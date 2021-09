Diritti TV Serie A 2021 - 2022: DAZN, TIM e Sky, dove guardare le partite

DAZN ha acquistato i diritti TV Serie A da questa stagione fino al 2024. L'app di streaming ha raggiunto un accordo con TIM mentre Sky si deve accontentare di trasmettere 3 incontri per giornata. Scopri le offerte per guardare le partite sulle diverse piattaforme

Il panorama dei diritti TV Serie A è stato totalmente stravolto rispetto all’anno passato. Da quest’anno fino al 2024 sarà infatti più Sky ma DAZN a trasmettere tutte le partite del campionato italiano (10 incontri per giornata in esclusiva). La pay TV si è comunque assicurata 3 match per turno. DAZN ha comprato i diritti TV Serie A per la cifra di 804 milioni di euro e recentemente ha raggiunto un accordo con Sky e TIM per la visione del campionato anche in bar, hotel e ristoranti sul nuovo canale Sky Sport Bar e TIMVISION.

Diritti TV Serie A, dove vedere le partite su DAZN, Sky e TIMVISION

Dato che DAZN ha acquistato i diritti TV Serie A, per guardare le partite il metodo più semplice e immediato è quindi quello di attivare un abbonamento con l’app di streaming. Per farlo basta visitare il sito di DAZN da mobile o web e cliccare sul bottone Attiva ora in evidenza sulla Homepage. Per effettuare la registrazione si dovranno inserire nome, cognome e indirizzo email. Vi verrà poi richiesto di scegliere una password per i successivi accessi all’app e il metodo di pagamento.

DAZN permette di seguire tutta la Serie A (10 partite per giornata), Serie BKT con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con La Liga, Copa Libertadores, oltre ai canali tematici di Inter e Milan. Si possono poi seguire molti altri sport come MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette insieme ai canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD.

L’abbonamento a DAZN ha un costo di 29,99 euro al mese. E’ possibile disattivare l’account in ogni momento senza dover pagare penali o costi aggiuntivi. Allo stesso profilo è possibile collegare fino a quattro dispositivi e guardare lo sport in contemporanea su due di essi. I terminali compatibili sono smart TV, smartphone, tablet, console di gioco, Apple TV, Android TV, Amazon Fire Stick, Chromecast e altri ancora. I requisiti minimi di connessione per una visione ottimale dei contenuti su DAZN sono:

2.0 Mbps: velocità di download consigliata per la risoluzione SD (Definizione Standard). Questa velocità è ok per guardare lo sport in movimento sul vostro telefono cellulare

L’offerta TIMVISION Calcio e Sport di TIM è ancora più conveniente in quanto alla Serie A aggiunge anche Champions League, Europa League e tutti i film, serie TV, documentari, cartoni animati e produzioni originali di TIMVISION. Per attivarla non serve nemmeno passare all’operatore per la rete fissa. La promozione comprende:

TIMVISION – film e serie TV italiani e internazionali, cartoni animati e produzioni originali. Il catologo completo di intrattenimento, lifestyle e crime di Discovery+ . Il meglio dei programmi, serie TV e film trasmessi da Mediaset negli ultimi 7 giorni e con Eurosport Player (incluso per 12 mesi)

– film e serie TV italiani e internazionali, cartoni animati e produzioni originali. Il catologo completo di intrattenimento, lifestyle e crime di . Il meglio dei programmi, serie TV e film trasmessi da negli ultimi 7 giorni e con (incluso per 12 mesi) DAZN

Infinity+ (incluso per 12 mesi) – le prossime tre stagioni della UEFA Champions League , con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche on demand e 4K . Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Premiere

– le prossime , con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche e . Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con voucher Premium Pack valido per 12 mesi per giocare senza pubblicità a Fantacalcio, il fantasy game ufficiale della Lega Serie A

TIMVISION Calcio e Sport ha un costo di 19,99 euro al mese per 4 mesi, poi 29,99 euro al mese, sottoscrivendolo entro il 12/9/21. L’attivazione è di 19,99 euro una tantum più 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel costo mensile.

