Disney+ arriva su Sky Q e sui dispositivi NOW

La piattaforma Sky Q si arricchisce con l'arrivo di Disney+ . L'applicazione del popolare servizio di streaming di Disney entra a far parte del catalogo app del decoder Sky Q, semplificando l'accesso ai contenuti disponibili a tutti gli utenti Sky. L'app di Disney+ è, inoltre, disponibile anche per i dispositivi NOW Smart Stick e NOW Box. Ecco i dettagli.

Il catalogo di applicazioni di Sky Q continua a crescere. Da questa settimana, infatti, l’app di Disney+, il servizio di streaming di Disney lanciato lo scorso anno in Italia, è disponibile per tutti i clienti Sky Q. Da notare, inoltre, che l’app è in arrivo anche nei dispositivi NOW Smart Stick e NOW Box andando ad ampliare il parco app dei due device di NOW, il servizio di streaming di Sky.

Non si tratta di una partnership commerciale. Al momento, infatti, non sono previste promozioni con sconti o integrazioni nelle offerte Sky per Disney+. Si tratta, più semplicemente, di un arricchimento del catalogo di applicazioni di Sky Q e dei dispositivi NOW che consentirà un accesso semplificato ai contenuti Disney+.

Per accedere a Disney+ tramite Sky Q o tramite i dispositivi NOW sarà necessario avere a disposizione (o creare sul momento) un account del servizio di streaming con una sottoscrizione attiva. Da notare, però, che i contenuti Disney+ verranno mostrati nella home page di Sky Q, tra i contenuti consigliati, accanto ai contenuti di altri servizi di streaming.

Come accedere a Disney+ su Sky Q e dispositivi NOW

L’applicazione di Disney+ è in corso di distribuzione su tutti i dispositivi Sky Q oltre che sulle NOW Smart Stick e i NOW Box. Per poter accedere a Disney+ su questi dispositivi sarà, quindi, necessario accedere all’app del servizio ed effettuare il login con il proprio account (per accedere ai contenuti della piattaforma servirà che l’abbonamento sia attivo).

I nuovi clienti Disney+ potranno attivare un nuovo abbonamento scegliendo tra le seguenti opzioni:

abbonamento mensile da 8,99 euro al mese

abbonamento annuale da 89,99 euro al mese

In entrambi i casi, le offerte non hanno vincoli. In qualsiasi momento, è possibile disattivare il rinnovo mensile ed evitare ulteriori addebiti. L’accesso al servizio sarà disponibile sino all’ultimo giorno dell’abbonamento acquistato (il pagamento avviene al momento della sottoscrizione). Da notare che è possibile accedere alla piattaforma da quattro dispositivi in contemporanea. L’utilizzo del proprio account non sarà vincolato a Sky Q o ai dispositivi NOW.

Per attivare una nuova sottoscrizione a Disney+ è possibile fare riferimento al sito ufficiale, raggiungibile cliccando sul link qui di sotto:

Attiva Disney+ da 8,99 euro al mese

Ricordiamo che dallo scorso mese di febbraio il catalogo di Disney+ ha registrato un notevole incremento. Il servizio, infatti, integra Star, il nuovo brand che ha portato con sé un ricco catalogo di serie TV e film da guardare in streaming on demand. L’aggiunta di Star ha permesso al catalogo di Disney+ di poter contare su tantissime ore di contenuto aggiuntive.

Come provare Sky Q

Chi non ha un abbonamento attivo a Sky può provare Sky Q senza alcun vincolo di sottoscrizione grazie all’offerta Prova Sky Q a 9 euro. La promozione consente di attivare un abbonamento completo a Sky della durata di 30 giorni. La sottoscrizione, oltre al decoder Sky Q che consente l’accesso alla piattaforma software con tante app disponibili (tra cui Disney+ oltre a Netflix, YouTube, Mediaset Play, DAZN e Prime Video), permette di accedere a Sky TV, Netflix, Sky Cinema, Sky Sport e Sky Kids. Il decoder va collegato alla rete Internet di casa per poter usufruire di tutti i contenuti disponibili.

Alla fine del periodo di prova di 30 giorni, l’utente può decidere se attivare un abbonamento Sky, scegliendo tra le tante offerte presenti in listino, oppure se restituire il decoder, senza alcuna penale. Per richiedere l’offerta è possibile cliccare sul link qui di sotto e seguire le istruzioni:

Attiva qui l'offerta Prova Sky Q

Per attivare direttamente una delle nuove offerte Sky Q, invece, è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Attualmente, le offerte Sky partono da 19,90 euro al mese per i primi 18 mesi, con Sky TV e Netflix inclusi, ed al termine del periodo promozionale è possibile rinnovarle sfruttando le offerte disponibili al momento.

Attiva una delle offerte Sky da 19,90 euro