Decoder TIMVISION: le offerte Internet Casa per averlo incluso a giugno 2022

TIMVISION è la piattaforma di streaming TV di TIM, con annesso decoder, che permette di vedere contenuti online e di scaricarli gratuitamente sui propri dispositivi elettronici, quali computer, smartphone e tablet, in modo tale da poterli vedere quando si è offline.

Quanti dispositivi si possono collegare a TIMVISION? Nella pratica, attivando un abbonamento sarà possibile connettere fino a 5 dispositivi e guardare contenuti diversi su due dispositivi nello stesso momento. Nelle prossime righe saranno analizzate le migliori offerte Internet casa di TIM alle quali aggiungere il decoder TIMVISION.

Offerte Internet casa TIM per avere TIMVISION

NOME OFFERTA INTERNET CASA COSTO MENSILE Promo estate fibra TIM zero euro fino al 31 agosto 2022, poi disponibile al costo di 29,90 euro al mese TIM Wifi Power Smart 29,90 euro al mese

La promozione estiva di TIM permette di attivare Internet fino a 1 Giga in download, di ricevere il modem TIM HUB+ nel momento in cui si attiva la promozione, le chiamate illimitate e gratuite nel caso di attivazione online e il contributo di attivazione gratuito.

Questa offerta prevede uno sconto (a zero euro) fino al 31 agosto 2022, data a partire dalla quale la promozione inizierà ad avere un costo di 29,90 euro al mese, senza vincoli (sarà quindi possibile dare disdetta in qualsiasi momento, pagando le eventuali rate residue non saldate del modem, che non sarà comunque obbligatorio prendere).

L’offerta consente, quindi, di attivare la fibra ottica di TIM con:

linea telefonica fissa con chiamate illimitate

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega

canone azzerato fino al 31 agosto , poi 29,90 euro al mese

, poi 29,90 euro al mese modem TIM Hub+ incluso e possibilità di aggiungere TIMVISION

Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito TIM:

I nuovi clienti che hanno un ISEE non superiore a 20.000 euro potranno inoltre usufruire del bonus famiglia, un contributo offerto dallo Stato con il quale si potrà attivare una nuova offerta Internet casa a prezzo scontato.

Nel caso di TIM:

si potranno risparmiare 3 euro al mese per le attivazioni che avverranno entro il 30 luglio 2022 ;

si riceverà anche un PC ONDA Oliver Plus.

Nella pratica, il costo totale sarà dato da 21,90 euro per la Fibra + 8 euro da pagare per 36 mesi per sostenere il costo del PC incluso. Tale modello si caratterizza per la presenza di:

processore Intel Celeron N3450 (2M Cache, fino a 2.2GHz);

camera integrata interna più Webcam Full HD 8MP esterna e inclusa;

Windows 10 Home.

Per maggiori dettagli sui vantaggi di TIM e sugli sconti attualmente disponibili sulle offerte alle quali potrai aggiungere il decoder TIMVISION, ti invitiamo a cliccare sul link presente qui in basso.

TIM WiFi Power: cos’è e quanto costa

TIM WiFi Power Smart è una promozione in fibra ottica che include Internet illimitato e senza vincoli, alla velocità di 1 Giga in download e di 300 Mega in upload.

L’abbonamento, che ha un costo di 29,90 euro al mese, comprende:

il modem TIM HUB+ di ultima generazione;

le chiamate illimitate nel caso di attivazione online;

la navigazione sicura.

Un’altra soluzione davvero interessante è poi la tariffa TIM WiFi Power TV, che permette di configurare la propria offerta in fibra ottica e di aggiungere un pacchetto legato all’intrattenimento – utilizzando proprio il decoder TIMVISION.

Questa promozione, che ha un prezzo base di 29,90 euro al mese:

permette di navigare fino a 2,5 Giga in download , suddivisi tra porte Ethernet e WiFi;

comprende il modem TIM HUB+ Executive e le chiamate illimitate solo nel caso di attivazione online;

i servizi TIM Assistenza Soddisfatti e Garantiti;

TIM Assistenza Immediata.

Al piano si potrà poi aggiungere un abbonamento a scelta tra:

TIMVISION con Disney; TIMVISION con Netflix; TIMVISION Intrattenimento.