Esistono poi ulteriori pacchetti di TIMVISION Calcio e Sport in associazione a celebri piattaforme di streaming:

TIMVISION Calcio e Sport con Disney+ – 24,99 euro al mese per 4 mesi , poi 34,99 euro al mese

– , poi 34,99 euro al mese TIMVISION Calcio e Sport con Netflix – 29,99 euro al mese per 4 mesi , poi 39,99 euro al mese

– , poi 39,99 euro al mese TIMVISION Gold (TIMVISION Calcio e Sport con Disney+ e Netflix) – 34,99 euro al mese per 4 mesi, poi 44,99 euro al mese

Anche in questo caso l’attivazione è di 19,99 euro una tantum più 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel costo mensile.

Il TIMVISION Box permette di accedere non solo alle partite in streaming con l’ottimizzazione della connettività ma anche ad altre app popolari come Disney+, Netflix, Prime Video, Youtube e alle app Google Play su Smart TV e dispositivi mobili grazie al sistema operativo Android TV. Il TV box è compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre DVBT2 e consente anche consultare la di guida TV avanzata e navigare fra i programmi in onda e on demand. Con Chromecast integrato si può trasmettere video e musica dal telefono alla TV mentre con i comandi vocali si può accedere ai propri contenuti preferiti, meteo e le news del giorno utilizzando solo la voce.

L’offerta TIMVISION Calcio e Sport comprende anche un programma dedicato al Fantacalcio e per i fan del calcio femminile tutta la Serie A (5 partite in esclusiva e una in co-esclusiva), le finale four di Supercoppa e quarti, semifinali e finale di Coppa Italia. Nel caso in cui si registrino problemi allo streaming è stato predisposto un canale di backup sul digitale terrestre in HD al 409.

Infine, Sky trasmette 3 partite per giornata di Serie A insieme a Champions League e il meglio dei maggiori campionati europei:

Sky TV + Sky Calcio

Sky TV

Sky Calcio

Sky HD

Sky Q senza parabola

Sky Go Plus

L’offerta ha un costo di 14,90 euro al mese fino all’1/10/21, poi 19,90 euro al mese. L’attivazione è di 9 euro invece di 99 euro. La consegna è gratuita.

Con Sky Calcio si possono seguire 3 partite su 10 per giornata di Serie A TIM (posticipo del sabato, match delle 12 di domenica e monday night), Serie BTK, 5 partite a turno di Premier League di cui una in 4K HDR, una selezione di partite di Ligue 1 e Bundesliga e tutte le news e approfondimenti dei commentatori di Sky.

Sky TV offre accesso a serie TV molto popolari e Sky Originals come Coroner, L’assistente di volo – The Flight Attendant, Temple eI Luminari – Il Destino nelle Stelle. Il pacchetto comprende anche documentari sul mondo animale (I grandi parchi d’Africa), sport (Paolo Rossi – Un campione è un sognatore che non si arrende mai), storia e scienza (Greta Thunberg – Un anno per salvare il mondo) e show di successo come The Royals – Amori a corte (2 stagioni), Mika – Versailles Concert e Comedy Rehab.

IL decoder Sky Q non prevede l’installazione della parabola ed è compatibile con lo standard digitale terrestre DVB T2 HEVC. Il dispositivo consente di controllare il televisore con i comandi vocali e registrare fino a 3 programmi in contemporanea. Nel pacchetto sono compresi anche una memoria da 1 TB, tutti i canali del digitale terrestre, modalità on demand e la possibilità di accedere ad app come Netflix, DAZN, Disney+, Mediaset Play, YouTube e Spotify direttamente dall’hub dedicato.

Sky Go Plus permette di accedere ai migliori canali della pay TV anche fuori casa su smartphone, tablet e PC. E’ possibile associare fino a 4 dispositivi e utilizzare funzioni come Restart, pausa/replay e download & play.

