad altri 24 mesi. Al termine dei 48 mesi l’opzione Voce avrà un costo di 5 euro al mese

Attivazione inclusa (240 euro rateizzati in 24 rate da 10 euro al mese)

TIMVISION con eventuale decoder Tim Box in noleggio a 3 euro al mese

Disney+ incluso per 3 mesi poi 3 euro al mese

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese se l’attivazione avviene entro il 24/5/20.

3. Tim Super FWA

Navigazione illimitata fino a 30 Mbps in donwload e 3 Mbps in upload (fibra mista radio). Oltre i 200 GB la velocità si riduce a 1 Mbps

Modem FWA indoor autoinstallante o outdoor (49 euro invece di 99 euro pagabili in un’unica soluzione o in 12 rate da 4,1 euro al mese)

Chiamate illimitate verso tutti per 24 mesi invece di 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta se l’attivazione avviene online. Alla scadenza, se si mantiene l’offerta, la promozione è estesa ad altri 24 mesi. Al termine dei 48 mesi l’opzione Voce avrà un costo di 5 euro al mese

Attivazione inclusa (240 euro rateizzati in 24 rate da 10 euro al mese)

TIMVISION con eventuale decoder Tim Box in noleggio a 3 euro al mese

Disney+ incluso per 3 mesi poi 3 euro al mese fino al 24/5/20

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese se l’attivazione avviene entro il 28/3/20. In caso di disattivazione il contributo da versare è di 25 euro. Alla tariffa è possibile aggiungere:

2 Tim Cam per la sicurezza della casa a 5 euro al mese

Tutto il calcio e lo sport di DAZN e NOW TV ticket Sport a 29,99 euro al mese

TIMVISION Plus a 5 euro al mese

4. Tim Super ADSL

Navigazione illimitata fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

Smart Modem (5 euro per 48 mesi)

Chiamate illimitate verso tutti per 24 mesi invece di 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta se l’attivazione avviene online. Alla scadenza, se si mantiene l’offerta, la promozione è estesa ad altri 24 mesi. Al termine dei 48 mesi l’opzione Voce avrà un costo di 5 euro al mese

Attivazione inclusa (240 euro rateizzati in 24 rate da 10 euro al mese)

TIMVISION con eventuale decoder Tim Box in noleggio a 3 euro al mese

Disney+ incluso per 3 mesi poi 3 euro al mese

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese se l’attivazione avviene entro il 24/5/20.