Decoder TIMVISION: offerte contenuti in streaming

TIPOLOGIA DI OFFERTA CON DECODER TIMVISION COSTO MENSILE Fibra con TIMVISION Calcio e Sport disponibile a zero euro fino al 31 agosto 2022 Fibra con TIMVISION Gold disponibile a zero euro fino al 31 agosto 2022 TIMVISION Intrattenimento 9,99 euro fino al 31 luglio 2022 TIMVISION con Disney+ 9,99 euro al mese TIMVISION con Netflix 14,99 euro al mese

Bisogna intanto considerare che, qualora si volesse attivare soltanto TIMVISION, in modo tale da poter vedere film, serie TV, cartoni e sport, la programmazione di Discovery+ e ricevere il TIMVISION Box incluso, si dovrebbe pagare un costo pari a 6,99 euro al mese.

Ecco quali sono i pacchetti da aggiungere alla promozione in fibra ottica di TIM, che si potranno attivare per poter utilizzare il decoder TIMVISION: il TIMVISION Box è infatti sempre incluso nelle varie tipologie di piani.

Partiamo dall’offerta TIMVISION Calcio e Sport, la quale permette di vedere i contenuti di:

DAZN, con tutte le partite della serie A TIM;

Infinity+, che comprende le partite della Uefa Champions League;

i contenuti di TIMVISION.

La promozione include anche la fibra ottica di TIM, al prezzo di zero euro al mese fino al 31 agosto 2022, che dal 1° settembre diventeranno 29,90 euro al mese. Per TIMVISION Sport e Calcio si dovranno invece pagare:

zero euro fino al 31 agosto 2022;

19,99 euro per 12 mesi, dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023;

29,99 euro al mese dal 1° settembre 2023.

La fibra con TIMVISION Gold è il pacchetto più completo, che oltre ai vantaggi della fibra ottica comprende anche:

Netflix;

Disney+;

DAZN con la Serie A TIM;

Infinity+ con la UEFA Champions League;

l’intrattenimento di TIMVISION

Questa promozione, che include il decoder TIMVISION, prevede un costo pari a:

zero euro fino al 31 agosto 2022;

30,99 euro per 12 mesi, dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023;

45,99 euro al mese dal 1° settembre 2023.

Analizzando i costi che si spenderebbero nel caso di sottoscrizione singola di ognuna delle offerte citate in questo pacchetto, ci si potrà rendere subito conto dell’assoluta convenienza derivante dalla scelta di questo pacchetto con decoder TIMVISION incluso.

TIMVISION con Disney+ ha un costo scontato pari a 9,99 euro al mese e comprende i seguenti contenuti:

film, sport e serie di TIMVISION, che in caso di sottoscrizione singola ha un costo di ;

Discovery+;

tutto il catalogo di Disney+, che in caso di sottoscrizione singola ha un costo di 8,99 euro al mese.

TIMVISION con Netflix ha un costo in offerta pari a 14,99 euro al mese e comprende:

Film, sport e serie di TIMVISION;

Netflix (piano Standard);

Decoder incluso.

Quanto si risparmia con questa promozione? In pratica, il piano standard di Netflix, ovvero quello che permette di vedere i contenuti su due diversi dispositivi in contemporanea, costerebbe di per sé già 12,99 euro al mese, ai quali si dovrebbero aggiungere i 6,99 euro di TIMVISION.

Un’ultima offerta TIM con decoder TIMVISION incluso, che permette di risparmiare, è TIMVISION Intrattenimento, la quale comprende al suo interno:

Film, sport e serie di TIMVISION;

tutto il catalogo di Disney+;

Netflix (piano Standard)

il decoder TIMVISION.

In questa ipotesi, se si dovessero sommare i costi di ogni singola offerta, si tratterebbe di pagare 12,99 euro al mese per Netflix, 8,99 euro al mese per Disney+, 6,99 euro al mese per TIMVISION. Attivando questa promozione, invece, si pagherebbe un totale di 9,99 euro al mese fino al 31 luglio 2022, mentre a partire dal 1° agosto 2022 il costo totale mensile sarebbe di 19,99 euro al mese.

Ricordiamo infine che, per vedere i canali TV del digitale terrestre con TIMVISION, basterà semplicemente collegare il cavo d’antenna al decoder: si riceverà un invito a sintonizzare i canali del digitale terrestre alla prima accensione.